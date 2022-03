Ukraina vil ha digital undervisning for ukrainske elever i Norge

I dag holdt den ukrainske ambassadøren til Norge, Viacheslav Yatsiuk en pressekonferanse i forbindelse med at det er en måned siden det russiske angrepet mot Ukraina startet.

Millioner av mennesker er på flukt, og ferske tall viser at så langt har over 9000 ukrainere flyktet til Norge. Mange av dem er barn som skal begynne på norsk skole.

Den ukrainske ambassadøren sier det pågår et arbeid i Ukraina med å få til digital undervisning for ukrainske barn som har måtte flykte fra landet sitt.

Ukrainas ambassadør til Norge, Viacheslav Yatsiuk sier ukrainske myndigheter ønsker at barna kan få digital undervisning fra Ukraina i tillegg til norsk skole. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

– Selvsagt må dette gjøres i tett dialog og samarbeid med norske og ukrainske myndigheter, og vi forstår at dere har deres eget pensum, sier Yatsiuk.

Han sier ukrainske myndigheter ønsker å få til et samarbeid med norske myndigheter.

– Det er bra om vi kan få til ordninger med norske myndigheter slik at disse barna kan få tilgang til norske skoler. Samtidig få tilrettelagt et spesielt utdanningsløp der de kan få mer digital undervisning, men også mer engelskundervisning. De fleste ukrainske barn lærer engelsk på skolen sin. Det kan være en mulig løsning, skisserer Yatsiuk.

Han ønsker at ukrainske barn som flykter fra Ukraina skal få digital undervisning fra hjemlandet.

Mange barn på flukt

Etter en måned med krig er over halvparten av barna i Ukraina drevet å flukt fra hjemmene sine, ifølge FN.

Ukraina har rundt 40 millioner innbyggere, og rundt 7,5 millioner av disse er barn.

Her hjemme har allerede ukrainske barn startet på skolen. Norske kommuner forbereder seg nå på store flyktningstrømmer. UDI anslår at det kan komme 30.000 ukrainske flyktninger til Norge i år.

Flyktningene skal bosettes i kommuner over hele landet. I tillegg kommer det ukrainske flyktninger som ikke er registrert.

Midlertidig opphold i Norge

Det er usikkert hvor lenge flyktningene blir i Norge, ambassadør Yatsiuk sier at alle tiltak som rettes mot spesielt barn må gjøres ut fra at det er et midlertidig opphold.

– Ukrainske barn og studenter vil bli veldig glad for å bli introdusert til norsk kultur og noe basis norsk språk, dette skal ikke utelukkes. Men alle tiltak som settes inn må gjøres med forståelse av at barn er her på midlertidig basis, sier Yatsiuk.

Den ukrainske ambassadøren til Norge har hatt møte med Kunnskapsdepartementet, men da ble ikke digital undervisning diskutert, ifølge statssekretær Halvard Hølleland.

Statssekretæren sier til NRK at norske myndigheter vil legge til rette for at de som kommer til Norge raskt skal inn i skole og få skolegang.

Statssekretær Kunnskapsdepartementet Halvar Hølleland Foto: NRK

De vil nå se på hva slags lærerkrefter, undervisningsmateriell og læremidler på ukrainsk som kan brukes. Fjernundervisning kan bli tatt i bruk for å hjelpe elvene med å komme i gang med opplæringen, sier Hølleland.

– Norske myndigheter legger til rette for at de skal få opplæring i tråd med norske læreplaner, og at de skal komme i mottaksklasser når de ankommer, hvis de har behov for det, sier han til NRK.

Slik situasjonen er nå, mener statssekretæren at det er vanskelig å si hvor lenge flyktningene vil være i Norge før de vender hjem, eller om de bli permanent.

Undervisningen de flyktningbarna får, vil følge en norsk læreplan, sier han.

– Det er vanskelig å si om dette er midlertidig eller langvarig, men regjeringen planlegger ut ifra at dette er en langvarig situasjon, der vi skal gi dem trygghet, opplæring og bosted over tid, sier Hølleland.