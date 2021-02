Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det var ganske ille da det sto på som verst. Jeg fikk verken lungebetennelse eller havnet på sykehus. Da er det per definisjon en mild variant jeg har hatt. Men jeg synes ikke det var noe mildt med det.

Tom Karlsen står utenfor Bergen lufthavn Flesland. Det var her han hentet barn og barnebarn som kom fra Wales for å feire jul 18. desember. Kun tre dager før regjeringen stoppet direkteflygingene fra Storbritannia.

Han ble smittet av det muterte koronaviruset selv om han aldri tok av munnbindet under de to bilturene med gjestene. Karlsen kan ha vært en av de første i Norge som fikk den britiske varianten.

Historien hans er en påminnelse om at munnbind kanskje ikke først og fremst beskytter brukeren, men kan hindre at brukeren smitter andre.

Smittet i bilen

Med munnbind og åpne bilvinduer kjørte han besøket fra flyplassen til familiehjemmet på Os. En biltur som tok opp mot 50 minutter.

Det er under denne bilturen kommunelegen i Bjørnafjorden antar at Karlsen ble smittet av den britiske mutantvariasjonen av koronaviruset.

Selv tror han at han ble smittet da han kjørte familien for å ta en koronatest. Tre dager etter besøket ankom Flesland, ble alle som kom fra Storbritannia pålagt å teste seg av myndighetene.

– Da tok jeg en kjøretur nummer to med dem, med munnbind selvfølgelig. På et tidspunkt måtte de ta av seg munnbindet for å bli testet i bilen. Så jeg holder mer en knapp på at det var der det skjedde.

SMITTET I BILEN: Tom Karlsen tar på seg munnbindet. Dette tok han aldri av under de to bilturene med besøket fra Storbritannia. Likevel ble han smittet. Foto: Valentina Baisotti / NRK

– Trodde først det var julematen

Karlsen og konen oppholdt seg ikke sammen med besøket fra Storbritannia, som satt i karantene i en egen etasje i huset.

– Vi opererte med to kohorter. En med meg og min kone og en for dem. De hadde sine egne områder, med eget toalett. I tillegg tilbrakte og serverte vi alle måltider hver for oss.

Men ti dager etter at han hadde plukket familien opp på flyplassen, fikk han magesmerter. Han reagerte først ikke på dette, da han har en spiserørssykdom som kan gi lignende smerter.

– De to første dagene trodde jeg det var julematen og meg som var litt uenig. Men den tredje dagen fikk jeg et trykk over brystet lett feber. Da skjønte jeg at dette var noe annet.

Morgenen etter dro han og testet seg for koronaviruset, og oppga samtidig at han hadde hentet familie fra Storbritannia.

Mens han ventet på prøvesvaret, ble formen stadig verre.

– Etter hvert ble jeg sår i halsen, irritert og hostet. Så flyttet det seg til bihulene og nesen og jeg opplevde mye slim og tetthet. Etter det hadde stått på en stund fikk jeg noe jeg kan anta er en slags lysømfintlig migrene.

FIKK EN REKKE SYMPTOMER: – Det var ganske ille da det sto på som verst, sier Tom Karlsen om det muterte koronaviruset. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Les også: Dette vet vi om de muterte virusene

En isolert julefeiring

Rundt to uker etter at både ham, konen hans og barnebarnet som kom fra Wales fikk påvist koronaviruset, ble det kjent at han var smittet av den britiske mutantvariasjonen.

Kommunen antar at også konen og barnebarnet hadde samme variant.

– Hva tenkte du da du fikk beskjed at du var smittet av det muterte viruset?

– Nei, hva skal jeg tenke? Jeg hadde ikke i min villeste fantasi trodd jeg skulle bli smittet i utgangspunktet.

Jul og nyttår ble preget av karantene og isolasjon.

– Den første og eneste klemmen jeg fikk av barnebarna var da de reiste. Det var tungt.

FHI: – Munnbind holder ikke

– Dette viruset er mer smittsomt, men vi vet ikke sikkert hvor mye mer smittsomt. Det er ulike studier som varierer fra 36 prosent mer smittsomt og opp til rundt 70 prosent mer smittsomt, sier fagdirektør for smittevern i Folkehelseinstituttet, Frode Forland.

At Karlsen ble smittet selv om han hadde på munnbindet, sier noe om smittsomheten til denne virusvarianten, mener Forland. Samtidig viser det at munnbind ikke gjør deg helt trygg.

– Det viktigste er fortsatt å holde avstand. Siden dette viruset er mer smittsomt, er det også en litt større sjanse for å bli smittet selv om en bruker munnbind.

Onsdag morgen er det registrert 229 tilfeller av den britiske varianten i Norge. Rundt 70 av tilfellene er knyttet til innreise, i all hovedsak fra England og noen få andre land.

Det er registrert 13 tilfeller av det britiske muterte viruset i Vestland, uendret siden tirsdag. Samtidig forbyr Ulvik kommune besøk, etter at testsvar tyder på at det er den britiske koronamutasjonen som driver smitteutbruddet i kommunen.

AVSTAND ER VIKTIGST: Fagdirektør for smittevern i Folkehelseinstituttet, Frode Forland, sier det viktigste fortsatt er å holde avstand. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Falsk trygghet

Karlsen i Os har nå vært smittefri i snart en måned og er tilbake i jobben som logoped.

– Jeg tenker jo nå i ettertid at dette med munnbind gir litt falsk trygghet. Vi må ikke lure oss selv og tro at bare fordi vi har munnbind så kommer det til å gå bra, sier Karlsen.

Karlsen smittet kun en annen nærkontakt utenfor familien, og det ble derfor ikke et utbrudd av det muterte viruset i Bjørnafjorden kommune utenfor Bergen.

Selv takker han tidspunktet for at viruset ikke spredde seg videre.

– Det er hell i uhell at det skjedde på det tidspunktet det skjedde. Vi hadde jo bare planlagt å være hjemme.