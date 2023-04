Sent lørdag kveld fikk politiet i Agder inn en melding om en alvorlig hendelse i Mosby.

Jourhavende jurist i Agder politidistrikt, Ulrik Skaar Klokkehaug, sier at hendelsen skjedde klokken 00.21.

Da nødetatene kom til stedet ble det gjort funn av en livløs mann.

– Mannen, som er i 40-årene, ble kort tid etter erklært død av en lege, sier Klokkehaug til NRK.

Det er per nå for tidlig for politiet å si noe om relasjonen mellom de to.

– Det er ingen kjent familierelasjon. Utover det er det for tidlig å si noe mer om relasjonen, opplyser Klokkehaug.

En person siktet

Kort tid etter pågrep politiet en mann i 40-årene. Han sitter nå i varetekt hos politiet og er siktet for grov kroppsskade med døden til følge.

– Vi tar sikte på å avhøre ham i løpet av dagen, sier Klokkehaug.

Vibeke Knutsen er oppnevnt som forsvarer for mannen. Hun sier til NRK det er for tidlig å si noe om hvordan siktede stiller seg til skyldspørsmålet.

– Dette er fremdeles veldig nytt og jeg har ikke fått snakket ordentlig med ham ennå.

Det er fremdeles uklart for politiet hva som har skjedd, sier Klokkehaug.

– Vi er i en innledende fase av etterforskningen. Det gjøres fremdeles undersøkelser på adressen hvor hendelsen skjedde.

Mosby utenfor Kristiansand.

Grov kroppsskade

Politiet har kategorisert hendelsen som grov kroppsskade, med døden til følge.

– Vi har per nå ikke kategorisert hendelsen som drap. Det er basert på de opplysningene vi har fått hittil om hendelsesforløpet, sier Klokkehaug.

Politiet kan på nåværende tidspunkt ikke kommentere detaljer i etterforskningen.

– Politiet jobber for å hente inn informasjon gjennom tekniske undersøkelser, sier Skaar Klokkehaug.