NRK publiserte torsdag ettermiddag en sak som tok for seg prisforskjeller i forbindelse med Black Week. I den artikkelen ble en jakke hos XXL brukt som eksempel.

I etterkant av publisering har NRK blitt gjort oppmerksom på at det er to forskjellige produkter som ble sammenlignet og at premisset for saken dermed er feil.

NRK beklager feilen.