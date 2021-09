Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fredag ga statsministeren og helseministeren hverandre en god klem og sa at hverdagen skal tilbake til normalen. For mange betyr det også normale feriedager igjen.

Etter den varslede gjenåpningen, så Finn.no en vekst på 45 prosent i flyreiser sammenliknet med fredagen for en uke siden. Veksten er formidable 400 prosent siden samme tid i fjor.

De mest populære feriemålene er steder med sol og strand i Sør-Europa, men 1. oktober åpnes det også for reiser til flere land utenfor Schengen-området.

Det betyr ikke at det bare er å bestille i vei til hele verden, advarer forsikringsselskapene.

Kan miste avbestillingsmulighet

Hos flere selskaper har du for eksempel ikke gyldig avbestillingsforsikring om du bestiller reie til et land som det på bestillingstidspunktet er frarådet å reise til. Dette gjelder selv om det senere åpnes for reiser til dette landet. (Se fakta nederst i artikkelen).

Tyrkia ligger høyt på listen over land folk normalt sett bestiller ferie til. Det er ett av landene forsikringsselskapet If nå får mange spørsmål om. De anbefaler å holde igjen litt.

– Vent til 1. oktober med å bestille og betale for en reise. Det er ikke sikkert alle land åpnes. Ha litt is i magen nå, så er det tut og kjør når man ser hvilke land og områder det åpnes opp for, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Handeland i If.

KAN BLI ÅPENT FOR NORDMENN: Turister ser på soloppgangen fra fjellet Nemrut i Adiyaman sørøst i Tyrkia. Foto: Yasin Akgul / AFP

Fortsatt restriksjoner

UD har hatt et generelt reiseråd som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendig til alle land utenom EU/EØS, Storbritannia og Sveits, samt enkelte land og områder utenfor Europa.

Dette forlenges IKKE etter 1. oktober.

Men enkelte land kan likevel bli frarådet å reise til.

Pandemi- og helsesituasjonen vil være del av vurderingen sammen med sikkerheten i landet, opplyste utenriksminister Ine Eriksen Søreide på fredag.

Hun anbefaler at folk laster ned den nye appen Reiseklar fra UD som gir tilgang til reiseråd, reiseinformasjon og reiseregistrering på ett sted.

Selv om Utenriksdepartementet fjerner reiserådene til mange land, er det ikke sikkert alt er fritt fram likevel.

– HA IS I MAGEN: Det anbefaler kommunikasjonsdirektør Andreas Handeland i If. Foto: KILIAN MUNCH

– Husk å sjekke innreisereglene i landet man skal til, så du slipper at ferien blir ødelagt av en innreisenekt eller andre restriksjoner, advarer Andreas Handeland i If.

Bestiller du før 1. oktober, tar du en sjanse.

For eksempel er USA per i dag stengt for nordmenn. Det er ventet at de åpner for fullvaksinerte i november.

Australia og New Zealand er for alle praktiske formål stengt.

Thailand har 14 dagers karantene for alle selv om de er fullvaksinert.

– Man må undersøke hvilke lokale restriksjoner som gjelder, sier Ole Irgens, kommunikasjonssjef Tryg.

Reiseforsikringen dekker ikke kostnader du får dersom du for eksempel blir avvist ved grensen eller plassert på karantenehotell.

Forsikringsselskapene mener dette er en del av det du må sette deg inn i før du reiser.

– Det er ikke ukomplisert å reise selv etter 1. oktober. Sørg for at du har billetter som kan avbestilles eller bookes om og at du ikke betaler i forkant for hotell eller leiebil, anbefaler Irgens.

Dette dekker selskapene

NRK har undersøkt de oppdaterte reglene hos noen utvalgte selskaper.

Du bestiller til et land som ved bestillingstidspunktet har reiseråd, men der dette åpnes opp fra 1. oktober eller senere.

Har du avbestillingsforsikring?

If: Ja. Vanlige avbestillingsregler gjelder (f.eks. om du blir syk/skadet).

Tryg: Nei.

Gjensidige: Nei.

Gjelder generell reiseforsikring (for eksempel om du blir frastjålet et kamera på tur)?

If: Ja.

Tryg: Ja.

Gjensidige: Ja.

Gjelder reiseforsikring knyttet til korona?

If: Ja.

Tryg: Ja.

Gjensidige: Ja.

Gjelder alle tre: Utgifter til karantene eller andre myndighetspålagte tiltak på reisemål eller ved hjemreise til Norge, dekkes ikke.

Reiser til land som ikke endrer status

Du bestiller til et land som ved bestillingstidspunktet har reiseråd, og der dette reiserådet opprettholdes.

Har du gyldig avbestillingsforsikring?

If: Nei.

Tryg: Nei.

Gjensidige: Nei.

Gjelder generell reiseforsikring (for eksempel om du blir frastjålet et kamera på tur)?

If: Nei.

Tryg: Nei.

Gjensidige: Ja. Erstatter alle andre skader enn dem som har sammenheng med korona.

Gjelder reiseforsikring knyttet til korona?

If: Nei.

Tryg: Nei.

Gjensidige: Nei.

PS! Dette er ikke en fullstendig liste. Sjekk ditt selskap og dine vilkår.