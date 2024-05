Hermstad: Oljebransjen er en gjøkunge

– Oljeselskapene er vår tids tobakksselskaper. De gjør alt de kan for å grønnvaske seg mens de driver rovdrift på klodens klima, sa MDG-leder Arild Hermstad i talen til partiets landsmøte på Fornebu.

– Oljebransjen er blitt gjøkungen som kaster ut alle andre, fortsatte Hermstad.

Han viste til at MDG sier nei til oljeleting i Barentshavet og mener det bør lages en plan for å fase ut all oljevirksomhet.

I helgen skal landsmøtet på ny ta stilling til en slik sluttdato. I dag slår partiet fast at oljenæringa skal være avviklet innen 2035, men i flertallets innstilling til landsmøtet er denne datoen skjøvet til 2040.

Årsaken er at det har tatt så lang tid å komme i gang med omleggingen at MDG ikke ser det som mulig å nå målet innen ti år.