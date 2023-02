Forsvarsledelsen, tillitsvalgte og Forsvarsministeren har i formiddag sittet i oppvaskmøte etter NRKs avsløringer om varslersakene i Forsvaret.

– De som har stått fram med sine historier, skal ha en stor takk, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram før møtet ble lukket for pressen.

Temaet for møtet er arbeidet som gjøres mot trakassering. Gram understreker samtidig at de fleste har det trygt i Forsvaret som ansatte og vernepliktige.

– Vår utfordring er at det ikke er godt nok at nesten alle har det bra. Når noen sier fra om uakseptabel atferd, skal det gripes fatt i og føre til konsekvenser, sier han.

Sentraliserer varslingen

Eirik Kristoffersen varsler at nye tiltak skal være på plass i Forsvaret til 1. august. Foto: Emrah Senel / NRK

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen varsler etter møtet at varslerinstituttet i Forsvaret nå skal løftes opp til sentralt nivå.

– Det skal være en sentral varserenhet i Forsvaret som alle kan varsle til. Den skal ha oversikt over alle varsler og understøttes av teknologiske løsninger. Slik skal de sakene det varsles om følge folkene etter at håndteringen er gjort, sier Kristoffersen.

Forsvaret skal også bli bedre på å gi informasjon til de som varsler underveis i prosessen.

Tiltakene skal være på plass innen 1. august.

– Inntil da skal vi bruke det systemet vi har og ha et kontinuerlig arbeid for å bedre kulturen.

– Hva vil du si til foreldre som skal sende sine døtre i Forsvaret?

– Det skal være trygt å tjenestegjøre i Forsvaret, og det er ingen i Forsvaret som har noe annen ambisjon enn at det skal være trygt for absolutt alle.

Må ta ansvar

Etter to timer oppsummerer forsvarsminister Gram med at det var et «godt og nyttig møte».

– Vi har ambisjoner og vil det beste. Vi må ta et felles ansvar for å sørge for at vi har forhold som vi ønsker å ha, sier Gram til NRK.

Gram sier at det allerede er satt i gang et arbeid med å rydde opp.

– De tiltakene må få tid til å virke, men vi må hele tiden se etter nye tiltak, sier Gram.

Gram sier at man må være oppmerksomme på hvordan hierarkiet og maskuline verdier spiller inn på kulturen i Forsvaret.

– Hva vil du si til de som varsler?

– Det er veldig viktig at de som varsler blir tatt på stort alvor. Det har de krav på, sier Gram.

– Flere ukulturer

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har så langt avvist at det er en generell ukultur i Forsvaret, men har erkjent at NRK-avsløringene viser et kulturproblem.

Flere kvinner som har fortalt om seksuell trakassering og voldtekter i førstegangstjenesten har reagert på at forsvarssjefen ikke vil bruke ordet «ukultur».

– Det er absolutt det det er. Det er en ukultur. Jeg blir nesten litt fornærmet og såret for at han sier at det ikke er det, sier en ung kvinne til NRK.

Kristoffersen fikk spørsmålet på nytt i dag:

– Én ukutlur er for upresist, så da vil jeg heller si at vi har avdekket flere ukulturer i Forsvaret. Det dreier seg om språkbruk, måten vernepliktige blir behandlet i førstegangstjenesten, overgangen fra å være sivil til Forsvaret og om hvordan vi har håndtert varslere, sier Kristoffersen.

Flere har trukket fram problemstillingen med at menn og kvinner deler rom i Forsvaret. Kristoffersen har fått tilbakemelding fra de tillitsvalgte på at dette er en ordning det er stor oppslutning om.

– Problemet er ikke at de deler rom, men at noen ikke oppfører seg. Vi skal fortsette med å ha blanda rom, men det må også være åpent for de som ikke ønsker det å bo på et rom hvor det ikke er blanding mellom kjønnene, sier Kristoffersen.

– Tillitsvekkende

Foto: Hanna Johre / NTB

Til stede var også tillitsvalgte for soldatene.

– Jeg opplevde det som et tillitsvekkende og produktivt møte. Noe av utfordringene vi står overfor i Forsvaret ble adressert, og så kom det gode tiltak på bordet fra tillitsvalgte og andre i møtet, sier leder i Militært kvinnelig nettverk Amanda Bergh til NRK.

– Da blir også utfordringene vi står i adressert med tanke på ressurser, kompetanse og personell. Det er kjempeviktig og bra at statsråden ønsker å ta tak i det, og at forsvarssjefen tar ansvar, sier Bergh.