Innfører 45 års øvre aldersgrense på utested for å hindre smitte

Nattklubben Catch 22 i Alta ønsker inntil videre ikke å ta imot gjester som er over 45 år gamle.

Dette er av smittevernhensyn, melder de på Facebook fredag ettermiddag.

– Folk over 45 år er etter min vurdering ekstra sårbare for å få alvorlige komplikasjoner i forbindelse med et eventuelt sykdomsforløp med korona, skriver daglig leder Stig Jørgensen.

Ifølge FHI er det økt risiko for alvorlig sykdom fra 50 år og oppover om man har bakenforliggende sykdommer. Generelt definerer de alle over 66 år som en risikogruppe.

I en kommentar knyttet til innlegget viser Jørgensen på sin side til en statistikk fra World of Meters. Den viser at dødsfall forårsaket av Covid-19 øker fra 45 års alder og oppover.

– Verken jeg selv eller mine ansatte har lyst til å stå i en situasjon hvor en gjest vi har hatt på Catch, har fått et alvorlig sykdomsforløp etter å ha blitt smittet her, skriver Jørgensen.

– Fra og med i dag og inntil jeg gjør en ny vurdering, ønsker vi ikke gjester over 45 år, skriver daglig leder Stig Jørgensen på Facebook. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

I utgangspunktet ulovlig

Den øvre aldersgrensen har fått flere til å reagere. En påpeker i kommentarfeltet til utestedets innlegg at dette er ulovlig aldersdiskriminering.

Ifølge likestillings- og diskrimineringsloven er det nemlig kun lovlig med aldersgrenser som tar utgangspunkt i aldersgrensene på alkohol.

– Øvre og nedre aldersgrenser for å komme inn på utesteder vil som utgangspunkt anses som ulovlig etter aldersdiskrimineringsforbudet, med mindre aldersgrensen har grunnlag i grensene for alkoholservering, sier kommunikasjonssjef hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (LOD), Edin Babic.

Det betyr at alt annet enn en nedre aldersgrense på 18 eller 20 år blir sett på som ulovlig forskjellsbehandling.

Unntaket kan være om aldersgrensen har et såkalt saklig formål.

Kommunikasjonssjef hos Likestillings- og diskrimineringsombudet, Edin Babic. Foto: NRK

Forholder seg til myndighetene

Babic sier LOD må se nærmere på saken før de kan si noe om dette konkrete tilfellet regnes som saklig.

– Man må vurdere hver situasjon konkret. Det kan tenkes at det i noen tilfeller kan være lovlige aldersgrenser fordi unntaksvilkårene er oppfylt, sier han.

NRK har vært i kontakt med daglig leder Stig Jørgensen, som ikke ønsker å stille til intervju. Han henviser til det han har skrevet på Facebook, og gjør det tydelig at han er kjent med likestillings- og diskrimineringsloven.

Om noen mener dette kvalifiserer som usaklig diskriminering, kan de ta det opp med myndighetene eller politiet. Utestedet vil alltid forholde seg til det myndighetene sier, understreker han.