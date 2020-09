Født Fri-ansatt: – Jeg gikk tur med hundene til Shabana

I går ble det klart at IMDi anbefaler Kunnskapsdepartementet å kutte den offentlige støtten til organisasjonen Født Fri, der Shabana Rehman er daglig leder.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) satte i gang undersøkelser etter at de mottok et varsel, skrevet av personer som tidligere jobbet for stiftelsen Født fri. Konsulentselskapet Ernst & Young fikk i oppdrag å undersøke økonomistyringen i stiftelsen.

Det er Ernst & Youngs rapport IMDI baserer sin avgjørelse på. Ifølge rapporten har Født Fri blant annet brukt penger på betaling til familiemedlemmer, spaopphold og en reise av privat karakter til London. Det skrives i rapporten at Født Fri mangler kontrollrutiner for økonomistyringen. Født Fri og Shabana Rehman mener at rapporten inneholder flere feil.

I dag la organisasjonen ut et langt innlegg på sin hjemmeside, der de angriper flere av framstillingene i rapporten.

Fire varslere

NRK har snakket med fire personer som tidligere har jobbet for stiftelsen Født Fri. De fire har skrevet under på varslingsbrevet til IMDi, der de skriver hvordan de oppfatter forhold på Født Fris kontor. Tre av dem velger å stå åpent fram i et intervju med NRK.

Shabana Rehman er forelagt påstandene fra varslerne som står fram. Rehman skriver i en e-post til NRK at «Jeg er ikke enig i fremstillingen, jeg og mange med meg oppfattet ikke at disse menneskene besatt faglige kvalifikasjoner for å gjøre en god nok jobb for Født Fri».

– Gikk tur med hundene

Raime Lima var i ifølge henne selv Shabana Rehmans stylist i over 20 år. Hun forteller at hun høsten 2017 ble spurt av Rehman om å jobbe som kontorsjef for Født Fri, som da skulle opprettes. Hun sier hun ble lovet opplæring. Men før hun skulle inn i den jobben, sa Lima ja til andre oppgaver hjemme hos Shabana, som styling, forteller Lima.

– Jeg ordnet tøyet i garderoben hennes, var i butikker og kjøpte sko og tøy, gikk tur med hundene og sminket henne før frokostmøter, for eksempel, forteller Lima til NRK.

For disse oppgavene fra februar 2018 og fram til sommeren samme år fikk hun lønn fra Født Fri, ifølge Lima.

– Jeg reagerte på at pengene kom fra Født Fri for disse oppgavene, og tok dette opp med henne uten å bli hørt, sier Lima.

NRK har kopi av en lønnsslipp fra Raime Lima, der det går fram at hun i denne perioden fikk lønn fra Født Fri. Lima sier hun i denne perioden fikk over 60 000 kroner fra Født Fri.

Rehman svarer ikke konkret på påstandenee fra Lima.

Til NRK skriver Rehman: « Vi opplever ikke at angrepene disse menneskene kommer med, er motivert av et genuint ønske om at Født Fri skal jobbe bedre. Fordi de forteller ikke oss det, før to år etterpå. De går ikke ut med det, før prosessen med fordeling av penger over statsbudsjettet skal gjøres, noe som merkelig nok sammenfalt med ekspressgranskingens deadline».

I en senere e-post NRK skriver Rehman «at det kommer svært grove feilaktige fremstillinger frem her som jeg kan vise til ikke stemmer. De er satt sammen og iscenesatt for å ødelegge mitt omdømme. Min versjon av Født Fris indre forhold kan bevitnes av flere mennesker. Jeg vet at alle de som er nevnt i saken din har hatt en klar agenda mot Født Fri lenge, noe flere har varslet Født Fri om. Hun skriver videre at slike henvendelser «du sender meg med så korte frister også føre til at forhold som kan vise seg å ikke stemme med virkeligheten være resultatet og som vi kan motbevise i ettertid».

– Uryddige forhold

Laial Janet Ayoub jobbet som prosjekkkordinator for Født Fri. Hun er en annen av varslerne i brevet, og sier hun reagerte på pengebruken ganske raskt etter at hun begynte hos Født Fri.

– Jeg har opplevd uryddige forhold hos Født fri, med diverse bruk av midler til ting som ikke har vært OK. For eksempel har Shabana brukt penger på festligheter med dyre middager og mye alkohol til de ansatte ved flere anledninger, sier Ayoub til NRK.

