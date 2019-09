Mystisk sykdom: To nye hunder er døde

Da nyheten om den ukjente hundesykdommen ble kjent, falt hjemmesiden til Norsk Kennel Klub ned på grunn av den store pågangen.

Fire nye tilfeller

Søndag morgen melder Mattilsynet at de har mottatt melding om fire nye tilfeller fra Møre og Romsdal, Vestfold, Buskerud og Nordland. En av hundene ble avlivet, mens en annen døde av sykdommen. Til nå har hunder i 14 fylker blitt syke.

I Norge er det et sted mellom 500.000 og 600.000 hunder. Nå er de mange eierne deres alvorlig bekymret for sine firbente venner.

– Da nyheten om hundesykdommen ble kjent, falt nettsiden vår ned. Nå ser vi at rundt 120.000 er innom daglig for å lese nyhetsoppdateringer, sier assisterende direktør Marianne Ono Njøen i Norsk Kennel Klub til NRK.

Hun sier at det også er svært mange som ringer for å få siste nytt og for å få råd om hvordan de skal håndtere den blodige sykdommen. De syke hundene har hatt blodig diaré, redusert allmenntilstand og kastet opp.

Nye obduksjoner

I dag blir to-tre nye hunder obdusert i forbindelse med hundesykdommen som kan ha tatt livet av flere enn 20 hunder i Norge den siste tiden. De første undersøkelsene har vist at dyrene har hatt en blodig tarmbetennelse, og Veterinærinstituttet har utelukket de vanligste årsakene som salmonellainfeksjon. et er heller ingen tegn på at hundene er blitt forgiftet.

Prøvesvarene fra obduksjonene blir klare neste uke.

Veterinærinstituttet har obdusert flere hunder i jakten på årsaken til sykdommen. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

I går advarte president Torill Moseng i Den norske veterinærforening folk mot å tro på teorier og råd som spres på sosiale medier om hundesykdommen. Hun får følge av kennelklubben:

Ber folk ikke spre rykter

– Vi ber folk om å ikke spre rykter. Det viktigste nå er å forholde seg til den jobben Veterinærinstituttet og Mattilsynet gjør nå. Vi bør være nøkterne, ingen er tjent med at situasjonen hauses opp unødvendig, sier Marianne Ono Njøen.

Hun sier det er mye usikkerhet nå og skjønner at mange syns dette er skummelt.

– Men vi har tett kontakt med Mattilsynet og Veterinærinstituttet og har tiltro til at de vil finne ut av dette.

Medlemmer i Norsk Kennel Klub har avlyst alle arrangementer der hunder kunne kommet i kontakt med hverandre denne helgen. Det skulle vært over 60 treff med 4–5000 hunder. Klubben vurderer fortløpende hva som skal skje med planlagte arrangementer fremover.