Vil at staten skal overta driften av luftambulansen

Allerede i 2015 mente det såkalte akuttutvalget at regjeringen burde utrede offentlig drift av luftambulansen. Nå mener flere fagforeninger at tiden for utredninger er over.

De har ett råd til regjeringens ekspertutvalg om fremtidig drift av tjenesten: la det offentlige overta luftambulansen.

– Erfaringene den siste tiden viser at dette er en tjeneste som absolutt ikke passer for anbudsordninger. Vi ser betydelige overgangsproblemer knyttet til både flysikkerhet, pasientsikkerhet og arbeidsmiljø, sier Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund.

Etter det NRK kjenner til, skal helseforetakene og helseminister Bent Høie (H) ha møte om tjenesten fredag.

Store problemer med luftambulansen

Bråket startet da det svensk-britiske selskapet Babcock overtok ambulanseflytjenesten i Norge 1. juli i år. Etter dette har de fått kritikk for dårlig beredskap, og at flere av selskapets ambulansefly var ute av drift på grunn av tekniske problemer.

Ifølge Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) Tromsø har det vært en «betydelig økning» i registrerte forsinkelser siden selskapet tok over.

Antallet registrerte hendelser der oppdrag har blitt forsinket eller har måtte bli overført fra fly til andre ressurser, som f.eks. Forsvarets helikopter eller redningshelikopter, telte 286 i perioden 1. juli til 30. november i år.

Første uken i desember gikk overlege Mads Gilbert ut og sa at han merket en forverring.

– Dette er akuttmedisinske situasjoner i all hovedsak, og der er tiden er kritisk faktor. For hjerne, for hjerte og ved alvorlige skader. Det vi alltid ønsker å unngå er tidstap, sa Gilbert til NRK.

Samme dag satte Helse Nord krisestab etter flere uønskede hendelser rundt ambulansefly-beredskapen i nord.

Årsaken var at fem ambulansefly var satt på bakken.

GRUPPEMAKER: Helseminister Bent Høie (H) har bedt ekspertgruppe se på fremtidig drift av luftambulansen. Foto: Kamilla Marie Johnsen / NRK

Helseminister Bent Høie (H) har satt ned en ekspertgruppe som skal se på fremtidig drift av luftambulansetjenesten. De skal levere sin rapport innen utgangen av 2020, men fagforeningene har allerede nå levert råd om at den må bli offentlig, og det er dette utvalget fagforeningene har gitt sitt råd.

Samkjøring med andre ambulansetjenester

IKKE IMPONERT: Hans Martin Aase i Fagforbundet sier luftambulansen er den spisseste delen av helsetjenesten. Foto: NRK

Hans Martin Aase, nestleder i politikk og samfunnsavdelingen i Fagforbundet, sier en offentlig overtakelse av luftambulansen vil være i tråd med driften av den øvrige ambulansetjenesten i Norge.

– Dette er den spisseste delen av ambulansetjenesten. Når det gjelder bilambulansen, så er den offentlig drevet allerede, og da er det naturlig at det også gjelder for luftambulansen, sier Aase.

Helseminister Bent Høie (H) sier innspillene fra fagforeningene er viktige.

– Dette er en tjeneste som alltid har vært ute på anbud og som har vært drevet av private, men nå vurderer vi ulike driftsmodeller. Da er det viktig at fagorganisasjonene får komme med sine synspunkter, sier Høie.

Helseministeren sier han vil avvente ekspertutvalgets råd.