– Det er nesten ingen tegn til at det har vært noe planlegging i bruk av midler og at budsjettet nesten har vært ustoppelig. Jeg har lurt på hvordan dette har hjulpet de som har vært utsatt for negativ sosial kontroll, sier Ayoub til NRK.

Shabana Rehman svarer ikke konkret på disse påstandene, men skriver generelt at hun ikke kjenner seg igjen i det varslerne sier. Hun mener Ayoub har personlige motiver for sin kritikk. Rehman skriver «Ayoub driver en organisasjon som står i en direkte konkurranseforhold med Født Fri på det samme fagfeltet. En organisasjon som også Maria Khan har vært en del av. Hvis disse menneskene genuint ønsket en faglig og operativ ny retning, så er det bemerkelsesverdig at de ikke kommer med det forslaget før to år etter at noen av dem måtte forlate Født Fri».

– Hittil har ikke en eneste person fått hjelp fra Født fri til å komme seg ut av en situasjon med sosial kontroll eller tvangsekteskap. De som hadde kompetanse var med i starten, men alle har nå trukket seg ut, sier Ayoub.

Hun sier det også var rot med arbeidskontrakten, og at hun ikke fikk kontrakt før hun sluttet i august 2018. Hun sier den direkte grunnen til at hun sluttet var uryddige arbeidsforhold.

NRK har forelagt den konkrete kritikken til Shabana Rehman. Flere av de konkrete punktene har hun ikke svart på, utover å si at hun ikke kjenner seg igjen i framstillingen.

– Hun prøvde faktisk å kontakte min psykolog

Maria Khan var også prosjektleder i Født Fri. Hun var en av de første som sluttet på grunn av det hun beskriver som samarbeidsproblemer med Shabana Rehman. Khan mener Rehman ikke har kompetansen eller rolleforståelsen som skal til for å lede en organisasjon som Født Fri.

– Jeg husker godt en episode der jeg fikk angstanfall på Født Fri-kontoret. Etter det ble Shabana Rehman veldig opptatt av å finne ut hvem som var min fastlege, og om jeg gikk til psykolog. Og hun prøvde faktisk å kontakte min psykolog på en søndag, sier Maria Khan.

NRK har lest en erklæring fra psykologen som bekrefter at Rehman tok kontakt.

Rehman svarer ikke konkret på disse opplysningene når NRK legger dem fram for henne.

Rehman: – Kan ha brutt forvaltningsloven

NRK har vært i kontakt med Rehman i dag på SMS. Hun er sterkt kritisk til undersøkelsen og rapporten fra Ernst & Young. «Ernst & Young har bevisst utelatt en rekke fakta de sitter på som går i Født Fris favør. IMDi kan ha brutt forvaltningsloven på flere punkter i denne saksgangen». Hun skriver videre at hun har stiftelsens styreleder, økonomiansvarlig og advokaten på sin side.

Ernst & Young skriver til NRK at de ikke kan kommentere arbeid de har gjort for klienter, og viser til oppdragsgiver IMDi.

Direktør i IMDi Libe Rieber-Mohn, skriver i en SMS til NRK at «For oss har det vært viktig med en ekstern evaluering nettopp for å sikre en uhildet og god prosess. Dette er gjennomført av et anerkjent internasjonalt revisjonsselskap. Født Fri var fornøyd med at vi skulle ha en gjennomgang. At de er misfornøyd med resultatet er noe annet», skriver Rieber-Mohn til NRK.

Har fått tilsvarsfrist fra Imdi

Tirsdag ettermiddag var det styremøte i Født Fri med Rehman til stede. Etter møtet kom styreleder Jan-Sverre Asker ut og møtte pressen.

Han kritiserte fremdeles saksbehandlingen fra Imdi, men sier det nå har vært en «positiv utvikling».

– Vi har fått skriftlig beskjed fra Imdi om at vi gis anledning til å gi et skriftlig tilsvar, og vi har fått frist til 6. oktober. Det er en frist som styret akter å benytte seg av. Vi har igangsatt advokater, jurister, revisorer og andre kompetente personer for å bistå oss i dette arbeidet, sier han.

Asker ønsker derfor ikke å kommentere enkeltesaker før organisasjonen har benyttet seg av tilsvarsmuligheten.

– Hva er din kommentar til varslene som har kommet mot organisasjonen?

– Det skal vi kommentere grundig etter 6. oktober, sier Asker.

Ifølge styrelederen er rapporten fra Ernst og Young «mangelfull og dels feilaktig».

– Så langt ser vi ikke at det er økonomiske misligheter eller personlig vinning av den betydning som departementet redegjorde for på TV i går, sier han.