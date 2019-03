Våknet du og trodde du var forkjøla? Her er forklaringen

Røde, rennende øyne og nysing.

For pollenallergikere klør det kanskje litt ekstra i nesa i dag.

– I dag er første dag med moderat spredning av Or-pollen på Østlandet. Vi har registrert flere pollenkorn i luften da særlig på Øst- og Vestlandet, sier kommunikasjonssjef i Norges Astma- og Allergiforbund, Hogne Skogesal.

Han forteller at det er værforholdene i disse områdene som gjør at spredningen har økt fra å være beskjeden til å bli moderat.

Tidligere pollensesong

TIDLIG UTE: Det er det milde været som fører til at pollenspredningen starter tidligere, forteller Hogne Skogesal fra Astma- og Allergiforbundet.

– I år starter pollensesongen tidligere på grunn av været. I fjor hadde vi en lang vinter, mens det i år har blitt mildere tidligere, forteller Skogesal.

Astma- og Allergiforbundet har allerede fått flere henvendelser fra mennesker som merker pollen.

– De kontakter oss for å spørre om hvordan sesongen ligger an. Klimaendringer og store variasjoner i vær vil medføre at starten på pollensesongen varierer fra år til år. Men etter alt å dømme kan det bli en hissig sesong, sier Skogesal.

Det er pollen fra Or som er først ut, deretter kommer Hassel i midten av mars, og Bjørk i april og mai.

Legenes råd: Start medisineringen nå

Neste uke er det imidlertid meldt minusgrader og snø på Østlandet.

– Det vil bremse spredningen. Det mange ser på som fint vær er dårlig vær for pollenallergikere, men når varmen kommer tilbake tiltar også spredningen, den stopper ikke opp.

En million nordmenn sliter i dag med pollenallergi, det tilsvarer ca. 20 prosent av befolkningen. Går man tilbake til 1975, var det kun fem prosent som møtte våren med rennende neser og kløende øyne.

Varmt og tørt vær er verst for allergikerne

På grunn av varmen i fjor sommer er det produsert mange pollenrakler som kan føre til en hissig pollensesong i år, forteller Skogesal.

– Men hissigheten avhenger av vær og vind. En fin og varm vår tilsvarer kraftigere spredning.

– Hva bør de som merker det renner i nesen gjøre i dag?

– De bør absolutt starte med medisinering, særlig de som bor ved kyststrøk, i tillegg til å følge med på varslingen.

10 råd til deg med pollenallergi Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX Ekspandér faktaboks Ta medisin etter legens anvisninger. Start i tide - før symptomene blir for sterke.

Ta hensyn til egen allmenntilstand. Vær forsiktig med hardtrening ute når spredningen er på sitt sterkeste. Alkoholinntak kan forverre symptomene.

Vask ansikt og hender når du har vært ute. Skyll håret og skift putevar før leggetid.

Ekstra rengjøring kan hjelpe.

Når pollenutslippet er størst, bør du unngå utlufting av huset eller tørking av klær utendørs. Luft kveldstid eller natt, men med måte.

Skift filtre i ventilasjonssystemer før og etter pollensesongen. Hold bilens dører, soltak og vinduer lukket.

Dusj eller børst hunden og katten. Kjæledyr får pollen i pelsen utendørs.

Ta ferie fra pollenspredningen – høyt til fjells, langs kysten eller utlandet.

Pollenmaske som dekker nese og munn minsker innånding av pollen. Pollennett/filter kan plasseres over vinduer og dører.

Informer omgangskrets, arbeidsgiver og andre om allergien, slik at de forstår, kan ta hensyn og tilrettelegge. Kilde: Astma- og allergiforbundet

Helsedirektoratet anslår at pollenallergi koster samfunnet 10 milliarder kroner i året. Beløpet innbefatter både medisinering, legebehandling og ikke minst fravær fra jobb.