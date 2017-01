Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) ønsker ikke å kommentere. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Få om noen debatter har skapt mer bråk og støy både på og spesielt utenfor Stortinget i det siste enn debatten rundt lisensjakt på ulv.

Striden startet med at Helgesen (H) sa nei til lisensjakt på 32 ulv i fire revirer der rovviltnemndene hadde åpnet for jakt. Det til tross for at det aldri har vært flere ulv i Norge i moderne tid.

Årsaken er at ulvene, slik Helgesen og Klima- og miljødepartementet oppfatter det, ikke har et skadepotensial som gjør at de kan skytes. Da tvinger både Norges lover og internasjonale forpliktelser statsråden til å si nei til jakt.

Det har fått parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, til å se rødt.

Vurderer mistillitsforslag

Hun og resten av partiet mener Helgesen har gått utover det man kan forvente av en statsråd.

– Vi mener det er grunnlag for å vurdere mistillit mot Helgesen. Vi mener han ikke har gjennomført Stortingets klare vedtak i ulvesaken, og han har heller ikke oppfylt opplysningsplikten sin til Stortinget, sier Arnstad.

Hun mener miljøministeren har hatt en rekke muligheter til å orientere Stortinget om eventuelle problemer knyttet til lisensjakten på ulv.

– Det har han unnlatt å gjøre. Det betyr at han har holdt informasjon tilbake og forledet Stortinget.

Også i samarbeidspartiene har man reagert på Helgesens håndtering. Da miljøministeren redegjorde for sin håndtering av saken tidligere i måneden, sa Hans Olav Syversen i KrF at han følte seg ført bak lyset.

– Det er spesielt at de fire partiene som står bak forliket, ikke hører et knyst fra regjeringen fram til vedtaket fattes. Det er ikke konfliktdempende, for å si det veldig forsiktig, sa Syversen den gangen.

Ulvesaken splitter Høyre

Gunnar Gundersen (H) har vært kritisk til miljøministerens beslutning i ulvesaken. Foto: Stortinget

Helgesens håndtering av ulvesaken, og ikke minst avgjørelsen om å kutte lisensjakten i fire revirer, har splittet Høyre.

– Det er mye som har gått feil. Jeg har blant annet ment at lovsporet var et sidespor. Dette er konvensjoner og lover med nok slingringsmonn til å håndtere Stortingets forlik, sier stortingsrepresentant Gunnar Gundersen fra Hedmark Høyre.

Han mener likevel ikke det er grunnlag for å fremme mistillit mot Helgesen.

– Jeg tror ikke det tjener situasjonen, og jeg tror heller ikke noen andre partier enn Senterpartiet på Stortinget kommer til å støtte et slikt forslag heller. Det blir et markeringsforslag fra Senterpartiet, sier Gundersen.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) har ikke ønsket å kommentere saken.

I dag skal ulvesaken debatteres på Stortinget. Dekningen kan du følge på NRK.