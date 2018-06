Bærums-kvinnen ble kjent i Norge da hun i 2011 frontet bruk av det heldekkende plagget nikab. Shezadi stilte også opp i et intervju i Dagsrevyen på NRK, og reiste senere rundt på norske skoler for å fortelle om sin tro.

Nå befinner hun seg i flyktningleiren Al-hol nordøst i Syria, etter å ha blitt arrestert på grensen til Tyrkia 31. oktober.

Hun hadde bodd fire år i det selvoppnevnte kalifatet før hun rømte sammen med mannen.

En menneskesmugler skulle få dem til Tyrkia, men Shezadi tror menneskesmugleren solgte dem.

Hun frykter å bli sendt tilbake til IS i en utveksling med kurdiske fanger. IS omtaler hun nå bare med det nedsettende ordet Daesh.

Jeg har ingen ting å være redd for. Jeg har ikke gjort noe galt. Aisha Shezadi

Hun ønsker å komme hjem til Norge for å beskytte sin to år gamle sønn, men ikke for å bli boende.

– Grunnen til at jeg velger å returnere til Norge nå, er at det er bedre enn å returnere til Daesh eller bli her. Hadde jeg hatt et bedre sted å dra til, hadde jeg veldig gjerne dratt dit, forteller Shezadi fra flyktningleiren.

Hun går fortsatt rundt i svart heldekkende plagg og nikab foran ansiktet.

HANDEL: Her handler Aisha medisin i leiren. Foto: Ole Dag Kvamme og Afshin Ismaeli

Vil ikke bli boende i Norge

PST bekrefter overfor NRK at Shezadi etterforskes for terrordeltakelse. Hun frykter likevel ikke en retur til Norge.

– På nåværende tidspunkt er det, slik jeg ser det, bedre å returnere til Norge og sone eventuell fengselsstraff eller hva det nå måtte være. Og etter at jeg er ferdig med det, så tenker jeg at det beste vil være å for eksempel reise til Pakistan eller et annet muslimsk land, og bosette meg der, og holde meg langt vekk fra problemer og annet tull.

– Er du klar til å svare på spørsmål fra PST?

– Ja, jeg har ingen ting å være redd for. Jeg har ikke gjort noe galt, så hvorfor ikke. Så ja, vi får vel ta den praten når og om jeg returnerer til Norge, svarer hun.

Det var Klassekampen som først meldte om at Shezadi ber Utenriksdepartementet om hjelp til å komme hjem til Norge. De gjenga innholdet i et brev Aisha Shezadi sendte med Rødt-politiker Erling Folkvord og to andre.

Senere hevdet Shezadi overfor Aftenposten at det ikke var noen «bønn», og beskrev brevet som en privat melding til norske myndigheter.

Har ikke info til PST om andre nordmenn

På spørsmål om hun vil fortelle om andre norske til PST, svarer Shezadi at hun ikke vet noe.

– Jeg har ingen ting å si om dem. Det eneste jeg kan si er at jeg vet at flere av dem har blitt drept, og de andre vet jeg faktisk ingen ting om.

Shezadi sier det er over ett år siden hun hadde kontakt med andre norske.

– Vil du møte PST og fortelle alt du vet om Daesh?

– Det kommer vel an på om jeg i det hele tatt returnerer til Norge. Om jeg returnerer, så kommer jeg nok til å ha et møte med PST om jeg vil det eller ikke. Så jeg får se på det tidspunktet hva de ønsker å vite, og hva jeg ønsker å fortelle, svarer Shezadi.

SÅRBART: En kvinne med et lite barn i flyktningleiren Al-hol. Foto: Ole Dag Kvamme og Afshin Ismaeli

Vet ikke om «Syria-søstre» er i live

Aisha Shezadi er en sentral person i Åsne Seierstads prisvinnende bok «To søstre». Familien til søstrene fra Bærum mener Shezadi var den som overbeviste dem om å dra til Syria. Broren har ingen sympati med Shezadi, og mener hun ikke bør få hjelp fra Norge.

Fra flyktningleiren sier Shezadi at hun ikke vet om de to søstrene er i live. Hun hadde et kort møte med en av dem for over ett år siden.

