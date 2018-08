Ulrikke Brandstorp kveldens dommer-favoritt

Brandstorp, som er fra tettstedet Skjeberg i Sarpsborg, framførte Def Leppards 80-tallsklassiker «Pour Some Sugar On Me» til stor jubel i salen. Dommerne var også fulle av lovord:

– Def Leppard ga ut denne i '87 og da var ikke du født, men det virker som om du ble født til å framføre den, sa Mona B. Riise i etterkant av framførelsen.

Også mentor og genreekspert Torgny Amdam var raus med komplimentene:

– Dette var overskudd med full autoritet og kontroll. Det siste skriket var som å få hele 80-tallets smerte, glede ... hele 80-tallet kom ut der på slutten, sa han mens Branstorp selv viste hvordan adrenalinet fikk kroppen hennes til å skjelve.

DOMMERPANELET: Mentor og genreekspert Torgny Amdam (t.v.), dommer Mona B. Riise (i midten) og dommer Thomas Felberg Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

To av tre

Da kveldens opptredener skulle oppsummeres mente både Riise og Amdam at Brandstorp var hakket hvassere enn de andre.

TRUKKET FRAM: En av dommerne mente at Ole Børud stod for kveldens beste opptreden. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Ekstremt vanskelig, men det var en som fikk denne litt harry hvite skinnjakka til å komme til sin rett, og det var Ulrikke!, sa Riise og viste til sin egen bekledning for anledningen.

– Jeg slår et slag for Ulrikke med tanke på genre og innlevelse, fulgte Torgny Amdam opp.

Dommer Thomas Felberg trakk på sin side fram Ole Børuds tolkning av The Rolling Stones' «Jumpin´Jack Flash» som kveldens beste.

Må løfte seg

GA ALT: Maria Arredondo levde seg så inn under framføringen at hun endte opp med kul i panna. Hun var likevel blant de tre som fikk færrest stemmer i kveld. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Ingen av deltakerne ryker ut i første runde, men poengene i kveld tas med til neste runde slik at dagens opptreden likevel teller med videre.

De tre som fikk færrest stemmer og dermed har en jobb å gjøre til neste gang er Chris Holsten, Maria Arredondo og Dag Ingebrigtsen. Dette på tross av at alle tre nesten bare fikk godord fra dommerne.

– Du synger med en innlevelse og en fyldig tone som virker som varmt smør på rista brød, sa Thomas Felberg om Chris Holstens versjon av «Hold Back The River» (James Bay).

Maria Arredondo kunne for øvrig fått prisen for kveldens heftigste innsats, ettersom hun levde seg så inn i Gun's 'N Roses' «Sweet Child O' Mine» at hun endte opp med en heftig kul i panna.