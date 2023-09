VG: Sindre Finnes satsa på børsnedgang dagen før koronainnstrammingar

I perioden mellom 3. og 9. september 2020 kjøpte Sindre Finnes 110.000 sertifikat av eit produkt der ein kan tene pengar dersom Oslo Børs går dårleg, skriv VG.

10. september 2020 varsla regjeringa, der kona Erna Solberg var statsminister, at det kunne komme innrammingar i koronatiltaka. Blant det som blei vurdert var å avgrense kor mange som kunne vere til stades på offentlege arrangement og avgrense opningstidene til serveringsstader.

VG skriv at dei ikkje veit kva Finnes tente eller tapte på handlane i perioden, men i eit svar til avisa skriv han at merksemda og medietrykket gjer at han ikkje er i stand til fungere som normalt no.

– Det gjør at det kan ta tid før de får svar på alle spørsmåla dykkar. Eg håper på forståing for at dette er ei tøff tid for hele familien vår, og vil gjerne gjenta at eg er utruleg lei meg for at eg har sett Erna i denne situasjonen.

Aksjehandlane til Finnes har fått mykje merksemd dei siste vekene etter at det kom fram at han kjøpte selde aksjar medan Solberg var statsminister. Ho seier at verken ho eller Statsministerens kontor visste om omfanget, og med det kunne vurdere habiliteten hennar.

Vil ha strengare reglar

Gjennom sommaren har det vore fleire habilitetssaker både når det gjeld den sittande Støre-regjeringa, men også Solberg-regjeringa som gjekk av i 2021.

Kva reglar som gjeld for statsrådar og deira nærmaste er skrive ned i «Håndbok for politisk leiing». Dette er ei bok som er laga av Statsministerens kontor.

Men det er ikkje nok, meiner jussprofessor Karl Harald Søvig ved Universitetet i Bergen. Han vil ha ei innstramming som gjer at brot på reglane kan få konsekvensar.

Jussprofessor Karl Harald Søvig vil ha reglane for statsrådar og deira næraste inn i lov. Foto: Sølve Rydland / NRK

– Når vi har hatt desse sakene, kan det vere grunn til å seie at dette må stå som lov og reglar. Då får det konsekvensar om ein bryt desse. Dersom ein bryt reglar i ei handbok, har ein berre brote nokre retningslinjer. Det er ikkje bindande, seier han til NRK.

Men statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) avviser at det er aktuelt å lovfeste reglane, som han meiner er stramma godt inn allereie.

– Eg meiner det er veldig klart, og det er skjerpa dei siste vekene for å seie kva aktsemd er. Der står det at ein anten må selje, fryse eller setje bort det ein har av verdipapir. Då gjeld det langt på veg dei same reglane for ektefellar som for statsrådar.

Kontrollkomiteen i villreie

Det er Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget som skal behandle habilitetssakene i haust. Komiteen har blant anna som oppgåve å kontrollere at regjeringa gjennomfører den politikken Stortinget har vedteke.

Stortingets kontroll- og konstisjonskomité Ekspander/minimer faktaboks Stortingets «vaktbikkje» som skal føre kontroll med at regjeringen og forvaltningen gjennomfører Stortingets vedtak.

Komiteen kan også foreta egne undersøkelser i forvaltningen for å kontrollere om regjeringens politikk stemmer overens med Stortingets vedtak og intensjoner.

Komiteen har nå besluttet å granske alle sommerens habilitetssaker i en egen sak i høst.

En slik granskning kan ende med kritikk av statsråder eller mistillit.

Kontrollkomiteen ledes i dag av Høyres Peter Frølich. Grunde Almeland er saksordfører og leder dermed arbeidet med habilitetssakene. (Kilde: Stortinget/NRK)



For sakene som er knytt til dagens regjering, er det klart kva komiteen kan krevje av svar og dokumentasjon. Når det gjeld saka til Erna Solberg, og kva ein kan krevje frå ein tidlegare statsminister og hennar ektefelle, er saksordførar Grunde Almeland (V) litt meir usikker.

– Komiteen blir snart samla for å finne ut korleis vi kan behandle også denne saka på ein best mogeleg måte. Vi har også interesse av at forholda som er knytt til Erna Solberg og ektemannen hennar blir belyst tilstrekkeleg for offentlegheita.

Saksordførar Grunde Almeland (V) seier Kontrollkomiteen skal undersøke korleis dei kan behandle ei sak mot ein tidlegare statsminister. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

I samband med saka med Stortingets pendlarbustader, blei det brukt ei spesiallov slik at Riksrevisjonen kunne gå inn og granske enkeltpersonar. Det kan bli aktuelt å gjere også i denne saka, seier Almeland.

– Absolutt. Det er eitt av alternativa vi må sjå på. Når vi gjer vår vurdering i haust, må vi sjå om vi har dei rette verkemidla til å belyse denne saka tilstrekkeleg. Og har vi ikkje det, må det komme fram i konklusjonen vi kjem med, slik at vi får sett eit ordentleg punktum for desse sakene, og sørger for at sakene blir tilstrekkeleg belyst.