Kvinne pågrepet i forbindelse med drapet på Martine Vik Magnussen

Kvinnen i 60-årene er mistenkt for å ha hjulpet en lovbryter, opplyser politiet i London. Hun ble arrestert på en adresse i Westminster i hovedstaden.

– Det er veldig interessant. Slik vi kjenner all etterforskningstaktikk kan løse tråder føre til at det skaper et enormt mye større press mot mistenkte og familien, sier Odd Petter Magnussen, far til Martine, til NRK.

Arrestasjonen markerer en betydelig utvikling i etterforskningen av drapet på Martine, som var 23 år gammel da hun ble drept 14. mars 2008, skriver Metropolitan police.

Mandag er det 14 år siden drapet. Politiet gikk ut med en ny overvåkningsvideo på tiårsdagen. På videoen er siktede Farouk Abdulhak sammen med Martine Vik Magnussen, natten hun ble drept.

Cctv bilder av Farouk Abdulhak og Martine Vik Magnussen

Kroppen hennes ble funnet delvis dekket, i en kjeller på en eiendom i Great Portland Street i London 16. mars 2008, to dager etter drapet. Etterforskningen viste at hun var voldtatt og drept.

– S kal ha assistert mistenkte under flukten

Magnussen fra Asker var student ved Regent's College i London.

– Martines familie har aldri gitt opp kampen for rettferdighet i de 14 årene siden hennes død, og de har kjempet utrettelig for å holde henne i offentlighetens bevissthet, sier sjefetterforsker Jim Eastwood.

Kvinnen i 60-årene er i varetekt på et sted sentralt i London.

10-ÅRSDAGEN: Odd Petter Magnussen (nummer to fra venstre) i møter med Scotland Yard i 2018. Til høyre advokat Patrick Lundevall-Unger. Foto: Ola Mjaaland / NRK

– Vedkommende skal være arrestert og de gjennomsøker leiligheten hennes nå mens vi snakker. Jeg har ingen annen info enn at dette er en ikke-norsk, ikke-engelsk kvinne, som skal ha assistert mistenkte under flukten, sier faren.

Han forteller at han fikk opplyst dette fra politiet i London, da de ringte ham før de gikk ut med nyheten.

London-politiet har ikke bekreftet dette. NRK har vært i kontakt med London-politiet som foreløpig ikke har noen kommentarer utover pressemeldingen før mandag, når det 14 år siden drapet.

Faren skal møte politiet

– Jeg skal til England til uken i forbindelse med årsdagen. Da skal jeg blant annet møte Scotland yard og vil få mer informasjon, sier faren til Martine.

Scotland Yard er hovedkvarteret til Metropolitan Police.

Samtidig som politiet i London går ut med arrestasjonen appelerer de i pressemeldingen direkte til siktede Farouk Abdulhak. Medstudenten Farouk Abdulhak bodde i bygningen Martine Vik Magnussen ble funnet.

Farouk Abdulhak og Martine Vik Magnussen den siste kvelden. Foto: PRIVAT/skjermdump TV2

– Dette er en stor, stor utvikling i saken og vi håper det bidrar til ytterliggere internasjonalt press på Farouk Abdulhak, sier advokat Patrick Lundevall-Unger til NRK.

Lundevall-Unger leder Martine-stiftelsen, og har fulgt saken tett i mange år. Han er nå spent på hva kvinnen vil si i avhør, men han er ikke overrasket over utviklingen.

ADVOKAT: Patrick Lundevall-Unger. Foto: Privat

– Det er tidligere spekulert i at Farouk Abdulhak ikke har begått drapet alene, sier advokaten.

Flyktet til Jemen

Studievennen Farouk Abdulhak ble raskt identifisert som en mistenkt for drapet på Martine. Abdulhak flyktet fra Storbritannia innen timer etter Martines død, og reiste til Egypt og deretter videre til Jemen.

– Kom tilbake til Storbritannia. Kom tilbake for å møte rettferdighet, sier sjefetterforsker Jim Eastwood.

Fakta om Martine-saken Ekspandér faktaboks Martine Vik Magnussen (23) fra Asker var student ved Regent's College i London. Hun ble funnet død 16. mars 2008 i kjelleren til leilighetskomplekset hvor medstudenten Farouk Abdulhak bodde.

Hun ble sist sett i live halvannet døgn tidligere på et utested sammen med Abdulhak.

Abdulhak forlot Storbritannia dagen etter at Martine forsvant.

Britisk politi har siktet ham for å ha voldtatt og drept Magnussen og etterlyst ham via Interpol.

Britiske myndigheter har ingen avtale om utlevering med Jemen, men har likevel bedt om utlevering. Dette har Jemen avslått.

Britisk politi har siden rettet jevnlige appeller til den mistenkte om å melde seg.

Tirsdag 8. mars 2022 opplyste britisk politi at en kvinne i 60-årene er pågrepet i London i forbindelse med saken. Hun er siktet for å ha bistått en ettersøkt forbryter. (NTB)

Han forsikrer om at etterforskerne vil fortsette å søke rettferdighet og bruke alle tilgjengelige muligheter til å forfølge ham og bringe ham tilbake til Storbritannia.

– Det viktigste er at Farouk Abdulhak bør være klar over at denne saken ikke har – og ikke vil – forsvinne.

– Hans status som ettersøkt mann vil bestå og vi vil ikke opphøre i våre anstrengelser for å få rettferdighet for Martines familie, sier Eastwood.

Kjell Magne Bondevik sammen med Martines far Odd Petter Magnussen i 2011. Foto: Margrethe Miljeteig / NRK

Bondevik: Nettet er i ferd med å snøre seg

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondvik har vært engasjert i saken. Han har hatt gode forbindelser i Jemen, og jobbet sammen med faren til Martine, Odd Petter Magnussen.

– Dette er et tegn på at nettet er i ferd med å snøre seg. Jeg har ikke gitt opp håpet om å få stilt Farouk Abdulhak for retten, sier Kjell Magne Bondvik til NRK.

Bestevenninnen Thale Larssen har tidligere fortalt historien om da Martine ikke kom hjem.-

– Det er bra at politiet ikke har lagt saken død, og ikke har glemt Martine. Det gir håp. Men kvinnen de har tatt nå er ikke Farouk, det er bare han som kan bidra til å oppklare saken, sier Thale Lassen til NRK etter pågripelsen tirsdag.

Barndomsvenninnen Henriette Nilssen fra Nesøya i Asker er glad for fremskrittene.

– Det er i hvert fall veldig interessant det som skjer nå. Det har tatt veldig lang tid, og veldig mange år. Og nå er det endelig framskritt. Så får vi håpe dette bringer oss nærmere å ta denne drapsmannen, sier Henriette Nilssen til NRK.