Ambulanseflysaken: Krisestab i både Helse Nord og Luftambulansetjenesten

– Vi hadde kriseberedskap i morges. Det vil fortsette så lenge det er nødvendig, sier administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland.

Helseforetaket har satt krisestab etter flere uønskede hendelser rundt ambulansefly-beredskapen i nord.

– Det gjør vi ikke ofte, sier Helse Nord-direktøren under en pressekonferanse mandag.

Helse Nord-direktør Lars Vorland. Foto: Amalie Nygård Jakobsen / NRK

Mandag er fortsatt fire av elleve ambulansefly ute av beredskap.

Vorland understreker at hele Nord-Norge er avhengige av luftambulansen – spesielt Finnmark som trenger beredskap for kortbane.

Han sier han tror befolkningen er like bekymret som dem.

– Men de skal ha tillit til at vi gjør det vi kan gjøre i en fryktelig vanskelig situasjon.

Mener Babcock ikke lever opp til forventningene

Administrerende direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten HF sier de siste dagers hendelser er langt fra hyggelige. Ogs her har de satt krisestab som følge av situasjonen.

– Det kom overraskende på oss. Så har jeg forstått at det kom overraskende på Babcock også.

Fire fly tilhørende den forrige operatøren Lufttransport er nevnt som mulige erstatningsfly, men det er noen grep som må gjøres før det kan settes inn som et langsiktig tiltak.

– En eventuell bruk av Lufttransports «gamle ambulansefly» er nok et langsiktig vedtak. Vi har hatt kontakt med Lufttransport og vi har løpende kontakt med Babcock. Det er ikke noe som kan gjøres over natta.

– Hvorfor har dere ikke ordnet opp i det før for å ha en beredskap?

– I utgangspunktet er kontrakten med Lufttransport ferdig. Vi har en kontrakt med Babcock som skal være dekkende. De har reservefly, tekniske tjenester og piloter. Forventningen har vært at de skal levere, det har de dessverre ikke gjort enda.

– Det mest utfordrende er usikkerheten

– Situasjonen er bekymringsfull. Det mest utfordrende er usikkerheten både vi og befolkningen føler fordi vi ikke vet hvor lenge de tekniske problemene vil vare, sier Lars Vorland.

Administrerende direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten HF sier han deler Vorlands bekymring.

– Vi har dessverre en beredskap som ikke er der den skal være på ambulanseflysiden. I dag står vi uten det faste dagflyet i Alta, vi står uten det faste flyet i Tromsø og i tillegg er dagflyet på Gardermoen ikke i beredskap, sier Juell.

Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten sier beredskapen ikke er slik den skal være. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Går gjennom uønskede hendelser

For å kompensere har Babcock satt inn to svenske ambulansefly i ekstra beredskap. Ett står i Alta og kan fly på kortbane. Et fly nummer to står i Tromsø, ifølge Juell. Forsvaret stiller med helikopter i Kirkenes for å dekke kyststrøk i Finnmark. Bemanningen er også styrket ved helikopterbasen i Tromsø.

– Helse Nord har bedt alle foretakene om å melde om uønskede hendelser som har medført konsekvenser for pasienter. Vi ble gjort kjent med disse hendelsene på søndag og går nå gjennom hver enkelt for å se hva som har skjedd, sier fagdirektør Geir Tollåli i Helse Nord.

– Ingen av oss liker denne situasjonen. Vi håper inderlig at de tekniske utfordringene løses så fort som mulig.

Tollåli sier at de alternative løsningene for å få ambulansetransporten frem har gitt lengre tid for transport frem til sykehus for pasienter.

Vant anbudet i 2017

I juni 2017 kom nyheten om at det svenske luftambulanseselskapet Babcock Scandinavian Air Ambulance AB overtar anbudet på luftambulansetjenester med fly etter Lufttransport i Norge.

To selskap leverte anbud til konkurransen, svenske Babcock og den daværende operatøren, Lufttransport.

Mye så bra ut da resultatet var klart. Den nye driftsavtalen ble godkjent av helseforetakene. De 10 år gamle ambulanseflyene skulle byttes ut med splitter nye.

Likevel har det vært alt annet enn ro om tjenesten de siste to årene.

Luftambulansetjenesten HF og Helse Nord RHF inviterte derfor mandag til pressebrief for å orientere om utfordringene.

Fra 1. juni 2017 frem til i dag er det skrevet 5362 artikler hvor «Babcock» er nevnt.

Her er en oppsummering: