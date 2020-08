Usikkerhet om nye skjenkeregler: Sandberg og Letnes fikk besøk av politiet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De siste dagene har statsminister Erna Solberg uttalt at hun er bekymret over økningen i koronasmittede flere steder i Norge.

For å bremse smittespredningen innførte regjeringen fredag «et nasjonalt forbud mot åpne serveringssteder med alkohol etter midnatt».

«Det betyr at alkoholservering vil være tillatt frem til midnatt. Forbudet gjelder fra lørdag 8. august», heter det i fredagens pressemelding.

VG skriver at Helse- og omsorgsdepartementet har blitt kontaktet av flere som har spurt om skjenkereglene skulle tre i kraft natt til lørdag (feil) eller natt til søndag (riktig).

Til NRK sier pressevakt Elisabeth Johansen man ikke har et nøyaktig tall på hvor mange henvendelser man har fått om dette. Johansen svarer slik på spørsmål om fredagens pressemelding var uklar.

– I pressemeldingen kommer det frem at dette gjelder fra lørdag 8. august. Vi presiserte ytterligere at dette gjelder for natt til søndag siden det kom noen spørsmål om dette i går. Det var også omtalt i alle nyhetssendingene at dette var fra lørdag kveld, skriver Johansen i en epost.

Fikk besøk av politiet

Blant kommunene som ble forvirret av regjeringens formulering var Halden.

Kommunen la fredag ettermiddag ut en pressemelding på kommunens hjemmesider og på Facebook, der de skrev at de nye skjenkereglene gjaldt fra natt til lørdag. Pressemeldingen ble korrigert klokken 23.50 fredag kveld.

Dette førte til at Per Sandberg og Bahare Letnes fikk besøk av politiet klokken 20.30 fredag kveld, skriver VG. Paret, som åpnet bar i mai, fikk beskjed om å stenge alkoholserveringen fra midnatt.

Sandberg sier til VG at han hadde forstått det slik at skjenkestoppen først skulle tre i kraft natt til søndag, noe som også medfører riktighet. Etter at forvirringen var oppklart fikk Sandberg fredag kontrabeskjed av Halden-ordfører Anne-Kari Holm (Sp).

– Det er veldig bra at hun tar hensyn til forutsigbarheten for næringen. Det er bra av ordføreren. Det står det respekt av, sier Sandberg til VG.

– Uklart formulert

I den korrigerte versjonen av pressemeldingen lagt ut av Halden kommune heter det at VG orienterte kommunen om at riktig tidspunkt for når det er ulovlig å servere alkohol etter midnatt er natt til søndag.

– Halden kommune mener dette har vært uklart formulert i regjeringens pressemelding som vi har basert vår informasjon på, og vi forstår på media at også andre kommuner har tolket dette som oss, skriver kommunen.

Videre skriver kommunen at de orienterte politiet om hvordan reglene egentlig skulle forstås sent fredag kveld «slik at serveringsbransjen kan ha åpent som normalt natt til lørdag dersom de klarer å endre dette på kort varsel».

OPPTAK: Se fredagens pressekonferanse med Bent Høie og Erna Solberg om skjerpede koronatiltak i opptak her. Du trenger javascript for å se video. OPPTAK: Se fredagens pressekonferanse med Bent Høie og Erna Solberg om skjerpede koronatiltak i opptak her.

Virke skeptiske

Skjenkeinnstrammingen har blitt møtt med hoderisting fra deler av utelivsbransjen. Administrerende direktør i Handels - og næringslivsorganisasjonen Virke, Ivar Horneland, er blant dem som er skeptiske.

– Vi har forståelse for behovet for å stramme inn, men denne innstrammingen kan i verste fall virke mot sin hensikt hvis det blir flere fester hjemme hos folk, i parker og på andre steder hvor det ikke er profesjonelt oppsyn, skrev Horneland i en e-post til NRK fredag.

Det er per i dag kun tillat å ha private sammenkomster i grupper på maksimalt 20 personer, opplyser Helsedirektoratet.