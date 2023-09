Støre i brev til Stortinget: Vurderer nye rutiner

Statsministeren besvarte i dag en svært omfattende bestilling fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Det vil aldri være mulig å ha en uttømmende oversikt over mulige habilitetstilfeller, verken for politikere eller ansatte i forvaltningen, skriver Støre.

– Virkeligheten er omskiftelig, og inhabilitetsforhold kan endre seg raskt. Nye bindinger og interesser kan oppstå og gamle lojaliteter kan svekkes, understreker han.

Støre advarer om at en registreringsordning vil kunne skape «falsk trygghet», gi mer uklare ansvarsforhold og medføre risiko for at den enkelte oppfatter rapporteringen som en ansvarsfraskrivelse til den som registrerer opplysningene.

Komiteen ber i totalt 17 punkter om detaljert informasjon om hvordan spørsmål om habilitet har vært praktisert og håndtert, helt tilbake til 2017.

I sitt brev ber Støre statsråder i alle departementer om å sende supplerende svar på en rekke av spørsmålene.

Nye rutiner

Støre skriver også at han vurderer nye rutiner.

– Selv om avståelse fra å delta i regjeringskonferanser eller statsråd ikke krever den samme formaliserte prosessen som oppnevnelse av settestatsråd, vil jeg i høst vurdere behovet for rutiner som gir bedre notoritet også i denne type situasjoner, skriver Støre.

Han forklarer videre hvordan de innledende samtalene med statsråder kan bli endret:

– For å sikre at alle er innom de mest sentrale temaene i forbindelse med tiltredelsen, vil jeg igangsette et arbeid med å fastsette felles føringer for innledende samtaler mellom politisk embetsverk og politisk ledelse i alle departementer.

Samtidig vil Støre ha på plass en mer omfattende oppfølging underveis.

– I tillegg vil jeg legge opp til at det med jevne mellomrom sendes en skriftlig påminnelse og orientering om det som eventuelt er nytt på relevante rettsområder.

Støre minner også om at han så sent som denne uken reviderte retningslinjene i Håndbok for politisk ledelse om eierskap, kjøp og salg av aksjer og andre finansielle instrumenter.

– Ivareta tillit

Det er Venstres Grunde Almeland som er saksordfører for kontrollkomiteens undersøkelser.

– Vi har nå fått omfattende svar fra statsministeren knyttet til kontrollkomiteens sak om regjeringens praktisering av habilitetsregelverket. Vi har fått svarene samtidig som de ble offentliggjort, så som saksordfører må jeg bruke noe tid på å gå grundig inn i detaljene, sier han til NRK.

– For meg som saksordfører og Venstre som parti er det klart at kontrollkomiteens sak om regjeringens habilitetsbrudd nå er svært viktig for ivareta befolkningens tillit til at statsråder i Norge ikke kan misbruke sine posisjoner til egen vinning, forklarer Venstre-toppen.

Han varsler at kontrollkomiteen vil sette seg ned uken etter valget for å diskutere svarene som er kommet i dag, og finne ut om det er behov for nye spørsmål.

Rødts Seher Aydar vil gå grundig gjennom svarene, men antyder allerede flere spørsmål:

– Ved første øyekast og i lys av at det har det kommet fram en rekke avsløringer om aksjehandel og habilitet både under sittende og forrige regjering, blir det nok behov for flere spørsmål, sier hun til NRK.

– En svakhet som kommer fram i statsministerens svar, er at habilitetsreglene i stor grad fastsettes av regjeringsapparatet selv. Derfor varierer de sterkt over tid og kan også variere fra departement til departement. Det underbygger at Stortinget må vedta føringer for regjeringen. Et minstekrav må være et konsekvent forbud mot aksjehandel for statsråder og deres familiemedlemmer.

TILLIT: Venstres Grunde Almeland leder Stortingets oppfølging av habilitetssakene. Foto: Terje Pedersen / NTB

Skandalesommeren

I sommer erkjente og beklaget først kunnskapsminister og Ap-nestleder Tonje Brenna brudd på habilitetsreglene.

Kontrollkomiteen har imidlertid langt på vei fredet Brenna, og hennes sak er ikke den mest sentrale i runden med spørsmål som ble besvart i dag.

