En mann i 40-årene døde etter å ha blitt utsatt for vold på Mosby i Kristiansand natt til 1. påskedag.

Politiet ba om to ukers varetektsfengsling for mannen i 40-årene som er siktet for grov kroppsskade med døden til følge.

Etter fengslingsmøtet i Agder Tingrett forteller siktedes forsvarer Vibeke Knutsen at han ikke erkjenner straffskyld.

– Det jeg kan si er at han beskriver en ulykkeshendelse. Mer kan jeg ikke si.

Han erkjenner at han har vært til stede, ifølge Knutsen.

Retten besluttet at fengslingsmøtet skulle gå for lukkede dører på grunn av fare for bevisforspillelse og private hensyn.

Mandag kveld kom kjennelsen fra Agder tingrett. Politiet fikk medhold i kravet om varetektsfengsling, melder Fædrelandsvennen.

Forsvareren sier den siktede tar det fryktelig tungt, men at han samarbeider med politiet.

– Han er veldig samarbeidsvillig og forklarer seg på spørsmålene han får.

Mannen som er siktet for grov kroppsskade med døden til følge erkjenner ikke straffskyld. Foto: Anna Rut Tørressen / NRK

Ønsker ikke gå i detalj

Mannen i 40-årene satt søndag kveld i avhør om volden som skjedde natt til 1. påskedag.

Politiet etterforsker fortsatt motiv for hendelsen, og ønsker derfor ikke å gå i detalj på hva slags voldshendelse det er snakk om enda, og hva som har vært bakgrunn for hendelsen.

– Avhøret tok noen timer, men jeg kan ikke si noe nytt om saken per nå, sa jourhavende jurist Cecilie Pedersen i Agder politidistrikt til NRK mandag formiddag.

Politiet ønsker å etterforske saken grundig.

– Jeg ønsker ikke gå i detalj på hendelsesforløpet. Detaljer om hva som har skjedd er det vi skal etterforske nå.

Det gjenstår også en del vitneavhør og kriminaltekniske undersøkelser på åstedet.

– Hva som er foranledningen er for tidlig å si noe om, legger Pedersen til.

Jourhavende jurist Cecilie Pedersen i Agder politidistrikt. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Grov kroppsskade

Den forulykkede mannen i 40-årene ble kort tid etter politiet kom til stedet erklært død av en lege. Det sa politiadvokat Ulrik Skaar Klokkehaug til NRK søndag.

Hendelsen er ikke kategorisert som drap. Det er basert på de opplysningene politiet har fått hittil om hendelsesforløpet.