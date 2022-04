Varsler full oppvask i Rødt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det koker i partiet Rødt, hvor krigen i Ukraina har satt søkelys på trøblete koblinger.

Baktepper et at flere Rødt-politikere er medeiere i eierselskapet Mot Dag AS, som står bak nettstedet steigan.no, ifølge Morgenbladet.

Nettstedet anklages for å spre konspirasjonsteorier og russisk propaganda om Ukraina-krigen.

– Det politiske prosjektet som denne bloggen er, er ikke forenlig med det politiske prosjektet som Rødt har, sier partisekretær Benedikte Pryneid Hansen til NRK.

– Så du ser denne bloggen som et nettsted for konspirasjonsteorier?

– Helt tydelig. Det er utstrakt konspirasjonstekning. Det har vært oppbygging av vaksinemotstand i befolkningen gjennom denne nettsiden. Pandemiomtalen har vært uvitenskapelig, for å si det pent.

Pryneid Hansen sier steigan.no, i motsetning til Aftenposten eller Morgenbladet, ikke er en avis og dermed ikke er bundet av pressens eget etiske regelverk.

Nå varsler hun oppvask, i form av egne Rødt-undersøkelser av innholdet på nettsiden.

– Den politiske kritikken vår står seg helt tydelig, sier Pryneid Hansen.

VALGSKRED: Rødt og partileder Bjørnar Moxnes fikk sitt store nasjonale gjennombrudd i valget i fjor høst, da partiet fikk støtte fra 4,7 prosent av velgerne. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Styreleder Per-Gunnar Skotåm i Mot Dag AS sier nettstedet skal drive en «seriøs, kritisk og etterrettelig journalistikk».

– Påstander om konspirasjonsteorier brukes i stadig større grad som en hersketeknikk fra de med makt overfor de som setter søkelys på maktforhold, kapitalistisk utbytting og strategisk planlegging, sier han til NRK.

– Så langt kan vi ikke se at det konkret er påvist hvor steigan.no tar feil i sine påstander der hvor vår journalistikk stemples som konspirasjonsteorier.

Sterke reaksjoner

Det omstridte nettstedet ble opprettet i 2011 av Pål Steigan, som tidligere var leder i det kommunistiske partiet AKP (m-l), en forløper til dagens Rødt.

I en undersøkelse gjort at faktisk.no i mars kom det fram at steigan.no er den norske nettsiden som i størst grad sprer russisk-kontrollert innhold.

Steigan har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelse om denne saken.

Nå tar flere i Rødt til orde for et oppgjør. Nå er det nok – båndene må kuttes, skriver Rødt Fyllingsdalen i et brev til partiledelsen.

REAGERER: Bystyrepolitiker Odd Arild Viste ber partiledelsen sette ned foten. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

– Det vi oppfordrer til, er at ledelsen setter skapet på plass når det gjelder hva slags relasjon det bør eller ikke bør være mellom folk med tillitsverv i Rødt og bloggen til Steigan, sier bystyrepolitiker Odd Arild Viste i Bergen.

Han står sammen med styret i Fyllingsdalen Rødt bak brevet.

– Vi mener det er uforenlig å ha interesser i Mot Dag og samtidig ha tillitsverv i Rødt.

Partiledelsen har fått flere lignende henvendelser fra lokallag som reagerer sterkt på Rødt-profilers koblinger til steigan.no.

Også Rød Ungdom har bedt moderpartiet ta et oppgjør med folkevalgte som har tilknytning til steigan.no.

Trekker seg

Nettopp Per-Gunnar Skotåm har blitt en sentral skikkelse i debatten. Han har nemlig både vært styreleder i Mot Dag AS, som altså står bak steigan.no, og samtidig sittet i Rødts landsstyre.

Men nå er det slutt: I dag ble det kjent gjennom Klassekampen at Skotåm trekker seg fra sine tillitsverv i Rødt.

– Jeg registrerer at min rolle som tillitsvalgt i Rødt som landsstyremedlem og min rolle som styreleder for medieselskapet Mot Dag AS, forsøkes blandet sammen og brukes for å diskreditere Rødt, sier han i en uttalelse til NRK.

– Denne sammenblandingen beklager jeg, siden dette selvsagt ikke har noe med hverandre å gjøre.

Til tross for avklaringer fortsetter forsøkene på å diskreditere Rødt «fra mediene og fra politiske krefter utenfor Rødt som ikke vil Rødt vel», skriver han.

FERDIG: Rødt-politiker Per-Gunnar Skotåm trekker seg fra partiets landsstyre. Foto: Ihne Pedersen

– Jeg har derfor kommet fram til at det er best for partiet at jeg trekker meg fra landsstyret i Rødt, og som medlem av internasjonalt utvalg, uttaler Skotåm.

Han vil fortsatt ivareta sine oppgaver som folkevalgt i Fauske og Nordland for partiet.

Samtidig har Nordland Rødt full tillit til at Skotåm gjør gode vurderinger, respekterer sine roller og utfører sine oppgaver med integritet.

«Rødt skal være et mangfoldig og demokratisk parti som respekterer forskjeller i meninger, personlighet, innstilling og i alle deler av liv og virke,» skriver fylkeslaget i et innlegg i Avisa Nordland.

Kan bli ekskludert

Saken ble i dag drøftet på et møte i Rødts arbeidsutvalg.

– Hva kan konsekvensene bli for dem som har vært medeiere i nettstedet?

– Det skal vi diskutere nå. Jeg har bedt om innspill fra partiet om dette. Jeg vil ikke konkludere nå og heller ikke komme med noen forhåndskonklusjon, sier Pryneid Hansen.

– Hvilke verktøy har du?

– Det ene er det som flere har påpekt, og som jeg også har vist til tidligere, nemlig de normale organisatoriske prosessene. De organene som har gitt tillit til en person, må avgjøre om de fortsatt har tillit, enten landsmøtet, de lokale årsmøtene eller de lokale nominasjonsmøtene, sier partisekretæren.

– Unntaksvis må partiledelsen gå inn og vurdere om medlemmer eller tillitsvalgte har brutt vedtektene.

– Da kan dere også ekskludere?

– Vi har en disiplinærparagraf som inkluderer alt fra en advarsel til eksklusjon.

– Er det aktuelt?

– Vi må diskutere det. Jeg ser at noen har løftet det også. Og noen har løftet de normale organisatoriske prosessene. Det er det jeg ønsker tilbakemeldinger fra organisasjonen på.

I vedtektene heter det at et medlem kan bli utsatt for disiplinærtiltak dersom vedkommende «skader eller motarbeider Rødt eller bryter vedtektene.»

«Eksklusjon kan vedtas av landsstyre, distriktsstyre eller sentralstyre. Eksklusjon krever kvalifisert flertall, to tredeler av de stemmeberettigede,» heter det.