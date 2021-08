Vil treffe innvandrere på Candy Crush

– Det er vanskelig å forstå hva partiene står for, sier Daniel Anderson. Særlig for utlendinger som ikke er flinke i norsk.

Anderson er opprinnelig fra Usbekistan. Han sier at det hadde vært lettere for ham å lese om partiene på russisk.

– Da kan jeg lese fort og forstå hva de mener, sier han.

Anderson er spesielt opptatt av arbeidsmiljø, helse og skattepolitikk. Han vil vite hva partiene konkret skal gjøre.

En rapport fra SSB viser at det generelt er lavere valgdeltagelse blant minoritetsbefolkningen.

Den samme rapporten viser at det er viktigere for innvandrere med valgmateriell, enn det er for resten av befolkningen.

Det er fylkeslagene som velger hva partiene skal trykke opp, derfor vil det være ulikt fra sted til sted. Her en oversikt over hva partiene oppgir at de har av materiell.

Partienes flerspråklige informasjon Ekspandér faktaboks Miljøpartiet de Grønne: Har ikke materiell på flere språk.

Har ikke materiell på flere språk. Senterpartiet: Har ikke materiell på flere språk.

Har ikke materiell på flere språk. Rødt: Har korte videosnutter på flere språk.

Har korte videosnutter på flere språk. Arbeiderpartiet: Har løpesedler på åtte språk, samt videosnutter og artikler på flere språk.

Har løpesedler på åtte språk, samt videosnutter og artikler på flere språk. Venstre: Har oversatt til engelsk.

Har oversatt til engelsk. Sosialistisk Venstreparti: Har løpesedler på 16 ulike språk.

Har løpesedler på 16 ulike språk. Fremskrittspartiet : Har ikke materiell på andre språk.

: Har ikke materiell på andre språk. Høyre: Har oversatt artikler på nettsiden på ti språk.

Har oversatt artikler på nettsiden på ti språk. Kristelig folkeparti: Har brosjyrer på 11 språk.

Kan påvirke om folk stemmer

Johannes Bergh er valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning.

– Jeg tenker at mange partier kan ha en fordel av å henvende seg til deler av innvandrerbefolkningen som kanskje ikke er så gode i norsk og trenger valgmateriell på eget språk, og fortsetter:

Johannes Bergh er valgforsker på Institutt for samfunnsforskning. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– For en liten gruppe kan det være forskjellen som fører til at man stemmer. Hvis man ikke får det ekstra insentivet, kan det hende man blir sittende hjemme på valgdagen.

NRK har forsøkt å finne ut av hvilke partier som har løpesedler på flere språk og hva de gjør for å nå ut til innvandrerbefolkningen.

Flere partier oppgir at de ikke har ressurser nok til å oversette valgmateriell, mens andre viser til videosnutter på ulike språk.

Treffer innvandrere på Candy Crush

Høyre har også prioritert det digitale. Mehmet Kaan Inan er leder for mangfoldsutvalget i Høyre.

Han viser til at Høyre har oversatt artikler til ti ulike språk på nettsiden. De har også større fokus på sosiale medier og prøver å treffe innvandrere på spillet Candy Crush.

Mehmet Kaan Inan viser frem en artikkel som er oversatt til tyrkisk på nettsiden til partiet. Foto: NRK

– Vi har gått over til digitalt fordi vi møter enda flere velgere i disse kanalene, sier Inan.

– Gjør dere nok for å nå ut til hele befolkningen?

–Vi gjør en del for å nå ut til alle. Høyre skal være et bredt folkeparti som alle kan stemme på, så vi legger til rette for at man skal stemme på Høyre, sier han.

Samtidig mener Inan at det er opp til folk å oppsøke informasjon.

– Folk har et ansvar som statsborgere i Norge til å finne informasjon om partiene. Den informasjonen eksisterer der ute, så det er bare å gå inn og lese.

Ønsker informasjon på arabisk

Salima Ali mener at mangel på informasjon er et problem.

– Dette er stemmer som bare blir borte, sier hun på arabisk.

NRK møter Salima Ali på Grønland Torg i Oslo sentrum. Foto: NRK

Hun spør ofte sine egne barn om hva de ulike partiene står for og har gjort.

– Selvfølgelig hadde det vært enklere hvis informasjonen var på arabisk. Da er det lettere for oss å lese og få nok informasjon.

– Vi gjør mye, men ikke nok

Når NRK spør partiene som driver valgkamp på Karl Johan i Oslo sentrum, er det kun Arbeiderpartiet som har løpesedler på flere språk.

–Vi har ulike språk på flyers og vi har laget ulike videoer som vi sender rundt på WhatsApp og Facebook, det sier Kamzy Gunaratnam varaordfører i Oslo for Arbeiderpartiet.

Kamzy Gunaratnam er varaordfører i Oslo for Arbeiderpartiet. Foto: Martin Holvik / NRK

Ifølge Gunaratnam har partiet i enda større grad prioritert å ha valgmateriell digitalt.

– Det er fortsatt folk som sitter hjemme og da er det enklere å møte dem på nettet.

– Gjør Arbeiderpartiet nok for å treffe innvandrerbefolkningen?

– Vi gjør mye, men vi kan aldri gjøre nok, sier Gunaratnam.