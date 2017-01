Ulvesaken: Vil ha ny tolkning av loven

– Så snevert som regjeringen har tolket lovverket her er ikke vi enige i. Det er det signalet vi gir til statsråden, sier Hans Olav Syversen i KrF.

De fire partiene som står bak rovviltforliket møtte pressen tirsdag kl 09, saken skal debatteres videre i Stortinget kl 10. Det er Høyre, Frp, KrF og Arbeiderpartiet som som nå har kommet til enighet om en felles tekst. De har sittet i forhandlingsmøter til seint i mandag kveld og ble ikke enige før i morgentimene tirsdag.

LES OGSÅ: Frp: Frykt skal telle mer for om en kan felle ulv

LES OGSÅ: Frp: Frykt skal telle mer for om en kan felle ulv

Fremskrittspartiets representant i gruppa Jan Henrik Fredriksen vil legger til:

– Vi ber også regjeringen endre forskrift og kommentarer som ble gitt 20. juni 2016.

Ønsker høyere bestandssmål

FrP har aldri lagt skjul på at de ønsker et høyere uttak av ulv enn de 18 dyrene miljøminister Vidar Helgesen har gitt tillatelse til. På spørsmål om de tror tallet 18 blir det endelige tallet på antall dyr som kan felles, svarer Fredriksen i FrP:

– Det får vi ikke håpe. Vi ønsker at det uttaket skal økes, men det viktigste nå er at man åpner for en breiere tolkning av Naturmangfoldloven, for det er ingen tvil om at den tolkninga som har vært har vært altfor snever og altfor streng.

Fakta om den siste ulvestriden Ekspandér faktaboks Klima- og miljødepartementet sa 20. desember i fjor nei til lisensfelling av inntil 32 ulv i de fire ulverevirene der rovviltnemndene tidligere i år vedtok å åpne for felling.

Det betyr at lisensfellingskvoten for ulv i 2017 reduseres fra inntil 47 til 15 ulver.

Vedtaket kom etter at Justisdepartementets lovavdeling konkluderte med at det verken er hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire konkrete ulverevir.

Lovavdelingen mener det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein.

Heller ikke vilkåret om andre tilfredsstillende løsninger enn felling for å avverge alvorlig skade er oppfylt, ifølge lovavdelingen.

Regjeringens vedtak har møtt sterk kritikk, spesielt fra Hedmark. Kritikerne mener lovavdelingens vurdering er for snever og ikke forholder seg til barns trygghet, eiendomsrett, jaktrettigheter og lokale næringsinteresser. De mener også vedtaket vil føre til at ulvebestanden vokser utover det målet Stortinget har satt.

Kilde: NTB

Saken oppdateres.