Få dager senere kom det fram at også kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) har brutt habilitetsreglene, og hun trakk seg som statsråd.

Også Ola Borten Moe forlot sin posisjon som minister for høyere utdanning og forskning etter å ha kjøpt og solgt aksjer mens han var statsråd. Han trakk seg også som Senterpartiets nestleder.

Og denne uken kom nyheten om at utenriksminister Anniken Huitfeldts (Ap) mann har handlet aksjer mens hun har vært minister. Regjeringens egne eksperter, i Justisdepartementets lovavdeling, mener Huitfeldt burde gjort mer for å skaffe seg oversikt over saken.

Støre fastslår i sitt svarbrev i dag at det viktigste regjeringen gjør for å redusere risikoen for habilitetsbrudd, er å sette statsråden i stand til å foreta egne vurderinger og i stand til å vite når det er behov for å be om bistand.

– I lys av de sakene som har kommet fram i løpet av sommeren, har jeg satt i gang et grundig arbeid for å se på om det er nødvendig med endringer, innstramminger eller skjerpelser av retningslinjer rundt habilitet og handel med finansielle instrumenter, sier Støre.

Statsministeren peker på at det er nødvendig å ivareta to ulike hensyn.

– Reglene skal være strenge nok til at vi forebygger interessekonflikter og forhindrer inhabilitetssaker. Samtidig skal det være mulig å ha politiske verv selv om man har eierskap i næringslivet eller engasjement i norsk verdiskapning.

– Med de nye retningslinjene må politikere ta valg ved tiltredelse: å selge, fryse eierskapet eller delegere bort forvaltningen av aksjene.

Fakta om habilitetssakene i regjeringen Ekspander/minimer faktaboks Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) innrømmet 20. juni å ha brutt regjeringens habilitetsregler ved å utnevne en venn til styreverv i Wergelandsenteret, en stiftelse som i stor grad finansieres av Kunnskapsdepartementet.

innrømmet 20. juni å ha brutt regjeringens habilitetsregler ved å utnevne en venn til styreverv i Wergelandsenteret, en stiftelse som i stor grad finansieres av Kunnskapsdepartementet. Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) trakk seg fra Støres regjering 23. juni etter å ha innrømmet å ha brutt habilitetsreglene ved å utnevne venner til viktige verv.

trakk seg fra Støres regjering 23. juni etter å ha innrømmet å ha brutt habilitetsreglene ved å utnevne venner til viktige verv. Minister for forskning og høyere utdanning Ola Borten Moe (Sp) innrømmet 21. juli å ha brutt regjeringens habilitetsregler ved et aksjekjøp i våpen- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen. Han gikk av både som statsråd og Sp-nestleder.

innrømmet 21. juli å ha brutt regjeringens habilitetsregler ved et aksjekjøp i våpen- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen. Han gikk av både som statsråd og Sp-nestleder. Utenriksminister Anniken Huitfeldts (Ap) ektemann har kjøpt og solgt aksjer, blant annet i våpenprodusenten Kongsberg Gruppen, mens hun har vært minister. Huitfeldt har ikke oppfylt sin plikt etter habilitetsreglene til å skaffe seg opplysninger om ektemannens økonomiske aktiviteter, ifølge lovavdelingen i Justisdepartementet. (Kilder: NTB/NRK)

Topptung kontrollhøring

Nylig ble det klart at det er flertall på Stortinget for at det åpnes kontrollsak for å gå praksisen nærmere etter i sømmene. Spørsmålene som nå besvares, er en del av komiteens sak.

Trolig må både statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og hans forgjenger, Høyre-leder Erna Solberg, møte i kontrollhøringen på Stortinget. Trolig holdes høringen 7. november.

Det er nemlig ikke bare sakene til Brenna, Trettebergstuen, Borten Moe og Huitfeldt som blir tema for høringen: Også Solberg-regjeringens håndtering av habilitet skal flombelyses.

Denne uken kom det fram en lang rekke detaljer om hvordan Solbergs mann, Sindre Finnes, hadde kjøpt og solgt aksjer mens hun var statsminister.