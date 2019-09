Veterinærinstituttet: Har funnet samme sykdomsbilde hos syv døde hunder

På en pressekonferanse søndag opplyste Veterinærinstituttet at det nå har kommet inn meldinger om syke hunder fra «store deler av landet».

– Det er veldig dramatisk. Det er mange hunder som kan være rammet av dette, men vi må undersøke flere hunder for å se hvordan det er spredt utover, sier Jarp.

I et forsøk på å finne ut hvorfor hundene blir syke, har tre nye hunder blitt obdusert o løpet av helgen. Dermed har syv hunder blitt obdusert så langt.

Obduksjonene har vist at alle de obduserte hundene har samsvarende tarmbetennelser, sier beredskaps- og sikkerhetsdirektør Jorun Jarp til NRK.

Nye bakteriefunn

På fredagens pressekonferanse kom det frem at man ved å obdusere hunder har funnet to bakterier som kan gi diaré.

Ved Veterinærinstituttet i Oslo undersøker de nå avføring og prøver fra noen av de døde hundene. På bildet ser man røde og blå petriskåler med de to bakteriene som er påvist i syke hunder (Clostridium perfringens og Providencia alcalifaciens). Foto: Terje Haugnes / NRK

Likevel er det foreløpig uklart om disse har en direkte sammenheng med at hunder blir syke.

Søndag opplyser Veterinærinstituttet at bakteriologiske tester bekrefter funn av de to bakteriene, Providencia alcalifaciens og Clostridium perfringens, i to nye hunder.

Det ene funnet er gjort hos en obdusert hund, det andre funnet er fra en avføringsprøve fra en levende hund.

Totalt er disse bakteriene nå funnet hos fem hunder (fire obduserte og en avføringsprøve). Tre av hundene er fra Oslo og to er fra Akershus.

– Ta vare på fôrprøver

Foreløpig er ikke norske eksperter nærmere å slå fast hva som er årsaken til at en rekke hunder har blitt syke.

– Det eneste vi kan utelukke, er rottegift. Det er heller ikke tegn til annen forgiftning, sier Jarp til NRK.

Myndighetene håper nå at et spørreskjema sendt ut til landets veterinærer vil kunne gi en forklaring på den ukjente hundesykdommen. I skjemaet kartlegges det blant annet hvilke fôrtyper hundene har spist.

Jarp påpeker at man foreløpig ikke har holdepunkter for å si at et fôr er årsaken til at hundene blir syke. Hun har følgende råd til hundeeiere.

– Der viktig at man holder hunden i bånd og har den under kontroll. De som har friske hunder må holde seg til fôrtypen, sier Jarp.

I tillegg til tidligere råd oppfordres hundeeier med syke eller døde hunder til å ta vare på prøver av hva hunden har spist siste 14 dager om mulig, heter det i en pressemelding.

Dette spørreskjemaet skal sendes ut til alle dyreklinikker i landet. En pilotversjon av skjemaet tyder på en økt forekomst av syke hunder fra 20. august, da båndtvangen ble opphevet. Foto: Skjermbilde

Bred kartlegging

Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har i samarbeid utarbeidet skjema som nå sendes ut til alle landets dyreklinikker.

Hensikten med skjemaet er å gi veterinærene et koordinert sett med spørsmål til hundeeiere.

I skjemaet listes det opp opplysninger man ønsker å få inn om de syke hundene:

En detaljert oversikt over hva hunden spiste de siste 14 dagene før den ble syk.

En liste over både tørr- og våtfôr.

En liste over godbiter og drikke.

En oversikt over kontakt med andre hunder.

En oversikt over hvor hunden har vært.

Andre opplysninger som kan tenkes å være av betydning.

Ifølge Veterinærinstituttet er det ingen opplysninger som peker i retning av fôr eller fôrprodusenter. Dette er én av flere ting som nå undersøkes i tillegg til vann, sopp, parasitter, bakterier og virus. Også Mattilsynet understreker at de ikke er påvist at fôret er årsaken til sykdommen.

Skjemaet som nå sendes ut bredere, er en oppfølging av et pilotskjema som allerede har gått ut til en rekke veterinærer.

Jarp i Veterinærinstituttet sa på en pressekonferanse fredag at de første svarene fra medlemmer av Veterinærforeningen, viser en økning i antallet tilfeller av blodig diaré i tiden etter 20. august, da båndtvangen ble opphevet.

Men det var altså først denne uken at den private veterinærkjeden AniCura slo alarm.

Mattilsynet advarer Ekspandér faktaboks Begrens nærkontakt med andre hunder

Ikke la hunden hilse på andre hunder på tur

Unngå at hunden snuser mye i grøften hvor andre hunder har vært

Dra raskt til veterinæren hvis du oppdager de ovennevnte symptomene hos din hund

Følg vaksineanbefalingene veterinæren gir

Parvoviruset kan for eksempel gi alvorlig tarmbetennelse

Store ansamlinger som utstillinger og dressurkurs bør unngås, eller gjennomføres på en måte som gjør at kontakten mellom hundene begrenses

OPPAK: Se Jorun Jarp i Veterinærinstituttet orientere om hundesykdommen klokken 16.30.

– Ikke tilsvarende sykdom i naboland

Mens hunder fra 14 norske fylker er blitt syke, er det ikke meldt om noe tilsvarende utbrudd i våre naboland.

– Veterinærinstituttet har ikke fått noen meldinger om noe tilsvarende fra våre naboland og det har heller ikke Mattilsynet fått via sitt system, sier beredskaps- og sikkerhetsdirektør Jorun Jarp til NRK.

Hun sier det må tolkes dit hen at dette er et norsk, nasjonalt fenomen og sier dyrehelsemyndighetene går bredt ut og undersøker både hva hundene har spist og hvor de har vært.

– Vet dere nå om hundene kan smitte hverandre?

– Nei, det vet vi ikke enda.

Jarp sier de så langt ikke har funnet noen fellestrekk ved de tilfellene de har undersøkt. Derfor går de nå bredt ut.

Leter videre

På Veterinærinstituttet bærer veterinær Hannah Jørgensen en gul pose med en død hund. Nå skal den obduseres i jakten på svar.

Jørgensen sier de har hovedfokus på mage-tarmkanalen og på å få tatt bakterieprøver. De sjekker også for andre ting, som for eksempel virus og giftstoffer.

– Vi har sett enkelttilfeller av slik diaré tidligere, men har aldri vært borti et slikt omfang tidligere. Vi har aldri sett så mange på én gang med et så voldsomt dramatisk forløp.

Hun forteller at bakteriologene går i gang med å jobbe med prøvene med én gang. De prøvene hun kan se på i mikroskopet blir klare først om to dager.

– Vi leter fremdeles etter årsaken, den er fremdeles uklar, sier Jørgensen før hun går inn til hunden hun skal undersøke.