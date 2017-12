Vender tommelen ned for kostbar og livsforlengende medisin

Beslutningsforum for nye metoder skriver i en pressemelding fredag morgen at norske myndigheter ikke har klart å forhandle fram en akseptabel pris for legemiddelet. Derfor ble det for andre gang et nei til å innføre Spinraza til behandling av spinal muskelatrofi (SMA).

– Dette er svært beklagelig for de pasienter og pårørende som vi vet ønsker noe annet. Det gjør også vi. Vi ønsker at legemiddelet skal kunne tas i bruk i sykehusene, men prisen er altfor høy, sier leder av Beslutningsforum for nye metoder, Lars Vorland.

Viderefører for prøvepasienter

Legemiddelet Spinraza har vist seg svært effektiv i behandlingen av den medfødte sykdommen spinal muskelatrofi (SMA). Vorland i Beslutningsforum har tidligere sagt at saken er en av de vanskeligste man har hatt til behandling, fordi legemiddelet har gitt gode resultater.

I oktober ble det kjent at beslutningsutvalget i utgangspunktet var positive til bruken av legemiddelet, men at man fortsatt måtte forhandle pris med leverandøren Biogen.

12 år gamle Linnea Ottem Holmsten er ett av ni barn som har fått medisinen Spinraza gratis i en prøveperiode. Beslutningsforums vedtak fra oktober innebærer at pasientene – som har vært involvert i prøveprosjektet, fortsatt får medisinen.

– Skuffet og provosert

Samtidig er det om lag 40 andre pasienter med alvorlig muskelsvinn som har levd i usikkerhet den siste tiden, og som altså ikke får tilgang til Spinraza.

En av dem er Mari Storstein, som tidligere har sagt at det er vondt å vite at det finnes en medisin, uten å få tilgang til den.

– Jeg er veldig, veldig skuffet og veldig provosert egentlig. Argumentet er at prisen er for høy. Da er det provoserende å vite at myndighetene har visst om prisen i nesten et år, sier Storstein.

Hun mener forhandlingene kunne ha kommet i gang og vært avsluttet langt tidligere.

– Nå må jeg og veldig mange mennesker jeg er glad i vente og bli svakere. Det handler om liv og død for veldig mange mennesker.

Spinal muskelatrofi (SMA) Ekspandér faktaboks Spinal muskelatrofi er en arvelig muskelsykdom. Det er den vanligste dødelige og arvelige sykdommen hos barn i vår del av verden

Barn som blir rammet av SMA kan i løpet av kort tid oppleve at musklene svinner hen.

Sykdommen fører til mangel på proteiner som er nødvendige for at de motoriske evnene skal fungere.

Barn som er rammet vil etter hvert trenge hjelp for å puste.

SMA kommer i flere typer, som deles inn i grupper etter kliniske tegn, debutalder og alvorlighetsgrad. Alle de tre typene er arvelige. Kilder: Store Medisinske leksikon/ Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus

Vil forhandle med Danmark

Vorland i Beslutningsforum har tidligere beskrevet prisen som «uanstendig» og «uetisk høy». En dose Spinraza på det private markedet koster inntil én million kroner. Dette er noe av grunnen til at Statens legemiddelverk har ment at medisinen ikke bør tas i bruk ved norske sykehus.

Lars Vorland er administrerende direktør i Helse Nord og leder for Beslutningsforum for nye metoder. Foto: OLE MARIUS RØRSTAD / NRK

I fredagens pressemelding viser Beslutningsforum til at legemiddelet omtales som «et av verdens dyreste». Vorland sier man har prioritert saken høyt og ønsket en løsning.

– Men vi kan ikke gå med på den prisen som legemiddelfirmaet forlanger. Norske myndigheter har opprettet kontakt med Danmark for å se om vi kan forhandle sammen, sier Vorland.

Han sier han håper å kunne gi mer informasjon om disse forhandlingene i forbindelse med det neste møtet til Beslutningsforum for nye metoder, som er 18. desember.

– Det beste hadde vært at vi i møtet 18. desember hadde hatt et pristilbud som var akseptabelt, men det ser ikke ut til å være mulig slik forhandlingene til nå har forløpt, sier Vorland.

Storstein sier hun fortsatt har et håp om at Beslutningsforum skal snu i saken.

– Vi håper det blir nye forhandlinger, og en pris man kan godta. Prisen som ble lagt frem i dag er prisen man har brukt i land som Italia. Det er et fattigere land enn Norge, med flere pasienter. Det er helt uetisk og helt hårreisende at Norge ikke godtar den prisen andre land har godtatt.