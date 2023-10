Nordmenn er storforbrukere av klær.

Bare i 2022 importerte Norge hele 105.429 tonn med nye klær. Det skaper store problem for både klima og miljø.

Klesindustrien står nemlig for rundt ti prosent av verdens samlede CO₂-utslipp. Det er mer enn fly og skipsfart til sammen.

Nå har det for første gang blitt laget et forslag til politikk i Norge som kan gjøre klær mer bærekraftige, og bremse overproduksjonen av dem.

– Dette er en viktig seier i kampen mot «fast fashion». Forslagene våre vil få ned overproduksjonen av klær, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender, som selv har sittet i utvalget.

Vil gi produsentene ansvaret

Utvalget foreslår en ordning for et såkalt «utvidet produsentansvar».

Det betyr at klesprodusentene må betale for hva som skjer med klærne etter at vi er ferdig med å bruke dem. De må altså sørge for innsamling, håndtering og behandling av tekstilene når de blir avfall.

Utvalget består av representanter fra næringslivet, miljøorganisasjoner, klesinnsamlere og avfallsbransjen.

Gjort på riktig måte mener utvalget at en slik ordning kan føre til en mer sirkulær klesindustri, med mer reparasjon og gjenbruk.

– Vi har foreslått et system for hvordan dette skal finansieres. Og som skal sikre at tekstiler som kanskje har en gjenbruksverdi ikke ender opp til energigjenvinning, sier Tord Dale, leder for utvalget.

– Hva er det dere foreslår?

– Rent konkret så innebærer et produsentansvar for tekstil at en del av det som innbyggerne i dag betaler gjennom renovasjonsgebyret, havner på prislappen på et produkt istedenfor, sier Dale.

FOR MYE GJENBRUK: Gjenbruk er bra, men kjeder som Fretex opplever også å få for mange varer inn i for dårlig kvalitet. Mye havner derfor likevel på søppeldyngen. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Det nye forslaget åpner for at kleskjedene, altså produsentene, selv betaler for håndtering av klærne etter at du har kvittet deg med dem.

Det betyr i praksis at det blir dyrere å produsere julegensere. De inneholder nemlig batterier og elektronikk, og er en versting for renovasjonsselskapene.

– De kan rett og slett ta fyr når de kastet i restavfallet. Det har gjort at en del av renovasjonsselskapene ikke får forsikret anleggene sine. Den risikoen må prises inn, sier Dale.

EU har satt krav om å samle tekstiler separat fra 2025.

Vil få ned volumet

Klær er det fjerde mest miljøbelastende forbruksområdet etter bolig, transport og mat.

Etter at netthandel med klær har tatt av, har andelen ubrukte klær som ødelegges økt kraftig.

Riise mener det er på tide at klesprodusentene tar ansvar for det enorme volumet med klær på markedet.

– Produsentene må begynne å være åpen og ærlig om rapporteringen sin, hvor mye klær de plasserer på markedet, hvor mye av det som består av plast og hva de gjør med eventuelle overskuddslagre, sier hun.

Riise mener forslagene vil gjøre overproduksjonen av klær dyrere, og at det er dette som vil bidra til å få ned volumet.

FAST FASHION-REVOLUSJON: Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender, mener forslagene er en liten revolusjon i kampen mot «fast fashion». Foto: Fremtiden i våre hender

– Det vil koste mer hvis du produserer mye plastklær, både fordi man må betale desto mer klær man putter på markedet og fordi vi vet at plastklær, der det enorme volumet kommer fra, blir dyrere, hvis regjeringen følger våre anbefalinger, sier Riise.

– Jeg mener at disse forslagene, om de blir vedtatt, er det en liten revolusjon i kampen mot «fast fashion», sier Riise.

Mener forslaget er mangelfullt

– Det mangler noe som gjør at mengden tekstiler som settes på markedet i Norge går ned. Det er det som må gjøres for å få ned miljøbelastningene, sier Ingun Grimstad Klepp, professor i klær og bærekraft ved Sifo, Oslo Met.

FOR STORT VOLUM: Ingun Grimstad Klepp, professor i klær og bærekraft, mener virkemidlene må rettes mot å redusere det store volumet av tekstiler. Foto: Sonja Balci / Oslomet

Klepp mener forslaget ikke kommer til å påvirke det store volumet med tekstil som importeres til Norge.

– Skal vi få ned miljøbelastningene, må virkemidlene rettes inn mot å redusere mengde. De må også selvfølgelig rettes inn mot å redusere veksten i bruk av plast, og heldigvis er det med i forslaget, sier Klepp.

Uenigheter i utvalget

Det var også flere uenigheter innad i utvalget, ifølge Riise.

Under pressekonferansen i dag pekte hun på problematikken rundt klær fra rike nasjoner som ender opp som søppel i fattige land.

ET HAV AV KLÆR: Et hav av kastede klær i Atacama-ørkenen i Chile, en av verdens største dumpingplasser for klær ingen vil ha. Foto: MARTIN BERNETTI / AFP

– Framtiden i våre hender og Naturvernforbundet mener norske kleskjeder bør være med å betale for opprydning av det klessøppelet som de har skapt, også utenfor Norge, sier Riise.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ønsker å etablere et produsentansvar og at de i løpet av ett år eller to vil kunne foreslå noe helt konkret.

Han viser til bransjen sin utfordring både med klimautslipp og avfallshåndtering.

– Vi må få en mer sirkulær økonomi og vi må også være mer bevisst på hva vi kler på oss, og hvilken historikk det har.