Strømprisen har økt med over 2000 prosent: – Vi har vært bedøvet

Nord-Norge og delvis Midt-Norge har vært bortskjemt med svært lave strømpriser i mange måneder. Sistnevnte fikk en forsmak på økte priser i august, mens Nord-Norge har hatt rekordlave priser gjennom hele sommeren.

Snittprisen per kilowattime var i Nord-Norge 1.92 øre i juli og 2.82 øre i august.

Nå kryper prisene raskt oppover. Torsdag var snittprisen over 2000 % høyere enn snittprisen gjennom sommeren.

– Nå får vi oss et sjokk i Nord-Norge. Vi har vært bedøvet. Høsten gjør sin anmarsj og det tikker oppover, sier forvaltningssjef hos SKS Handel, Johnny Horsdal.

Debatten raser også i Norges største facebook-gruppe for strømpriser.

Bør man inngå fastprisavtale før prisen eventuelt stiger til himmels? Eller vil prisene synke igjen?

Vanskelig valg

På en drøy uke har prisene i Nord-Norge gått fra ett øre til over 50 øre.

Fortsatt er det langt fra prisene i sør, men Horsdal i SKS sier det kan bli langt dyrere.

– Det er mindre vind. Det er tørt. Forbruket blir større. I tillegg er det bedre utvekslingskapasitet til områdene rundt som nå er tilgjengelig, forklarer han og legger til:

– Det vil nok bli heftigere fremover. Nå drar det seg til.

Johnny Horsdal sier folk i Nord-Norge har blitt vant til lave priser gjennom sommeren- Nå får alle i nord en smakebit av det sørlendingene har slitt med lenge. Foto: benjamin fredriksen / nrk

I facebook-gruppen Prismatch Strøm er det allerede begynt å dukke opp spørsmål om prisene i Nord-Norge.

Er det lurt med fastpris, eller bør man fortsette med variabel pris?

Grete Abel er en av de i Nord-Norge som undrer seg.

– Strømprisen vil nok bekymre meg mer hvis jeg har spotpris. Det sier seg selv.

Samtidig er hun ikke helt sikker på om hun vil binde seg til en avtale om fastpris.

Har du fastpris på strøm? Ja Nei Vis resultat

Espen Sulen, som selv bor lenger sør, har bundet seg til en fast pris. Han argumenterer for at det gjør det enklere å forholde seg til privatøkonomien.

– Jeg vet nøyaktig hva prisen er og kan ha et normalt «strømliv» uten å stresse med ulike priser på ulike tidspunkter gjennom døgnet, sier han til NRK.

Han legger til:

– I tillegg gir det en trygghet i privatøkonomien nå som vi har flere rentehevinger foran oss.

– 90 prosent angrer på at de ikke bandt seg

Mannen bak Facebook-gruppa Prismatch Strøm, Mathias Nilsson, er ikke i tvil om hva folk i Nord-Norge bør gjøre.

– Vil du la markedet styre din strømregning time for time, eller vil du ta kontroll på den selv?

– Mitt råd er å sikre deg. Da vet hva du må betale og du slipper å tenke på hva prisen kan bli.

Mathias Nilsson tror fastprisavtalene for Nord-Norge raskt vil bli dyrere. Foto: Privat

Nilsson sier mange i sør lever time for time. At mange uroer seg for hva sluttprisen på regninga blir.

– Opplever du at det er mange i sør som angrer på at de ikke bandt seg?

– 90 prosent angrer på at de ikke fikk bundet prisen.

Han sier fastprisen fort kan bli langt høyere.

– Det stiger allerede. Situasjonen har allerede endret seg. De fastprisavtalene som er tilgjengelig nå er nok borte om en uke.

– Det går fort nå.

Eksperten valgte fastpris

Johnny Horsdal i SKS sier som Nilsson at det er mange i sør som angrer på at de ikke valgte å gå inn i en fastprisavtale for lenge siden.

– Mange argumenterer for at man bør ligge i spot. Det må de gjerne bare gjør om de er komfortable med det.

– Jeg tror imidlertid det er mange i Sør-Norge som hadde valgt en fastpris på 40–50 øre om de hadde mulighet til det.

Mye nedbør kombinert med mye snøsmelting har vært med på å presse prisene på strøm ned i sommer. Foto: Remi Sagen / NRK

I skrivende stund er den billigste fastprisavtalen i Nord-Norge på drøyt 40 øre per kilowattime for tre år.

Horsdal forteller at han selv har gått inn i en slik avtale.

– Den forutsigbarheten og den forsikringen betaler jeg gjerne. Jeg kan fint leve med 40 øre, men jeg vil ikke oppleve 70 øre eller ei krone.

Horsdal sier han lenge har bedt folk vurdere fastprisavtaler. Prisene nå gjør det enda mer aktuelt.

– Situasjonen har blitt mye verre enn vi så for oss i vår. Nå ser vi 12 kroner i Frankrike og 7–8 kroner i Tyskland. Det er ikke så mye som skal til for at det slår inn i Sør-Norge.

Han legger til:

– Da er ikke veien lang opp til oss i nord. Det finnes sannsynlighet for at vi kan få ekle tilstander. Det ønsker ikke jeg å bekymre meg for.