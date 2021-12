Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er for tiden stor etterspørsel av munnbind og selvtester i apotek over hele landet. Forrige uke ble det solgt hele 600 000 covid-tester fra norske apotek.

Torsdag forrige uke innførte regjeringen nye tiltak i regioner med mye smitte. Disse innebar blant annet påbud om bruk av munnbind der man ikke kan holde én meters avstand.

Etter dette opplevde Vitusapotek Majorstuen i Oslo å gå tom for munnbind for første gang på lang tid.

– Etter pressekonferansen forrige uke gikk folk mann av huse og kjøpte det som var av munnbind og tester, sier apoteker Stein Lorentzen-Lund.

Flere teststasjoner har lange køer, og mange kjøper selvtester på apotek. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Nå har apoteket munnbind på lager, selv om det ikke alltid er de pakningsstørrelsene og fargene som folk er ute etter. For øyeblikket er de tomme for selvtester, som de har solgt enorme mengder av den siste tiden.

– Den nye folkesporten i Norge har blitt hjemmetesting, sier Lorentzen-Lund.

Leverandørene går tomt

Apoteket bestilte opp store mengder øyeblikkelig, men leverandørene gikk også tomme. Vanligvis får de en leveranse om dagen, men nå som etterspørselen er så stor kan apoteket få flere leveranser om dagen.

– Men som sagt, torsdag forrige uke kom det en pressemelding som vi ikke kunne forutse, og heller ikke konsekvensene av den, forklarer apotekeren.

Apoteker Stein Lorentzen-Lund forsikrer om at hyllene fylles fortløpende når de får inn varer. Foto: Amalie Bernhus Årtun / NRK

Pressetalsperson i Vitusapotek Ann Brita Grøndal bekrefter at noen apotek blir utsolgt for munnbind og selvtester i korte perioder.

– Vi får ukentlig store leveranser fra leverandørene, og både munnbind og hurtigtester er på vei til Vitusapotek i hele landet, sier hun.

Vitusapotek.no sitt nettlager er også utsolgt for medisinske munnbind.

Ifølge Avisa Oslo er over 40 av apotekene til selskapet i Oslo også tomme. Tallene inkluderer både Vitusapotek og Ditt apotek, skriver avisen.

Apotekkjeden understreker at leveransene av munnbind og selvtester kommer fortløpende.

Stor etterspørsel

Forrige uke ble det solgt 600 000 enkelttester fra apotek. Uken før gikk det ut 400 000 tester, viser tall fra Apotekforeningen.

Kommunikasjonssjef i Apotekforeningen, Jostein Soldal sier at de ikke har eksakte tall for salget denne uken, men at det kan se ut til at omsetningen har gått noe ned.

– Noe av grunnen kan være at mange har kjøpt seg opp et lite lager hjemme de siste par ukene, og at de dermed har tester liggende hjemme, sier Soldal, som forklarer at etterspørselen fortsatt er stor.

– Når det gjelder salg av munnbind har vi ikke god statistikk, men salget er åpenbart økende, sier han.

Matbutikker utsolgt for munnbind

Flere dagligvarebutikker er også utsolgt for munnbind. Kommunikasjonssjef i Norgesgruppen Kine Søyland sier at det har oppstått en midlertidig ubalanse grunnet høy etterspørsel på kort tid.

– Vi regner med at det fylles opp igjen i løpet av torsdag eller fredag, sier Søyland.

Kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen forklarer at det har oppstått stor etterspørsel av munnbind på kort tid. Foto: Vidar Ruud / NTB

Enkelte Rema 1000-butikker har også midlertidig gått tom for munnbind.

– Vi forventer påfyll i løpet av de nærmeste par dagene, sier presseansvarlig i Rema 1000 Torkel Nohr Fjørtoft.