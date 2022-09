Vanlige folk eier hytte

– Hytteeierne har en tendens til å bli fremstilt som privilegerte og velstående med høye inntekter. Men de fleste er helt vanlige folk med helt normale inntekter, sier senioranalytiker Carl Christian Mathiesen i Prognosesenteret. Selskapet analyser bygge- og eiendomsmarkedene i Norden.

Ifølge SSB er det omtrent 445.000 hytter her i landet. De eies av anslagsvis 600.000 personer. I tillegg eies en del av kommune, stat og bedrifter.

– Hytteeierne tjener stort sett som folk flest i Norge. De har en litt høyere inntekt, men det skyldes gjerne at de har en litt høyere alder enn gjennomsnittsnordmannen, sier Mathiesen.

Carl Christian Mathiesen, senioranalytiker i Prognosesenteret Foto: Johan B. Sættem

Et fåtall under 30 år eier hytte. Sammenlignet med gruppen 30–80 år, som ikke eier hytte, har hytteeierne i snitt 14 prosent høyere bruttoinntekt (se faktaboks).

Om hytter og hytteeiere Ekspandér faktaboks Det er ca 445.000 fritidsboliger i Norge (februar 2022)

Ca 600.000 personer eier hytter i Norge. I tillegg eies en del fritidsboliger av stat, kommuner og bedrifter.

1,9 millioner kroner Median bruttoinntekt hytteeiere: 710 000 koner (14 % høyere enn nordmenn mellom 30-80 år). Dette er medianinntekt og ikke medianlønn. Beregnede tall på bruttoinntekt (fremskrevet) basert på likningstall for 2020.

710 000 koner (14 % høyere enn nordmenn mellom 30-80 år). Dette er medianinntekt og ikke medianlønn. Beregnede tall på bruttoinntekt (fremskrevet) basert på likningstall for 2020. Medianalder på hytteeieren er 60 år

på hytteeieren er 60 år 1/3 av hytteeierne er over pensjonsalder (67 år)

av hytteeierne er Antall fritidsboligomsetninger hittil i år : 7925 (27 % færre enn i fjor)

: 7925 (27 % færre enn i fjor) Gjennomsnittspris fritidsboliger hittil i år: 2,8 millioner

2,8 millioner Mange bruker hytta vel så mye som boligen i løpet av ett år

1/3 av de som eier hytte i Norge har enten arvet den eller fått den som gave

Kilder: Prognosesenteret og SSB

Spår krevende strømvinter

En tredel av de som eier fritidsboliger i Norge er over pensjonsalder og bruker ofte hytta mer enn andre.

Dersom hytta har innlagt vann må strømmen stå på også når hytteeieren ikke bruker den, for å unngå at vannet fryser.

Med skyhøye strømpriser og null strømstøtte, kan det får store konsekvenser, ifølge Prognosesenteret.

– Hvis veksten i strømprisene fortsetter, vil det være mange som må selge hyttene sine, sier Mathiesen.

Frp-leder Sylvi Listhaug mener regjeringen må være opptatt av å verne hytteeierne mot de skyhøye strømprisene for å unngå at «distriktene kommer til å blø». Foto: William Jobling / NRK

Frp: – Vanlige folk som blir rammet

Frp har nylig foreslått i Stortinget at staten bidrar til strømregningen også for hyttefolket.

– De som har god råd har ikke noe problem med å bruke hyttene. Men de aller fleste er helt vanlige folk, og det er de som blir rammet hvis vi ikke innfører makspris på 50 øre, også for hytteeierne. Så må man slutte å lage et karikert bilde av dette der folk sitter på luksushyttene sine i jacuzzien. Det er ikke slik virkeligheten er, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.

Men finanspolitisk talsperson Geir Pollestad i Senterpartiet sier at Frps løsning med billig strøm til alle ville ført til enorme utgifter for staten, og kunne betydd enda høyere rente.

Finanspolitisk talsperson Geir Pollestad i Senterpartiet sier at Frps forslag om makspris på strøm på 50 øre for hus og hytter vil bli ekstremt dyrt for staten. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

SP: – Risikerer rente ute av kontroll med Frps makspris

– Hvis staten skal betale det er prognosen at det i 2022 og ut 2023 ha en kostnad på opp mot 200 milliarder kroner. Det er det ikke rom for i økonomien vår, og da risikerer vi også at renta kommer ut av kontroll, som også vil være et problem for de som eier hytte, sier han.

Pollestads regnestykke viser kostnadene dersom Frps modell ble brukt på alt det norske strømforbruket. Han mener en strømstøtte etter Frps modell er uforenlig med å holde orden i økonomien.

– Dette er et forslag som Frp aldri hadde gjennomført dersom det var Frp som satt med finansministeren, sier han.