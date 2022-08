Varsler mot innvandrerorganisasjonen Bydelsmødre

Velferdsetaten i Oslo, som er en av de som støtter organisasjonen økonomisk, slår fast i et dokument at det dreier seg om en arbeidskonflikt internt i organisasjonen. Av varsler som NRK har sett, ser det ut som det er flere ansatte som er i konflikt med leder Nasreen Begum.

HMS-arbeid i organisasjonen, arbeidskontrakter, overtidsbetaling, ledelsesadferd og arbeidsbelastning er blant temaene som går igjen.

Oslo kommune: «Ser alvorlig på at det nå varsles på nytt»

Både Velferdsetaten i Oslo kommune, og Arbeidstilsynet har hatt møter med ledelsen rett før sommerferien.

I juni skrev Velferdsetaten at arbeidskonflikten er «uheldig både for arbeidstakere og

arbeidsgiver, og kan også på sikt få konsekvenser for kvaliteten av det faglige arbeidet som gjøres i organisasjonen. Velferdsetaten mottok varsel om forhold i organisasjonen i februar 2021 og ser alvorlig på at det nå varsles på nytt om flere av de samme forholdene».

Begum: V arslene tas på største alvor

Nasreen Begum skriver i en e-post til NRK at «Vi kan bekrefte at det har kommet varsler som ledelsen og styret har behandlet. Bydelsmødre Norge anser det som positivt at de ansatte sier i fra og varslene tas på største alvor. Det nærmere innhold i varslene vi vil ikke kommentere, men vi opplever at Bydelsmødre Norge er på god vei til å løse opp på en positiv måte i alle de forhold som det er varslet om».

Bydelsmødre Norge er en ideell organisasjon basert på frivillig arbeid, startet av Nasreen Begum i 2016. Det er så langt etablert frivillige Bydelsmødre-grupper i åtte bydeler i Oslo og i seks kommuner.

Bydelsmødrene drev med korona-informasjon i innvandrerbydeler under pandemien. Målet var blant annet å få innvandrere til å ta vaksine. Foto: Eskil Wie Furunes / Eskil Wie Furunes

Bydelsmødre utgjøres av frivillige kvinner, primært med etnisk minoritetsbakgrunn, som har gått gjennom et opplæringsprogram om temaer som familie, helse og samfunn. «Etter fullført opplæring går de ut som synlige og trygge brobyggere mellom det offentlige og sine lokalsamfunn», står det på nettsidene.

Leder og initiativtaker til Bydelsmødre, Nasreen Begum, fikk i fjor St. Hallvard-medaljen, for sitt arbeid for inkludering. Oslos ordfører stod for overrekkelse av medaljen.

Fikk støtte i stedet for Født Fri

Bydelsmødre fikk plass på statsbudsjettet i 2021, der de fikk en million kroner i støtte gjennom ordningen «Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet».

Bydelsmødrene kom inn på statsbudsjettet etter at organisasjonen Født Fri og dens leder Shabana Rehman mistet statsstøtten på grunn av det IMDi mente var klare og systematiske brudd på forutsetningene for tilskudd.

Det er IMDi, Integrerings- og velferdsdirektoratet, som forvalter støtten fra staten. IMDi bekrefter overfor NRK at de også har mottatt anonyme varsler på Bydelsmødrene, IMDi skriver at de har tatt varslene på alvor. «Hittil har vi ikke avdekket mislighold av midler, men det gjenstår en del undersøkelser før vi kan konkludere i saken» skriver IMDi i en SMS til NRK.

Oslo kommune gir i år 2.7 millioner kroner til Bydelsmødre. Byråd i Oslo Rina Mariann Hansen skriver til NRK at «Vi har mottatt et varsel fra Bydelsmødrene. Varselet behandles i tråd med gjeldende praksis i kommunen og gjennom Velferdsetaten som tilskuddsforvalter. Etaten skal melde tilbake til meg om sin vurdering i saken medio september».

Pålegg om å rydde opp fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet var på tilsyn hos Bydelsmødre 3. juni i år. Tema var arbeidsavtaler, registrering av arbeidstid og overtid, verneombud og samarbeid om arbeidsmiljøet, ledelse og systematisk HMS-arbeid.

Seksjonsleder Ida Aagaard skriver i en e-post til NRK at Bydelsmødre har fått pålegg om å få på plass systematisk HMS-arbeid, og å innhente bistand i arbeidet med påleggene, for eksempel fra en godkjent bedriftshelsetjeneste. De må også få på plass verneombud, og opplæring av verneombud.

Det ble også varslet pålegg knyttet til arbeidstid, det vil si oversikt over arbeidstid og godtgjørelse for overtid, «men virksomheten etterkom dette før vedtak om pålegg ble fattet» skriver Arbeidstilsynet.