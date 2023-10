Går vaskemaskinen din i stykker før reklamasjonstiden utløper, kan du i dag klage gratis til Forbrukerklageutvalget.

Nå foreslår Barne- og familiedepartementet å innføre et klagegebyr på 1243 kroner.

Om reparasjonen av vaskemaskinen koster under 5000 kroner, vil regjeringen at du ikke lenger skal kunne klage til Forbrukerklageutvalget i det hele tatt.

Eneste løsning vil dermed bli å gå rettens vei, med høye advokatutgifter, selv om det skulle være snakk om en bukse til 500 kroner.

Dette er helt uhørt, mener Forbrukerrådet som frykter at forslaget vil ramme vanlige forbrukere hardt, mens butikkene slipper billigere unna.

– Det svekker forbrukervernet, og gjør det vanskelig for de som har minst. Det bør åpenbart legges tilbake i skuffen, eller aller helst skrotes fullstendig, sier direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket.

ADVARER: Direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, advarer mot å heve klagegrensen og å innføre et «klagegebyr».

Vil ha ned saksbehandlingstiden

Se for deg at du har kjøpt en støvsuger til 4999 kroner, og etter kort tid går den i stykker. Du drar til butikken og klager, men de nekter å hjelpe deg.

Til nå har man kunnet klaget helt gratis til Forbrukerklageutvalget.

Hvis Barne- og familiedepartementet får det som de vil, kan du ikke lenger klage på varer eller tjenester under 5000 kroner. Og hvis du klager, vil det koste deg 1243 kroner.



Slik Forbrukerrådet har lest forslaget vil man heller ikke få tilbake klagegebyret hvis klagen godkjennes i utvalget.

SAKSBEHANDLINGSTID: Barne- og familieminister Kjersti Toppe sier at forslaget er fremmet for å få ned den 25 måneders lange saksbehandlingstiden. Foto: NTB

Bakgrunnen for forslaget er å redusere antall klager som sendes til Forbrukerklageutvalget, hvor ventetiden i dag er om lag to år.

– Utgangspunktet vårt er å rydde opp slik at klagemuligheten blir reell og man bruker mer ressurser på de økonomisk viktige sakene, og får vekk de bagatellmessige, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Forbrukerrådet advarer mot å heve klagegrensen og å innføre et «klagegebyr».

– Mange forbrukere kvier seg allerede for å klage. Å innføre gebyr og verdigrenser hever denne terskelen betydelig, ifølge Blyverket.

Forbrukerrådet frykter også at forslaget vil kunne gjøre det risikofritt for næringslivet å sette «elendige varer på markedet»

Negative konsekvenser

Forslaget har vakt sterke reaksjoner.

Både Forbrukerrådet og Naturvernforbundet mener forbrukernes rettigheter vil bli kraftig svekket. Sistnevnte mener også at forslaget vil ramme miljøkampen.

– Dette er i praksis et frikort til næringer som vil sette billige og dårlige produkter på markedet, og som har et stort miljøfotavtrykk, sier leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen til NRK.



Hos Ringo på Strømmen Storsenter viser daglig leder, Magnus Syvertsen, frem nesten to helt identiske elektriske biler for barn.

LIKE: Den gule bilen koster 4999 kroner, mens den gule koster 5999 kroner. Hvis regjeringen får det som den vil, vil du ikke lenger kunne klage hvis den gule bilen blir ødelagt. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Den gule koster 4999,90, mens den røde koster 5999,90.

KUNDEN HAR RETT: Magnus Syvertsen er daglig leder ved Ringo. Han mener kunden alltid skal ha rett, og at alle er tjent med kundens rett til å klage.

– Her har du et produkt som faller utenfor reglene, og her har du et produkt som faller innenfor, sier Syvertsen mens han viser frem bilene.

Syvertsen mener alle er tjent med at kunden kan klage og har en instans å forholde seg til.

– Det gjør at man blir kvitt useriøse aktører som ikke forholder seg til reglene.

Næringslivet må ta ansvar

Både NHO og Virke er enige med departementets forslag.

– Vi er enig i at det innføres saksbehandlingsgebyr og i at det settes en verdigrense. Men vi har ikke synspunkter på hvilke gebyrstørrelser og terskler som bør settes for at målet med endringene blir nådd mest mulig effektivt.

Det skriver NHO i sitt høringssvar til regjeringen.

Forbrukerrådet er enige i at den lange saksbehandlingstiden er uakseptabel og at noe må gjøres - men mener departementet begynner i feil ende.

– Departementet bør snu på forslaget og heller ilegge næringslivet gebyrer for saker som ender hos Forbrukerklageutvalget. Det er tross alt de som selger produktene det klages på, sier Blyverket.

Er man misfornøyd med det man har kjøpt kan man alltid klage til butikken. Det er hvis man ikke blir enig at saken havner hos Forbrukerklageutvalget.

Senterdirektøren ved Strømmen Storsenter mener målsettingen til varehandelen bør være at færrest mulig saker i det hele tatt skal bli vurdert i utvalget.

– Vi har troen på dialog mellom kunde og selger i butikken. Vårt mantra er at god service lønner seg alltid, sier Per Kristian Trøen.