Presidentsønn ber frivillige fra Norge reise til flomområdet

– Vi trenger frivillige fra Norge, New York og Canada, sier Neil Bush. – Ja, fra hele verden, legger han til. Overfor NRK presenterer han seg som den minst kjente sønnen til USAs 41 president George H.W. Bush. Neil er bror til George W. Bush som var president noen år senere. Familielikheten er slående.

Neil Bush er forretningsmann. Han er engasjert i faren sin veldedighetsorganisasjon 'Points of Light'. Det er en organisasjon med mange frivillige som trår til på kort varsel når en katastrofe oppstår.

Frivillige amerikanere hjelper til på ulikt vis. Ved dette senteret i Houston har mange kommet med klær til flomofre. Foto: Lars Os /NRK

Svigersønn reddet liv

I intervjuet med NRK sier Neil Bush at hans kommende svigersønn er blant frivillige som har reddet liv. Han hevder at datterens kjæreste var med å redde tjue mennesker fra drukningsdøden.

Bush forteller at en baby var blå i ansiktet da den kommende svigersønnen fikk tatt barnet så raskt han kunne til et førstehjelpssenter.

Neil Bush roser mennesker som bidrar som frivillige for å redde liv i flomområdet. Han sier at mange i politiet, brannvesenet, kystvakten, nasjonalgarden er villige til å ofrene livene sine for å redde mennesker i nød. – Mange frivillige opptrer på samme heroiske måte, sier Neil Bush.

En kvinne i rullestol har kommet seg i sikkerhet ved et mottakssenter i Houston. Foto: Lars Os / NRK

Frivillige trengs, men vent litt

Neil Bush sier det blir et skrikende behov for frivillige i oppbyggingen av hus og hjem og infrastruktur i månedene og årene som kommer. Men han mener nordmenn og andre ikke bør sette seg på første fly for å hjelpe i flomområdet nå.

– Nå er det kaos, veiene er ikke framkommelige, sier Bush. – Vent til vi har fått summet oss og fått ting i orden, sier han.

Bush viser til at det heller ikke er ledig hotellkapasitet i flomområdet i og rundt Houston nå. Presidentsønnen og presidentbroren ønsker frivillige som kan være med å lege sårene over tid etter katastrofen som har rammet Bush-familiens nærområde i Texas.

Det vil ta mange år å komme på fote igjen etter naturkatastrofen som orkanen Harvey og den påfølgende flommen har påført innbyggerne i Texas og Louisiana.

Myndighetene opplyser torsdag kveld at 37.000 hjem er ødelagt i flommen. 39 mennesker er bekreftet omkommet og 17 personer er fortsatt savnet.