Salget av Syden-turer tar av nå

Jim Kristiansen er snart klar for sol og varmt vær i Brasil når NRK møter ham utenfor flytoget i Oslo søndag ettermiddag.

– Nå begynner reisen. Nå skal jeg til Rio de Janeiro, sier han og smiler bredt.

Reisen hadde Kristiansen planlagt en stund, men han er langt fra alene om å gjøre drømmen om palmesus og paraplydrinker til virkelighet i disse dager.

For solhungrige nordmenn får det til å koke på nettsidene til reiselivsaktørene nå, viser en ringerunde NRK har gjort søndag.

Ving: – En fantastisk følelse

Luftfartsindustrien og turoperatører har ligget på skyggesiden under koronapandemien. Med overgangen til en mer normal hverdag skinner sola igjen for reiselivsbransjen.

JUBLER: Marie-Anne Zachrisson jubler over den kraftige økningen av bookinger til utenlandsferier.

Tilbudet har vært nedjustert i høst, men salget av utenlandsferier for høst- og vintermånedene har de siste dagene mer enn doblet seg hos noen av de største aktørene i reiselivet.

– Gjenåpningen av Norge ga en umiddelbar effekt. Salget av Syden-turer har tatt av. Det er en fantastisk følelse, sier Marie-Anne Zachrisson, som er sjef for Ving i Norge.

Klarsignal ga bestillingsbonanza

Norge åpnet opp igjen lørdag etter over ett og et halvt år med inngripende koronatiltak.

– Til dere som vil ut i verden, vil jeg si riktig god tur!

Oppfordringen fra justis- og beredskapsminister Monica Mæland på pressekonferansen fredag ettermiddag - der lettelser i innreisekravene til Norge også ble varslet - har kommet reiselivet til gode.

Bransjen er samlet om at det betyr enormt mye med et slikt klarsignal. I minuttene og timene som fulgte, opplevde de ulike reiselivsaktørene en kraftig økning i antall bookinger av Syden-turer.

STOR ØKNING: Salget av utenlandsferier for høst- og vintermånedene har de siste dagene mer enn doblet seg hos noen av de største aktørene i reiselivet. Foto: Petter Strøm / NRK

Kraftig økning

Ving og andre reiselivsselskaper har ikke rukket å få oppdatert oversikt over den økte pågangen etter at startskuddet gikk for de mange bookingene, men kan foreløpig melde følgende tall til NRK:

Ving hadde fredag mer enn en dobling i salget av reiser til varme strøk i Middelhavet for oktober, november og desember. Denne økningen er fra fredag uken før. Gran Canaria og Tenerife er de mest populære reisemålene.

Apollo melder om en tredobling av bookinger fredag, sammenlignet med forrige fredag, Gran Canaria feriefavoritten.

TUI sier at de fredag og lørdag hadde en vekst på 187 prosent for bookinger av reiser på vinterhalvåret, sammenlignet med samme periode i forrige uke. Flest vil til Gran Canaria. Her var det en økning på 140 prosent.

Norwegian opplyser om 50 prosent oppgang i billettsalget fra fredag til søndag. Økningen er sammenlignet med samme periode i forrige uke. Sol og strand i Sør-Europa selger mest.

SAS oppgir ikke tall for bookinger, men sier at interessen er stor og styrt av norske myndigheters reiseråd og innreiserestriksjoner i ulike land. Spania er blant de mest populære landene folk vil reise til. Det kommer en «ketsjupeffekt» nå, sier selskapet.

SOL OG STRAND: Det er åpenbart at mange nordmenn savner stranda eller storbyferien i utlandet. Nå er det bestillingsbonanza på utenlandsreiser. Foto: Petter Strøm / NRK

Elleville besøkstall på nettsiden

I tillegg har trafikken på nettsidene til reiselivsaktørene eksplodert. En halvtime etter regjeringens pressekonferanse var det en økning på 145 prosent i besøkende til Vings nettsider, enn det er vanligvis er.

GLEDER SEG: Beatriz Rivera hos tureoperatøren Apollo fryder seg over økningen i salgstallene. Foto: Johnny Syversen / Apollo

TUI og Apollo melder også om elleville besøkstall på nettsiden.

– Fredag var en merkedag for hele bransjen. Jobber vår er å sende folk på ferie til Syden. Nå kan vi endelig gjøre mer av det, sier pressevakt Kevin Brevik i TUI til NRK.

– Vi har ventet lenge på dette. Dette er kjempegøy. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier kommunikasjonsansvarlig Beatriz Rivera i Apollo.

Vil vurdere å øke tilbudet

Reiselivsnæringen forteller at tilbudet har vært nedjustert som følge av pandemien, og at de fortløpende vil vurdere å øke volumet i tiden fremover.

– Vi venter på en «ketsjupeffekt» nå. Det skal ikke så mye til for å se en enorm prosentvis økning ettersom tilbudet har vært nedjustert, sier pressesjef John Eckhoff i SAS og legger til:

– Luftfarten er blant næringene som har vært tyngst og lengst rammet. Når lettelsene kommer, tar reiselysten seg kraftig opp og tallene går rett til værs. Det er vi veldig glade for.

Fra 1. oktober fjernes det globale reiserådet som fraråder alle reiser som ikke er nødvendige utenfor EØS-området, Storbritannia og Sveits og enkelte andre land utenfor Europa.