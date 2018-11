Varsler Telenor om 30.000 kroner i løpende tvangsmulkt for telefonsalg

Forbrukertilsynet varslet Telenor på fredag om vedtaket om bøter som vanker hvis de fortsetter sine oppringinger til kunder som har reservert seg mot salg over telefon.

– Vi ser svært alvorlig på denne saken. Slike ulovlige oppringinger er den regelen som brytes oftest av alle reglene vi håndhever. Dessuten er reglene innskjerpet ved årsskiftet, sier direktør i Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth til NRK.

Elisabeth Lier Haugseth sier telefonsalg oppleves som svært påtrengende av mange. Nå har hun varslet Telenor om at de blir ilagt tvangsmulkt om de ikke slutter med de ulovlige oppringningene. Foto: Forbrukertilsynet

Mange reserverer seg

Klagesaken mot Telenor startet allerede i 2015 som en sak varslet inn for Markedsrådet, men reglene har stadig endret seg og derfor er den ikke ferdig behandlet før nå.

Over 2 millioner telefonabonnenter har reservert seg mot telefonsalg i en eller annen form via Brønnøysundregistrene.

Mange av klagene kommer fra disse kundene som mener de blir kontaktet ulovlig.

Det har lenge vært strid om reglene som gjelder for å kontakte de som allerede er kunder i et selskap for å tilby disse andre tjenester.

Forbrukertilsynet har fulgt utviklingen i antall klager på telefonsalg fra Telenor og hatt jevnlig kontakt med selskapet om dette. Tilsynet merker at klagemengden har økt den seinere tiden, blant annet har det kommer mange klager fra bredbåndskunder som er kontaktet om mobilabonnement.

Anders Krokan, kommunikasjonssjef i Telenor sier de nå skal gå grundig igjennom brevet fra Forbrukertilsynet. Foto: Josef Benoni Ness Tveit

Telenor har fått frist på seg til 14. desember med å komme med kommentarer til vedtaket fra Forbrukertilsynet.

– Vi har mottatt brevet med varsel om vedtak. Vi ser alvorlig på saken. Nå går vi grundig igjennom Forbrukertilsynets brev, og vil komme med våre kommentarer innen den satte fristen, sier Anders Krokan, kommunikasjonssjef i Telenor til NRK.

– Flere systemfeil

Gjennomgangen av klager til Forbrukertilsynet har også avdekket at Telenor har hatt det som kalles systemfeil.

Det kan bli dyrt for Telenor hvis de ilegges tvangsmulkt på tretti tusen kroner for hver ulovlige oppringning. Vedtaket fra Forbrukertilsynet har en ankefrist til 14. desember for kommentarer fra Telenor. Foto: Jon-Fredrik Klausen/NRK

Telenor er en kompleks organisasjon og den ene systemfeilen lå i en filoverføring fra Telenors underleverandør i september 2017, og førte til at informasjon fra Brønnøysundregistrene ikke ble korrekt avstemt i deres interne systemer.

Avviket ble lukket i april 2018, men førte til at 3186 forbrukere har blitt oppringt til tross for reservasjon i Reservasjonsregisteret.

– Tråkket over grensa

I vedtaket skriver tilsynet at saken gjelder flere forhold:

«Næringsdrivende plikter å ha solide rutiner for vask mot Reservasjonsregisteret, som sikrer at reserverte forbrukere ikke blir oppringt uten et holdbart rettslig grunnlag.



Det er på det rene at systemfeilene hos Telenor har ført til ulovlig telefonsalg til et høyt antall reserverte forbrukere, over 4200 oppringninger totalt. Det er også på det rene at Telenor hefter for feil hos sine underleverandører».

– Telenor har vært aktive med telefonsalg i mange år, og balansert på grensa av hva som er lovlig. Nå mener vi de har tråkket over denne grensa og da får det konsekvenser, sier direktør i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth.

Nå varsler hun løpende tvangsmulkt til Telenor på tretti tusen kroner for hvert ulovlige telefonsalg.

