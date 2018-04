Vil ha Acer-omkamp dersom Island legger ned veto

Stortinget har besluttet at Norge skal innføre Acer. Lovendringen kommer på grunn av EØS-avtalen, men avtalen åpner for at EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein kan reservere seg mot enkeltdirektiver, skriver Klassekampen.

I EØS legges det ned veto for alle landene eller ingen. Går Island inn for et veto, vil Acer normalt bli stanset også for Norge.

– Det Stortinget har vedtatt, er et samtykke til at EØS-komiteen kan innlemme energimarkedspakken i EØS-avtalen. Vedtak i EØS-komiteen forutsetter at alle land er enige, og i det sekundet Island sier nei, faller saken, sier Senterpartiet-leder Trygve Slagsvold Vedum til avisen.

Advokat Per Andreas Bjørgan, tidligere konkurransedirektør i EUs overvåkingsorgan for EØS-avtalen, ESA, har påpekt at det aldri har skjedd før at et EØS-land har blokkert avtaler for et annet. Han tror uansett Norge og EU vil finne en løsning utenom EØS-avtalens mekanismer om Island legger ned veto.

– Regjeringen må komme med en helt ny stortingsproposisjon dersom de på tross av et islandsk nei ønsker å innføre Acer. Med tanke på den store folkelige motstanden vil de sikkert føle at det er krevende, men dette må gjøres formelt riktig. Det vil si ny behandling og debatt i Stortinget, sier Vedum.