Uenighet mellom bistandsadvokatene i terrorsaken i Marokko

I dag startet ankesaken i terrorsaken mot 24 personer etter drapene på norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (28).

De to kvinnene ble drept da de forsøkte å ta seg til Nord-Afrikas høyeste punkt, Jbel Toubka, i Marokko desember i fjor. I juli ble tre menn dømt til døden for å ha drept kvinnene på brutalt vis.

Nå er de to bistandsadvokatene i saken uenige om hvem som bør betale erstatning til familiene til de to kvinnene.

Bistandsadvokat Khaled Fataoui representerer familien til danske Louise Vesterager Jespersen. Han har rettet et erstatningskrav mot den marokkanske staten på nærmere 9 millioner norske kroner.

En av de tiltalte utenfor rettsbygningen i Salé i Marokko i mai i år. Foto: NRK

Reagerer på strategi

Den norske bistandsadvokaten har imidlertid valgt å rette erstatningskrav mot alle de 24 som er siktet i saken.

Det reagerer bistandsadvokaten til den danske familien på.

Bistandsadvokat Khaled Fataoui. Foto: NRK

– Det er en stor uenighet mellom oss. Bistandsadvokaten til den norske familien har rettet erstatningskravet mot personer som har fått dødsstraff. Å kreve erstatning fra folk som har fått dødsstraff betyr ingenting. De er fattige og har ikke mulighet til å gjøre opp for seg, sier Fataoui til NRK, som mener han har støtte fra andre juseksperter som kjenner til saken.

– I andre terrorrettssaker i Marokko ble den marokkanske staten dratt inn i erstatningskravet uten at de ble stilt til ansvar. Derfor synes mange her at den denne handlingen er merkelig, sier Fataoui.

Ifølge bistandsadvokaten er det vanlig å kun få forlenget fengselstraff hvis dømte ikke har penger til å betale et erstatningskrav. Tre av de siktede i saken er dømt til døden.

– Vi gjør ting på forskjellige måter

Bistandsadvokaten til den norske familien. Azeddine Kabbaj, er uenig. Han viser til at gjerningsmennene ble dømt til å betale rundt 1,8 millioner norske kroner i erstatning etter første rettsrunde.

Bistandsadvokat Azeddine Kabbaj. Foto: Privat

I denne rettsrunden vil han kreve erstatning fra alle de siktede. Det samlede kravet vil være på rundt 4,5 millioner kroner.

– Vi gjør ting på forskjellige måter. Han har rettet et erstatningskrav mot den marokkanske staten. Det ble avvist i retten. Etter mitt syn er dette bortkastet tid, sier Kabbaj.

– Jeg vet at de dømte ikke har penger, men når vi får et endelig dom i saken, kan vi søke erstatning fra staten fra en annen domstol.

– Har det skjedd at den marokkanske staten betaler ut erstatninger i slike tilfeller?

– Det har skjedd en gang før, etter et terrorangrep i 1994. Da betalte staten erstatning til familiene som ble rammet av angrepet etter dom.

– Erstatning kun på papiret

Bistandsadvokaten til den danske familien mener at strategien bistandsadvokat Kabbaj vil føre til at den norske familien, kun vil føre til en erstatning på papiret.

– Hvis de senere saksøker den marokkanske staten i en annen domstol, vil de bli avvist. Årsaken er at det allerede foreligger dom i saken. Derfor tror jeg staten vil fraskrive seg ansvaret.

– Ødelegger dette for deres arbeid?

– Nei, det gjør det ikke, men vi synes at det var en merkelig avgjørelse.

Etter dagens behandling i retten, er den videre behandlingen av ankesaken utsatt til 18.september.