– Dette er uholdbart av Telenor

Statsråden vil gi beskjed til konsernsjef Sigve Brekke om at han må ta grep for å få flere kvinner inn i ledelsen av selskapet.

– Det er uholdbart at et av Norges desidert største selskaper, som har alle forutsetninger for å rekruttere de beste kvinner til toppen i konsernledelsen ikke greier å ha en bedre kjønnsbalanse enn det de ser ut til å ha, sier likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) til NRK

– Det er påfallende mangel på mangfold. Dette er et eksempel på at det går i feil retning hos Telenor, sier Helleland.

Brekke: – Det er helt feil

I dag ble det kjent at Berit Svendsen slutter i toppledelsen i Telenor. Hun var en av tre kvinner i konsernledelsen, men gikk etter at Sigve Brekke ville at hun skulle ta en direktørjobb i Thailand.

EXIT: Konsernsjef Sigve Brekke ville flytte Berit Svendsen ut av konsernledelsen til en direktørjobb i utlandet. Det ville ikke Svendsen, dermed var det exit for henne. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Berit Svendsen blir erstattet av to menn og en kvinne. Med Svendsens exit er to av ni i konsernledelsen kvinner i noen uker fremover, men neste måned får konsernledelsen en kvinne til.

Da Sigve Brekke ble konsernsjef i 2015 fremhevet han at Telenor skulle dyrke frem flere kvinnelige ledere.

– Sigve har strukket seg langt med å etterkomme Berits ønsker

Ledelsens ansvar

Helleland er kritisk til utviklingen i landets største teleselskap.

– Det er påfallende at det er så stor mangel på mangfold i rom der kapital flyttes og beslutninger tas. Vi i regjeringen forventer mer mangfold. Det er mye man kan gjøre av konkrete tiltak for å bedre kjønnsbalansen i næringslivet, men da må toppledelsen også ønske det, sier Helleland.

Likestillingsministeren sier hun forventer at Telenor utarbeider planer og strategier for å få flere kvinnelige ledertalenter frem til toppen.

– Hva tenker du om hva Telenor har gjort for å få frem kvinnelige ledere?

– Telenor har gjort noe for å få frem flere kvinnelige ledere, men det holder ikke hvis det ikke er mangfold i toppen. Derfor er dette på langt nær nok. Neste gang jeg treffer Sigve Brekke, kommer jeg til å si hva jeg mener om den negative utviklingen i selskapet, sier hun.

– Vil du be om et møte med Brekke og styrelederen?

– Nei, men det blir nok snart en anledning hvor vi møtes. og da bidrar jeg gjerne med noen gode tiltak og initativ som andre norske selskaper gjør. Næringsministeren og jeg er opptatt av å få frem mangfold i ledelsen, sier Helleland.