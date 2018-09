Uten Svendsen er næringslivets mektigste kvinne på 45.-plass

– Telenor har ikke jobbet hardt nok og godt nok med mangfold i selskapet. Det er signalet de sender når de velger å sette inn to menn i stedet for Berit Svendsen, sier forbundsleder Monica A. Paulsen i Negotia.

Monica A. Paulsen er forbundsleder i Negotia, som organiserer mange Telenor-ansatte. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Da Sigve Brekke ble konsernsjef i 2015, fikk han mye kritikk for å halvere kvinneandelen i konsernledelsen. Siden har selskapet lovet å jobbe for å øke mangfoldet.

Men da Berit Svendsen gikk av som Skandinavia-sjef for selskapet i går, ble hun midlertidig erstattet av to menn.

– Jeg skulle ønske de kunne vise at de hadde gjort et langsiktig arbeid for å få flere kvinner inn i ledelsen. Det arbeidet kunne ha startet i 2016, sier Paulsen.

Likestillingsministeren er kritisk til Svendsens avgang Du trenger javascript for å se video.

Ønsker flere kvinner

Etter Berit Svendsen (25. plass) er Gunn Wærsted (45. plass) den mektigste kvinnen på Kapitals liste over næringslivets 100 mektigste.

Hvor Svendsen havner på neste års liste, gjenstår å se.

– Trolig vil hun falle litt, men det er avhengig av hvor hun søker jobb. Hvis hun får toppjobb i Google eller Microsoft eller et annet teknologiselskap, kan hun kanskje klatre litt. Men hvis hun går over i en semi-pensjonisttilværelse, vil hun falle kraftig, sier Trygve Hegnar i Kapital.

Da Wærsted ble styreleder i Telenor like etter at Brekke tiltrådte, varslet hun overfor VG at flere kvinner måtte inn i toppledelsen. Staten har også, som største eier av Telenor, oppfordret selskapet til å gjøre noe med situasjonen.

"Det virker ikke som Telenor tar kvinneandel på alvor" Du trenger javascript for å se video.

«Staten er opptatt av at selskapene både legger strategier for å fremme mangfold i selskapene og for å legge til rette for flere kvinnelige toppledere» heter det blant annet i Statens eierskapsberetning for 2018.

Likevel er bare én av fire direktører av statlig deleide selskaper kvinner, og konsernledelsen i selskapene består av 37 prosent kvinner.

– Her trenger vi å få flere kvinner frem. Staten burde absolutt ha en offensiv politikk på dette, mener likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

– Det utdannes mange dyktige kvinner som kommer til å kreve sin rettmessige plass. De er flinke, og da må bedriftene begynne å gi dem plassen de fortjener, sier hun.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Vil ikke gripe inn

Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) varslet i går at hun vil gi Brekke beskjed om å ta ytterligere grep for å få flere kvinner inn i Telenor-ledelsen. Hun mener dagens ledelse lider av «påfallende mangel på mangfold» og at situasjonen er uholdbar.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), som forvalter statens eierskap i Telenor, vil likevel ikke blande seg inn i hvem Telenor ansetter som Svendsens erstatter.

– Stortinget har bestemt at vi, som alle andre eiere, forholder oss til at styret har ansvaret for den daglige driften. Det er forskjell på å ha klare, overordnede forventninger, og det å drive en slags løpende kommentatorvirksomhet til det virksomhetene driver med. Det er ikke min jobb, sa Isaksen i går.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Brekke ville ikke gå god for Hellelands beskrivelse av en uholdbar situasjon i selskapet, men lover å jobbe videre med representasjon av kvinner.

– Vi har et systematisk arbeid for å utvikle og rekruttere gode kvinnelige ledere i Telenor og har satt oss et mål om å ha 30 prosent kvinner blant våre seniorledere innen 2020. Dette er et kontinuerlig arbeid og ikke noe vi løser over natten, sa han i går.