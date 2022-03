– Det er hektiske dager. Vi jobber så raskt som mulig for å hjelpe så mange som mulig, sier seksjonsleder for utlendingskontroll, Frode Hersvik, i Vest politidistrikt.

Han leder registreringen av asylsøkere i Bergen.

Inne på et venterom sitter familier og venter på sin tur i kjelleren på Thon Hotell ved Bergen lufthavn. På gulvet ligger et barn på magen og leker med et bilsett.

Daglig kommer det mellom 50 og 60 ukrainske flyktninger hit for å registrere seg, men frem til nå har politiet kun tatt imot 20 i døgnet.

Det har så langt resultert i at over 400 står på venteliste bare i Bergen.

Norske politidistrikt oppbemanner nå kraftig for å prøve få kontroll på situasjonen.

JOBBER PÅ SPRENG: På Thon hotell Bergen Airport kommer det i snitt mellom 50 og 60 ukrainske flyktninger om dagen. Seksjonsleder for utlendingskontroll, Frode Hersvik, i Vest politidistrikt, forteller at de jobber på spreng for å få kontroll på situasjonen. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Disse kan få kollektiv beskyttelse: Ekspandér faktaboks Du kan få kollektiv beskyttelse hvis du var bosatt i Ukraina før 24. februar 2022 og er ukrainsk satsborger, eller:

Har fått innvilget beskyttelse i Ukraina, eller:

Er nær familiemedlem av personer som får kollektiv beskyttelse. Med nære familiemedlemmer menes ektefelle, samboer, barn under 18 år og andre familiemedlemmer som var del av hovedpersonens husstand før 24. februar. Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Tredobler kapasiteten

Utlendingsdirektoratet anslår at det kan komme 30 000 ukrainske flyktninger til Norge i år.

Det har ført til et voldsomt press på det nasjonale ankomstsenteret i Råde – der alle som søker asyl som hovedregel møter opp. Derfor bestemte regjeringen at også norske politidistrikt skal ta imot og registrere ukrainske flyktninger.

Før ordningen trådte i kraft 16. mars, hadde politidistriktene rundt om i Norge hatt fire dager å snu seg rundt på.

Det har ført til store bemanningsutfordringer flere steder i landet.

Ifølge operativ leder for utlendingskontroll i Sør-Vest politidistrikt, Bjørnar Snilsberg, kan det ta opp til en hel dag å registrere en eneste flyktning.

Det er én av grunnene til at politet på Bryne i Rogaland nå er i gang med å tredoble kapasiteten sin.

For familien Vyshniak gikk det greit etter forholdene tirsdag. De kom klokken ni om morgenen og klokken 11 var det kun mor Olena som ikke var blitt registrert.

– Det viktigste for oss er å få barnehageplass til barna, og etterpå så ønsker vi å jobbe, sa faren i familien Andrii Vyshniak.

Over 10 millioner ukrainere har så langt flyktet fra krigen, ifølge FNs høykommissær for flyktninger.

Den ukrainske familien Vysnhiak registrerte seg tirsdag på politistasjonen på Bryne i Rogaland. De ventet i over ti timer. Foto: Hanne Høyland / NRK

Hva er en asylsøker? Ekspandér faktaboks Hvis du søker om beskyttelse i Norge, sier man at du søker om asyl. Veldig enkelt forklart kan man si at du har krav på beskyttelse i Norge hvis du er forfulgt eller står i fare for umenneskelig behandling. Du regnes bare som asylsøker frem til søknaden din er behandlet. Hvis du får avslag på søknaden, må du reise ut av landet. Hvis du får postivt svar på søknaden, får du oppholdstillatelse som flyktning eller på humanitært grunnlag. Kilde: Udi.no

Mål om 100 per dag

For å forsøke å få bukt med køen i Bergen, skal politiet nå oppskalere med 25 ekstra sett med hender.

Selv om det vil føre til en dobling av kapasiteten, vil trolig ikke politiet klare å ta imot alle som kommer.

De fleste har heller aldri jobbet med asylregistrering før.

Målet er 100 registreringer om dagen neste uke. Fra torsdag håper de å klare 40.

– Vi aner ikke hvor mange som kan komme, så vi ser at det kommer til å være ressurskrevende over ganske lang tid uten å vite sluttdatoen. Utfordringen er å holde mannskapene motiverte og få inn nye som får riktig opplæring, slik at kvaliteten på asylregistreringen blir slik den skal være, sier Hersvik.

De økte politiressursene vil hentes fra andre stillinger i Vest politidistrikt.

– Det kommer jo til å gå utover andre tjenestetilbud i Vestland?

– Ja, midlertidig vil det gjøre det. Signalet fra Politidirektoratet er at det er greit. Asylregistrering er førsteprioriteten, sier Hersvik.