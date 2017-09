Veteranorganisasjon tar oppfordringen fra Bush: – Vi sender så mange vi kan

– I dag fikk jeg en mail fra organisasjonen globalt om at de trenger folk på bakken i USA, så antageligvis sender vi ned nordmenn om et par uker, sier Frank Sandbye-Ruud operativ sjef i Team Rubicons norske avdeling.

TIL TEXAS: Organisasjonen Team Rubicon vil sende nordmenn til Texas for å bidra med hjelpearbeidet. Her er operativ sjef i organisasjonen, Frank Sandbye-Ruud. Foto: Team Rubicon Norge

Organisasjonen Team Rubicon, som i all hovedsak består av militærveteraner, bidrar med hjelp i forbindelse med store katastrofer.

Hvor mange vil dra fra Norge til områdene i Texas?

– Vi sender så mange vi kan. Organisasjonen baserer seg på donasjoner og støtte. Alle leddene våre jobber helt gratis, så vi må samle inn penger til å sende folk over, sier Sandbye-Ruud til NRK.

Etterlyste frivillige

Torsdag kveld etterlyste sønnen til president George H.W. Bush, Neil Bush, frivillige fra Norge til å bidra i gjenoppbyggingen av flomområdene i Texas.

Orkanen Harvey nådde land i Texas fredag 25. august, da som kategori 4-orkan, den kraftigste som har rammet delstaten på mer enn 50 år.

STORE ØDELEGGELSER: Mer enn 37.000 boliger har store skader og nesten 7.000 er helt ødelagt etter orkanen. Foto: Rick Wilking / Reuters

Myndighetene opplyser torsdag kveld at 37.000 hjem er ødelagt i flommen. 39 mennesker er bekreftet omkommet og 17 personer er fortsatt savnet.

Mer enn 37.000 boliger har store skader og nesten 7.000 er helt ødelagt.

– De som har forsikring får det dekket av forsikringsselskapet. De som ikke har det, de risikerer å miste alt – det er de vi vil hjelpe, forteller Sandbye-Ruud, som er Afghanistan-veteran.

Gjør inntrykk

Veteranen forteller at han har deltatt i flere lignende operasjoner tidligere i Baton Rouge og i forbindelse med orkanen Matthew på Haiti og i USA.

– Vi renset blant annet ut av et hus, så traff vi eieren av huset. Han var over 80 år og kastet seg om halsen på meg, og strigråt og takket for det vi gjorde. Det gjorde inntrykk på meg.

Han forklarer at organisasjonen i Norge nå har 270 medlemmer klare til å bidra i katastrofeområder, der de blir kalt ut.

Hva er det som bestemmer hvilke katastrofer dere prioriterer?

– Nå er det en stor flom i India også. Det skjer ting i hele verden, alt følges med på av organisasjonen. Men det er ikke noe nytt amerikanerne har ikke kapasitet til å ta det her på egen hånd, sier han.