– På den måten kan du som forbruker vite om du vasker hos et godkjent firma, sier administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen.

Arbeidsgiverorganisasjonen representerer alle de store bensinstasjonskjedene i Norge.

Ivar Horneland Kristensen i Virke vil ha godkjenningsordning av bilvaskehaller for å få bukt med usierøse konkurrenter. Foto: Virke

Mange bensinstasjonseiere er frustrerte over konkurransen fra vaskehaller som de mener ikke følger de samme strenge kravene til etablering og drift av vaskeanlegg som de selv er pålagt.

Virke tror krav om godkjenning kan bidra til å få vekk vaskehaller som verken tilbyr skikkelige arbeidsforhold eller tar hensyn til miljøet.

Satser på håndvask

Typisk for mange vaskehaller er at de tilbyr å vaske biler for hånd. De bruker ofte utenlandsk arbeidskraft og de gjør jobben omtrent like billig eller billigere enn en vaskeautomat på bensinstasjonen.

I en nedlagt bensinsasjon på Lillestrøm tilbyr noen karer i en litt slitt, nedlagt bensinstasjon håndvask av bilen for 300 kroner. Til sammenligning koster en standardvask i en automat på en Shell-stasjon i byen 249 kroner.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Vi vasker den både utvendig og innvendig for 500 kroner, sier en dem.

For billig?

I litt over en halv time holder de på med vann, svamp, støvsuger og håndkraft. 500 kroner skal altså dekke lønn og sosiale utgifter til to-tre ansatte, kjemikalier, lokaler, strøm, vann og ustyr for å håndtere avløpsvannet etterpå.

Iman Winkelman, sier mange av Virkes medlemmer reagerer på det de mener er urimelig konkurranse. Foto: Stian Schioldborg / www.ma / Foto: Stian Schioldborg / www.magentastudios.no

– Den prisen gir oss en indikasjon på at alle kravene vanskelig kan være overholdt, sier Iman Wikelman, leder for bensin, kiosk og servicesalg i Virke.

Men han skynder seg å legge til at han skal være forsiktig med å si hva en riktig pris på bilvask er.

– Det må markedet avgjøre, så lenge lover og regler overholdes, sier Winkelman.

Innehaveren av vaskehallen sier han ikke har tid til noe intervju, men han gir NRK lov til å ta bilder og gjøre lydopptak.

– Horrible arbeidsforhold

Mange vaskehaller mangler arbeidskontrakter, har horrible brudd på arbeidstidsbestemmelsene og direkte helseskadelige arbeidsforhold, sier regiondirektør Ørnulf Halmrast i Arbeidstilsynet i Oslo. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Useriøse forhold i vaskehaller er et problem myndighetene har sett i lang tid, sier regiondirektør Ørnulf Halmrast i Arbeidstilsynet i Oslo.

Han leder tilsynets samarbeid med Vegvesenet, bilbransjen og fagevegelsen i forsøket på å få bukt med ulovlige og farlige forhold.

– Ofte er det mangelfulle arbeidskontrakter, det kan være horrible brudd på arbeidstidsbestemmelsene. I veldig mange saker ser vi åpenbar risiko for arbeidstakerne knyttet til farlige kjemikalier, sier Halmrast.

Han sier at Arbeidstilsynet sammen med Vegvesenet, arbeidstakere og arbeidsgivere nå skal vurdere forslaget om en godkjenningsordning for bilvaskeanlegg.

Phillip Nguyen sier det er strenge krav til å etablere og drive vaskehaller hvis det skal gjøres lovlig. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Mest opprørt av sosial dumping

Philip Nguyen, som driver Shell-stasjon i sentrum av Lillestrøm og seks andre stasjoner i Akershus, støtter ønsket om en godkjenningsordning.

Han er opptatt av å drive lovlig og skikkelig, og sier bare utstyret for å samle opp vannet fra bilvaskeriet «koster skjorta».

– Det er folk som tillater seg å utnytte mennesker som har det vanskelig. Lave lønninger og arbeidstid som ikke er i henhold til bestemmelsene, det plager meg mye, sier Nugyen.