Vurderer å anbefale bruk av to munnbind i Norge

Bildene av USAs smittevernsjef Anthony Fauci med et tøymunnbind utenpå det medisinske munnbindet har gått verden rundt.

På spørsmål fra amerikanske Today, sa Fauci at det «ga mening» å bruke to munnbind.

Faucis metode ble mottatt med skepsis her hjemme. I et intervju med Dagbladet i januar, sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at det ikke finnes noen smittevernfaglig begrunnelse for å anbefale doble munnbind.

Laboratorieforsøk

Onsdag kom derimot det amerikanske smittevernbyrået (CDC) med en studie som viser at bruken av to munnbind som sitter stramt rundt ansiktet kan øke beskyttelsen mot smitte.

I laboratorieforsøk har forskerne brukt et medisinsk munnbind innerst og slått knute på strikkene for å stramme det mot ansiktet.

De gjorde også et forsøk med å plassere et flergangsmunnbind av tøy utenpå det medisinske munnbindet.

Begge metodene viste seg å redusere risikoen for smitteaerosoler med 90 prosent.

Til sammenligning viste tester at et medisinsk munnbind uten knute stengte ute 42 prosent av aerosolene, mens et tøymunnbind blokkerte 44,3 prosent.

Medisinsk sjef i CDC John Brooks sier til Washington Post at den nye metoden kan være et viktig tiltak i kampen mot smitten.

– Hva enn vi kan gjøre for å bedre passformen til munnbind, jo raskere kan vi få slutt på pandemien, sier Brooks.

Nakstad: Kan gi god effekt

BEDRE MED 2?: Espen Rostrup Nakstad har tidligere vært skeptisk til bruk av to munnbind, men en ny studie kan tyde på at metoden har god effekt. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Espen Rostrup Nakstad er åpen for å revurdere anbefalingene for bruk av munnbind etter å ha sett den amerikanske studien.

– Det kan gi stor effekt å aktivt dekke lekkasjer fra munnbind som ikke sitter optimalt i ansiktet. Dette kan gjøres ved å bruke en ytre festeanordning eller et tøymunnbind som presser kantene på det kirurgiske munnbindet tettere mot ansiktet, slik at det ikke lekker luft på sidene, sier Nakstad til NRK.

Han sier de såkalte klasse 1-munnbindene som brukes av folk flest, ofte ikke gir optimal passform og har mer risiko for at det lekker ut luft enn de variantene som brukes av helsepersonell.

– De fleste munnbind som brukes på sykehus hindrer slik lekkasje effektivt fordi de er av en type som kan knytes fast med to knuter i nakken og bak på hodet, dette gir en bedre passform.

Nakstad sier Folkehelseinstituttet vil se på de nye rådene fra CDC og vurdere om man også i Norge bør anbefale tøymunnbind utenpå kirurgiske munnbind i visse tilfeller.

– Det viktigste alle bør huske på for at munnbind skal virke best mulig er å sjekke at det dekker godt over hakespissen og nesen, og at man klemmer nesebøylen rundt neseryggen for å hindre luftlekkasje, sier Nakstad.

– Kan bli mer ubehagelig

Seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet Mette Fagernes sier den amerikanske studien bekrefter viktigheten av at munnbindene sitter tettest mulig rundt ansiktet.

– Mange har mye å hente når det gjelder å få munnbindene til å sitte tett. En del av dem som er på markedet har dårlig passform. Derfor har vi tidligere anbefalt at man kan vurdere å slå en knute på strikkene for å korte dem inn, og det ser man i denne studien at gir effekt, sier Fagernes.

Hun utelukker ikke at Folkehelseinstituttet vil oppdatere anbefalingene sine, men sier det følger en del utfordringer med å bruke to munnbind.

– Det kan blant annet påvirke pustemotstanden. En del synes det er ubehagelig å bruke munnbind, og hvis man går med to utenpå hverandre så vil det kunne gjøre det mer ubehagelig. Vi vet at når det føles ukomfortabelt, så vil man føle behov for å fikle litt med det og dra i det for å få mer luft inn. Da er det viktig å huske de andre rådene om å unngå å berøre munnbindet, sier Fagernes.

Hun sier at man kan oppnå en god toveisbeskyttelse dersom man bruker ett munnbind av god kvalitet og justerer det godt.

– Men vi har ingen motforestillinger mot at man putter noe på utsiden av munnbindet for å få det til å sitte godt, så lenge man håndterer det på en god måte.