Frp: Frykt skal telle mer for om en kan felle ulv

Partene i rovviltforliket Høyre, Frp, Arbeiderpartiet og KrF har mandag ettermiddag og kveld sittet i møter for å ​komme til enighet i den betente ulvesaken. Frp

– Vi ønsker å fortolke Naturmangfoldloven annerledes enn det som gjøres i dag. Det er vår intensjon, sier Jan Henrik Fredriksen som sitter i energi- og miljøkomiteen for Frp til NRK.

– Går dere nå inn for at hvis folk er redde så kan det være grunn nok til å felle ulv?

– Det får vi se i morgen.

– Er det en sentral del av forslaget deres?

– Ikke en sentral del, men det er en del av forslaget vårt, svarer Henriksen.

Partene gikk fra hverandre for kort tid siden, og møtes igjen i morgen tidlig. De har frist til 08.30 hvis forslaget skal debatteres i Stortinget tirsdag.

Fakta om den siste ulvestriden Ekspandér faktaboks Klima- og miljødepartementet sa 20. desember i fjor nei til lisensfelling av inntil 32 ulv i de fire ulverevirene der rovviltnemndene tidligere i år vedtok å åpne for felling.

Det betyr at lisensfellingskvoten for ulv i 2017 reduseres fra inntil 47 til 15 ulver.

Vedtaket kom etter at Justisdepartementets lovavdeling konkluderte med at det verken er hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire konkrete ulverevir.

Lovavdelingen mener det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein.

Heller ikke vilkåret om andre tilfredsstillende løsninger enn felling for å avverge alvorlig skade er oppfylt, ifølge lovavdelingen.

Regjeringens vedtak har møtt sterk kritikk, spesielt fra Hedmark. Kritikerne mener lovavdelingens vurdering er for snever og ikke forholder seg til barns trygghet, eiendomsrett, jaktrettigheter og lokale næringsinteresser. De mener også vedtaket vil føre til at ulvebestanden vokser utover det målet Stortinget har satt.

Kilde: NTB

Debatt i Stortinget

Det er i forkant av debatten i Stortinget i tirsdag at de fire forlikspartene har sittet i møter for å bli enige om en felles ulvepolitikk. Klima- og miljøministeren har allerede holdt en redegjørelse for Stortinget. Da følte samarbeidspartiene seg ført bak lyset i prosessen, og KrFs Hans Olav Syversen sa da:

– Det er spesielt at de fire partiene som står bak forliket, ikke hører et knyst fra regjeringen fram til vedtaket fattes. Det er ikke konfliktdempende, for å si det veldig forsiktig.

De fire partiene bak forliket ble enige i juni 2016, selv sier de altså at de ikke hørte noe fra miljøministeren før han satte foten ned den 20. desember i fjor. (se faktaboks) Rovviltnemdende mente 47 ulv burde felles, mens Helgesen sa at 15 tillatelser var det han kunne godta.

MÅ SVARE: Tirsdag må miljøminister Vidar Helgesen (H) nok en gang møte i Stortinget for å svare i den betente ulvesaken. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I morgen, tirsdag 31. januar, skal redegjørelsen Helgesen holdt 17. januar debatteres i Stortinget.

Fakkeltog

Ulvesaken har satt sinnene i kok, spesielt i Hedmark, og det har også vært sterke spenninger innad i Høyre. Mandag kveld var det stor ulvedemonstrasjon utenfor Stortinget, ettfulgt av fakkeltog opp Karl Johans gate. De fire partiene bak rovviltforliket deltok også med appeller under demonstrasjonen.

Statsråd Helgesens har kommet med flere svar til dem som har rast mot regjeringas politikk. Han har startet radiomerking av ulv. Han økte også antall fellingstillatelser med 3, slik at nå totalt 18 ulv kan felles. Den siste bevegelsen fra regjeringa er at de har sagt de kan gå inn for å utvide årets jaktsesong for ulv i ulvesonen med seks uker fram til 31. mars.