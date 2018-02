Vil innføre tredelt foreldrepermisjon for barn født etter 1. juli

– Det er Stortinget som avgjør hvor raskt saken kan behandles, men jeg jobber for at den nye ordningen med en del til mor og far, og en valgfri del, skal gjelde for barn født fra og med 1. juli 2018, sier Helleland til NTB.

I den nye regjeringsplattformen står det klart uttrykt at foreldrepermisjonen skal deles i tre like deler. Det vil i praksis si 15 uker permisjon hver til mor og far, pluss en fellesdel som kan fordeles fritt.

For første gang slår Helleland nå fast at reformen allerede kan komme på plass neste år, i tide til å omfatte barn født fra sommeren av.

– Jeg tar sikte på å legge fram saken så raskt som mulig, slik at Stortinget har mulighet til å behandle den før sommeren, sier hun.

Regjeringen snudde

I oktober i fjor fremmet Arbeiderpartiet et forslag om å øke fedrekvoten fra 10 til 14 uker, mot regjeringens vilje. Forslaget fikk likevel flertall da en samlet opposisjon stemte for forslaget.

Nå foreslår altså regjeringen selv en enda lengre pappaperm. De forlenger med én uke, til 15 uker.

Ved fremleggelsen av regjeringsplattformen på Jeløy, sa statsminister Erna Solberg at tredelingen skal skje innenfor dagens ramme på 46 uker.

– Stortinget har vedtatt 14 ukers pappaperm. Det blir litt utvidelse på mamma og litt utvidelse på pappa, og litt mindre felles som familien kan fordele. Det er ikke noe vi har slåss hardt for å få til, men noen seire må gis til andre, sa Solberg.

KrF skeptisk

Det nye regjeringstilskuddet Venstre, har tidligere sagt at de vil at foreldrepermisjonen burde tredeles, der far og mor får 15 uker permisjon hver, og at de 16 resterende ukene skal fordeles fritt.

– Vi har slåss for dette. Dette er et viktig likestillingstiltak og et viktig verdisignal. Til alle pappaer som har lyst til å delta i barns oppvekst. Det skal vi gi dem kred til å gjøre, sa Venstres partileder Trine Skei Grande.

Ap har tidligere uttalt at de vil stemme for et forslag om tredeling om det fremmes. KrF var med å øke pappapermen fra 10 til 14 uker, men har vært skeptisk til en tredeling.