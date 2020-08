Solberg: En del lettelser kommer til å bli satt på vent

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den siste tiden har smittetallene igjen økt flere steder i Norge, etter en lang periode med nedgang. Erna Solberg var torsdag tilbake fra sommerferie, og møtte norske medier for å fortelle at hun er bekymret for utviklingen.

– Vi har sett økende smittetall nå. Vi er fortsatt lave når det gjelder smittetall i Norge, men det er en økende trend. Det er også sånn at vi ser denne trenden i landene rundt oss, sier Solberg.

Hun viser til at Utenriksdepartementet torsdag kom med oppdaterte reiseråd for flere europeiske land, deriblant Frankrike, Tsjekkia og Sveits.

– Det er land som er røde nå, hvor det ikke blir innreise til Norge uten karantene. Dette er en bekymring. Det er nok litt for lave skuldre nå, og litt for mange som har tenkt at dette går bra, advarer Solberg.

Hun oppfordrer nordmenn om å følge gjeldende smittevernsråd.

– Derfor har regjeringen i dag bestemt seg for å bremse litt opp, for at vi skal sørge for at vi ikke skal bråstoppe. Ingen av oss ønsker at vi skal bråstoppe, og ender opp der vi var i mars.

Solberg forklarer at en del lettelser man vurderte fremover vil bli satt på vent. I tillegg vurderes det flere innstramninger, sier Solberg, uten å konkretisere hva hun tenker på.

Solberg varsler samtidig at helsevesen, barn, unge og arbeidsplasser kommer til å bli skjermet for innstramninger.