Slagsvold Vedum vil ikke svare på om SV kan bli budsjettpartner

Vedum har vært tydelig på at målet til Senterpartiet er å gå i regjering med Arbeiderpartiet.

Men hvis partiene får mindre enn halvparten av de 169 stortingsrepresentantene under valget 13. september, blir Vedum avhengig av å gå til andre partier i Stortinget for å få støtte til statsbudsjettet.

– Kommer du til å be SV om budsjettstøtte i en sånn situasjon?

– Vi i Senterpartiet ønsker en Senterpartiet og Ap-basert regjering, fordi vi mener det er best for landet, svarer han til NRK.

DRØMMEREGJERING: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum sammen med Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre. Foto: Lise Åserud / NTB

– Poenget er hva vi ønsker

Som NRK omtalte i går, er ikke SV nevnt med ett ord i regjeringsplanen til Senterpartiet. Men Vedum vil heller ikke fortelle om Senterpartiet ser for seg å hente støtte fra KrF, Frp, Venstre eller Høyre.

– Ser du noe grunn til at en slik regjering skal få flertall for et budsjett fra noen av de borgerlige partiene?

– Vi ønsker en ny kurs for Norge, der avgiftene skal ned, pendlerne skal få fradrag, og de som bor på brakkerigg skal ikke bli straffet om de får et gratis måltid av arbeidsgiveren sin. At vi skal ha de grunnleggende tjenestene nært der folk bor. Da er meningen at budsjettforliket som har vært, har brakt Norge i feil retning. Jeg tror det beste da er en Senterpartiet og Ap-basert regjering, så får folk avgjøre hvilken styrke vi får, sier han, og viser til at velgerne skal stemme i høst.

Dette er regjeringene som SV, Sp og Ap vil ha Ekspandér faktaboks De rødgrønne partiene er ikke enige om hvordan en regjering skal se ut om Solberg-regjeringen mister støtten fra flertallet i Stortinget til høsten: Senterpartiet vil i regjering med Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet vil i regjering med SV og Sp.

SV kan samarbeide i regjering med Ap, Sp, MDG og Rødt.

MDG vil støtte en rødgrønn regjering, men bare om en slik regjering slutter å lete etter olje og gass.

Rødt ser ikke for seg å gå inn i regjering, men vil ha en avtale i Stortinget med en eventuell rødgrønn regjering. Før valget i 2005 avklarte Ap, Sp og SV at partiene ville gå i regjering sammen, og hvilken politikk partiene kunne være enige om. Partiene fikk flertall under valget i 2005, og var i regjering frem til 2013.

– Men burde ikke folk også få vite med hvilket parti Senterpartiet har tenkt til å samarbeide med for å få flertall med et budsjett?

– Vi har vært krystallklare på hva vi vil. Vi har sagt det samme siden 2016, sier Vedum.

– Men du har ikke vært klar på hvem du vil gå til for å få et flertall for budsjett?

– Men poenget er hva vi ønsker. Vi ønsker en Senterpartiet og Ap-basert regjering. Og så får vi se da, hvilken styrke vi får, sier han.

Utelukker ikke SV

Fra 2005 til 2013 var Senterpartiet i regjering med SV og Arbeiderpartiet.

Mens Aps leder Jonas Gahr Støre ser for seg en regjering med både SV og Sp, har Vedum vært taus om hvilken plass SV skal få hvis de rødgrønne partiene får flertall blant velgerne i høst.

– Hvorfor nevner du ikke SV i denne sammenhengen her?

– Altså vi mener at det aller beste er en Senterpartiet og Ap-basert regjering, sier Vedum, før han går over til å snakke om avgifter, industri og naturressurser.

– Hvis du ikke vil ha med SV, hvorfor utelukker du heller ikke SV?

– Vi er tydelig på hva vi vil, vi. Vi vil bytte ut dagens regjering og sette inn, hvis folk gir oss tillit, en regjering bestående av Senterpartiet og Ap, for da kan vi få til en bedre industripolitikk, sier han, og gjentar også Sps politikk om å få ned avgifter, og å benytte naturressurser.

– Er du åpen for å forhandle med SV?

– Vi ønsker en Senterpartiet-Ap basert regjering for at vi mener det er det aller beste, sier han, før han går over til å snakke om å utvikle kysten i Norge, kortbane, ferge og industri, avgifter.

– Men forhandle med SV, er du åpen for det?

– Vi ønsker en Senterpartiet og Ap-basert regjering. Og vi mener det er det aller beste, sier Vedum.

STYRTE LANDET MED SV OG AP TIL 2013: I november 2012 jobbet den rødgrønne regjeringen med å få statsbudsjettet for 2013 i havn. Foran er daværende partiledere Kristin Halvorsen i SV (foran til venstre), Jens Stoltenberg i Ap (i midten) og Liv Signe Navarsete i Sp (til høyre). Foto: Fredrik Varfjell / NTB

SV: – Dypt urovekkende

Nestleder Kirsti Bergstø i SV mener Vedum lefler med en sentrumsregjering ved å droppe å nevne SV som budsjettpartner.

– Det er dypt urovekkende, og uforståelig for Distrikts-Norge som har kjent sentraliseringen på kroppen. Sp vil vende seg mot partier som er ansvarlig for sentraliseringspolitikken, enn å stå sammen med partier som deler målet om å snu sentraliseringen. Alle som kjenner at arbeidslivet er blitt mindre trygt, og at velferden er svekket, og at forskjellene øker, vil synes det er merkelig at Sp synes det er så viktig å avskrive venstresiden, sier hun til NRK.

Nestleder i SV, Kirsti Bergstø. Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

– Resultatet av valget er fortsatt åpent?

– Valget er åpent, men alt tyder på at et nytt politisk flertall vil være avhengig av SV for å få en ny politisk kurs.