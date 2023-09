12. mars 2020 går inn i historien som en av de mest dramatiske dagene både i norsk historie og på Oslo Børs.

Regjeringens koronatiltak førte i løpet av noen timer til tomme busser og gater.

Børsen stupte i løpet av dagen med 9 prosent.

Slik så forsiden på NRK.no ut på ettermiddagen 12. mars 2020.

Oversikten over Sindre Finnes' aksjehandler viser at han denne dagen selger aksjer og fond i fem ulike transaksjoner.

Finnes selger 400 Yara-aksjer for cirka 120.000 kroner og Hydro-aksjer for cirka 24.000 kroner.

I aksjeoversikten fremgår det også at han den dagen selger 1700 andeler i fondet Bull OBX X10 ND, som er et fond som spekulerer i børsoppgang med en belåning på 10 ganger inngangsverdien.

– Det er et fond som gir veldig høy avkastning når børsen stiger, og når det går gærent så taper du alle pengene i løpet av kort tid, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen Sparebank1 Markets.

– Det er et ekstremt spekulativt instrument, og litt enkelt sak så tidobler det innsatsen. Går børsen 10 % så har du tidoblet pengene og går det 10 % ned så har du teknisk sett tapt mesteparten av pengene.

Ifølge Finnes var det nettopp det som skjedde – at han tapte innsatsen.

– Handelen som ble gjort 12. mars 2020 var en manuell sletting av 1700 andeler av verdipapiret Bull OBX X10 ND gjort av forvalteren på min aksjehandelskonto i Sbanken da papiret ikke lengre hadde noen verdi. Verdien av handelen er null. Verdipapiret ble slettet fra min VPS konto 13. mars 2020 kl. 20:08:10, skriver Finnes i en e-post til NRK.

SLETTING: Sindre Finnes skriver at et av fondene hans den 12. mars 2020 gikk i null, og dermed ble slettet av forvalteren hans. Foto: Marit Hommedal / NTB

NRK har også stilt Finnes en rekke spørsmål om salgene av aksjer i Yara og Hydro 12. mars 2020, deriblant hvilke eksakte klokkeslett han solgte aksjer på, og om det skjedde før eller etter Erna Solbergs pressekonferanse den dagen.

Finnes skriver at han ikke klarer å svare på alle disse spørsmålene nå.

– Vi så hvor høna sparket

Andreassen tror ikke Finnes ville hatt en stor fordel av eventuell forhåndskunnskap om de norske koronatiltakene i dagene og timene før ektefellen gikk på talerstolen klokken 14 om ettermiddagen 12. mars, og stengte Norge.

– I prinsippet kunne man tenke seg det, men når jeg ser på dagene i forveien så var dette et globalt børsfall. De børsene vi pleier å svinge med, led nøyaktig samme skjebne.

– Det var ikke norske forhold som påvirket børsfallet, heller ikke den 12. Så jeg tviler på at det ville vært spesielt nyttig å vite når møtene var eller hva man skulle gjøre.

– Hvordan synes du det ser ut at statsministerens mann sitter og lemper ut aksjer mens hun stenger landet?

– Det er det ikke annet å si om det enn at det ser ikke pent ut, og det er ingen som tenkte at det var mulig å gjøre det i hans posisjon.

– Om han solgte bredt i mange aksjer, så er det vanskelig å ha en innsidevurdering av. Det skal fryktelig mye til. Det er samme innsideinfo overalt i verden samtidig.

– Vi skjønte hvor hønen sparka, mener Andreassen.