– For over ett år siden, slik jeg kjente dem da, så hadde de ikke lyst til å komme hjem, ut fra hvordan jeg oppfattet det. Men hva som har skjedd i ettertid, hvilken situasjon de befinner seg i, om de har endret syn, og ønsker å komme hjem, det vet jeg virkelig ikke. Jeg har som sagt ikke hatt noe kontakt med dem, sett noe fra dem, hørt noe fra dem, på over ett år, og ting i Daesh har forandret seg veldig mye i løpet av det siste året, sier hun.

Hun sier samtidig at hun ikke ønsker å bryte egne prinsipper.

– Vi som har reist hit har en tillit til hverandre om at vi ikke røper noe som helst om hverandre til media eller andre. Selv om jeg har mulighet til å få fram korrekt informasjon, ønsket jeg ikke røpe noe som helst om noen av de andre som kom hit fra Norge. Det er et løfte jeg har gitt til dem, sier hun.

– Har hatt det godt og komfortabelt

Selv om hun nå er på rømmen fra IS, minnes Shezadi de første årene med terrorgruppen som en god tid.

– Jeg bestemte meg for å komme hit fordi jeg i større grad kan praktisere min tro og leve et islamsk liv bedre enn i Norge, eller noen annen plass. Jeg har hatt det veldig godt og komfortabelt her. Jeg var en hjemmeværende husmor, jeg levde det ideelle muslimske livet som jeg hadde drømt om i lang tid, sier hun.

– Jeg kom og bodde på deres område, men jeg var aldri en del av IS, hevder kvinnen.

Shezadi sier kvinnene sjelden snakket om personlige ting sammen. Det var en av krigens spilleregler.

– Etter å ha levd i et krigsområde i lang tid har vi forstått at det er bedre å være uvitende i tilfelle man havner i en situasjon hvor man må svare på spørsmål. Da er det enklere å være uvitende.

Det er rundt 1400 mennesker i flyktningleiren Al-hol, som driftes av kurdiske selvstyremyndigheter. Ikke alle kommer fra IS. I dag er det rundt 60 IS-kvinner der og nærmere 200 barn. Shezadi sier passet hennes forsvant da IS ble drevet fra byen Shadadi.

DRIFTES AV KURDERE: Flyktningleiren Al-hor i Syria på grensen til Tyrkia. Det er rundt 1400 mennesker i leiren, som driftes av kurdiske selvstyremyndigheter. Foto: Ole Dag Kvamme og Afshin Ismaeli

Forsvarer IS-plyndring

– Du sier livet hos Daesh var komfortabelt de første årene med utstyr, hus, møbler og så videre, men hjemme rapporteres alt dette som stjålet og konfiskert fra uskyldige folk som kanskje er drept eller måtte flykte?

– Disse husene og alt mulig som vi har hatt i løpet av den tiden vi har levd i Daesh-kontrollerte områder, det er uten tvil at det tidligere har tilhørt folk som har flyktet. Hva kan jeg si? Det er slik krig er, svarer hun og utdyper:

– Det samme gjør Bashar (al-Assad), det samme gjør PKK, det samme gjør alle i krig. Folk flykter, og det er andre som overtar. Så da vi flyktet fra Shadadi, var det PKK som tok over alle våre eiendeler, og nå som Bashar har tatt over mange av Daesh-kontrollerte områder, er det selvfølgelig Bashar og hans soldater som utnytter det vi har etterlatt der.

Jeg har utnyttet de fasilitetene som Daesh har gitt meg. Aisha Shezadi

Hun avviser at hun selv har vært delaktig i å drive folk på flukt.

– For å gjøre det klart, så har ikke jeg vært årsaken til at noen måtte flykte fra sine hjem. Jeg kom til Syria, og jeg bosatte meg i et område hvor Daesh hadde hatt kontroll en god stund, så jeg har ikke vært medskyldig. Jeg har utnyttet de fasilitetene som Daesh har gitt meg, men jeg har ikke forårsaket noens flukt eller noens død, hevder hun.

DAGLIGLIV: Aisha og andre IS-kvinner handler på en butikk i leiren. Foto: Ole Dag Kvamme og Afshin Ismaeli

Avviser rekruttering

I boken «To søstre», skrevet av Åsne Seierstad, kommer det også frem at Shezadi har hatt tett kontakt med miljøet rundt islamistgruppa «Profetens Ummah».

