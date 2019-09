Måtte stenge hundebarnehage: – Skremmende at hundene blir syke så fort

– Det har vært skremmende. Det har vært vondt å se at de blir så dårlige, og at de blir så veldig dårlige, og at det går så fort, sier Miriam Sandvik Kristensen, eier og daglig leder av Hundeløkka hundebarnehage i Oslo.

Normalt sett er det fullt av liv i hundebarnehagen, med 26 hunder innom i løpet av en uke. Nå er det stille.

Tirsdag valgte Kristensen å stenge, etter at tre valper først ble dårlige og kastet opp. Etter hvert ble nesten halvparten av hundene syke.

Først trodde Kristensen det var snakk om omgangssyke, eller at valpene hadde spist for fort. Det tror hun ikke lenger.

– Så gikk det en dag kanskje, så fikk de diaré. Ikke alle fikk blodig diaré, men to valper fikk det.

– De har dårligere immunforsvar, og var de første som ble syke.

Miriam Kristensen måtte stenge hundebarnehagen i Oslo, etter at flere av hundene ble syke.

– Virker som smitte

Totalt har elleve hunder vært syke hos Kristensen, fem av dem valper. Valpene har vært innlagt, de voksne hundene har vært til behandling hos veterinær. Alle de elleve hundene lever fortsatt.

Mattilsynet har registrert mellom 30 og 40 tilfeller av at hunder har fått blodig diaré og oppkast den siste tiden. Tilsynet opererer med at minst sju hunder har mistet livet.

Den private veterinærkjeden AniCura, som først slo alarm om alvorlig syke hunder, antar imidlertid at et tjuetalls hunder har mistet livet så langt.

Kristensen var fredag i gang med å vaske og desinfisere hele barnehagen, etter råd fra veterinærer.

Miriam Sandvik Kristensen, som driver hundebarnehage i Oslo, kaster leker for å unngå at flere hunder blir syke i Hundeløkka hundebarnehage. Foto: Runa Victoria Engen / NRK

– Det virker som smitte, for alle her spiser forskjellig. De har også spist det samme over lengre tid, sier Kristensen.

Veterinærhøgskolen opplyste tidligere fredag at de verken kan bekrefte eller avkrefte at hundesykdommen er smittsom. Men på fredagens pressekonferanse, advarte Veterinærinstituttet hundeeiere mot overdreven kontakt med andre hunder.

– Det beste rådet til nå, er å ha kontroll på hunden i felt. Ikke slipp hunden løs på steder der det er ansamlinger av hunder, sier Jorun Jarp, beredskaps- og sikkerhetsdirektør ved Veterinærinstituttet.

OPPTAK: Se pressekonferanse om de mange dødsfallene blant hunder med mage- og tarminfeksjon.

Har funnet to bakterier

Kort oppsummert sa Veterinærinstituttet fredag at man foreløpig ikke vet årsaken til at mange hunder på Østlandet har blitt syke.

– Vi har sett at det er brukt veldig mange typer av fôr hos hundene som er obdusert. Vi undersøker videre om det kan være mat, virus, andre bakterier, eller sopp, sier Jarp.

Samtidig ble det opplyst at man ved å obdusere fire hunder, har gjort «unormale funn» i tarmen til to av dyrene.

– Det er ikke påvist salmonella eller campylobacter hos hundene, men det er funnet to andre bakterier som kan gi diaré – enkeltvis eller også i samspill, sier Hannah Jørgensen, fagansvarlig for smådyrhelse.

De to bakteriene det er snakk om, heter Clostridium perfringens og Providencia alcalifaciens.

– Den ene er veldig vanlig. Den kommer som følge av unormale forhold i tarmen, som kan vokse opp og forverre tilstanden. En annen bakterie, som vi må se nærmere på, kan fungere i et samspill med den første, sier Bjarne Bergsjø, forsker ved Veterinærinstituttet.