Etter avreise til Syria skrev Aisha Shezadi flere innlegg på Facebook, der hun har omtalt livet i de IS-kontrollerte områdene på en positiv måte.

– Det var ikke ment som rekruttering. Min intensjon var ikke ment å være et glansbilde. Jeg ville bare fortelle sannheten, fordi media og verden rundt ga et helt annet bilde enn det som faktisk var realitet, og det var ikke meningen å rose IS. Men grunnen til at det kommer fram som et glansbilde, var fordi det faktisk var så komfortabelt og bra å leve der på den tiden.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. REISEN: 20. august 2014 dro Aisha Shezadi til IS i Syria. Hun tok et fly fra Gardermoen (1) til Stockholm (2), deretter til Istanbul (3) og videre til Gaziantep (4) på grensen til Syria. Der ble hun plukket opp av menneskesmuglere, og endte til slutt i Shadadi (5), hvor Aisha ble boende i halvannet år. Da kurdiske PKK overtok Shadadi, flyktet de til Meyedin (6), hvor de også ble halvannet år.

Sønn døde – ektemann drept av IS

Shezadi var gift og fikk barn med islamisten Arfan Bhatti. De ble skilt før hun reiste til Syria høsten 2014 med Bhattis ett år gamle sønn. Bhatti var på denne tiden i Pakistan.

Etter reisen til Syria giftet hun seg med en annen islamist, Bastian Vasquez.

I boken «To søstre» skriver Åsne Seierstad at Vasquez skal ha forårsaket dødsfallet til sønnen til Bhatti og Shezadi, og at Vasquez derfor ble henrettet av IS.

Det var ikke noe jeg kunne gjøre for å forandre min sønns skjebne. Aisha Shezadi

– Det er bare én ting å si om det, og det er at man burde være veldig sikker på om det er riktig før man går ut med slik informasjon. Det som blir sagt om min sønns dødsfall og Vasquez i mediene er ikke riktig. Videre ønsker jeg ikke å kommentere noen som helst om Bastian Vasquez og mitt ekteskap med ham, og hans død, og heller ikke på nåværende tidspunkt å si noe om min sønns dødsfall.

– Vi som muslimer tror på skjebnen. Så det som var skrevet, det skjedde. Og det var ikke noe jeg kunne gjøre for å forandre min sønns skjebne.

BEVOKTES: Soldater følger Aisha og andre IS-kvinner til deres interneringsleir. Foto: Ole Dag Kvamme og Afshin Ismaeli

Vendepunktet

12. januar 2015 giftet Shezadi seg for tredje gang. Denne gangen med en tunisier. Det var etter to arrestasjoner av mannen at Shezadi begynte å ta avstand fra IS.

Shezadi har fortsatt en drøm om å bo i en islamsk stat, men ikke hos IS, som hun nå omtaler som Daesh.

– For litt over et år siden forsto jeg at det er veldig mange ting som begynner å gå galt, og at Daesh har begått flere alvorlige, grove feil i henhold til islamsk lov, sier hun.

Hun sier de indre konfliktene i IS kan ha pågått lenge, men at hun først ble klar over det de siste to årene.

– De har henrettet hundrevis, kanskje tusenvis av sine egne på grunnlag av uenigheter, prinsipielle saker og forskjellige ting. Og de ser på alle andre enn seg selv som kuffar, eller på feil vei. Dersom du da ikke ønsker å jobbe for dem og støtte dem lenger, og er uenig med deres prinsipper og deres handlemåte, så havner du i trøbbel, og spesielt da tunisiere. De har i store antall blitt henrettet på grunn av uenigheter med Daesh.

Hun sier ting forandret seg, og at man ikke kan vite noe om fremtiden.

– Jeg kom for Allahs skyld, jeg ble for Allahs skyld så lenge jeg så at IS handlet i tråd med islam. Da jeg forsto at IS ikke er på rett vei, forlot jeg dem. Av samme grunn sier jeg at jeg ikke er del av IS og heller ikke var en del av IS, sier Shezadi.