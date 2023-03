Milliardær-sonen rømde til Jemen kort tid etter Magnussen blei funne død i kjellaren i leilegheitskomplekset hans. Han har aldri kommentert saka offentleg.

I dokumentarserien hevdar Abdulhak at det var ei ulukke som gjorde at Magnussen døde.

– Det var ei sex-ulukke som gjekk gale, seier han.

Han beklagar også dødsfallet:

– Eg beklagar djupt den uheldige ulukka som skjedde.

Ville ikkje kalle det eit dødsfall

Dette kjem fram i korrespondansen mellom Abdulhak og BBC journalist Nawal Al-Maghafi. Samtalene mellom dei to skal ha halde på i fleire månadar.

Farouk Abdulhak blei raskt identifisert som mistenkt for drapet på Martine Vik Magnussen. Foto: Metropolitan Police / scanpix

Al-Maghafi skriv at i den fleire månadar lange korrespondansen ville Abdulhak aldri omtale det som skjedde med Magnussen som eit dødsfall, men heller som ei «ulukke» eller ei «hending».

– Eg gjorde noko når eg var yngre. Det var eit feilgrep, skal han også ha fortalt Al-Maghafi.

Ifølge obduksjonsrapporten skal Martine Vik Magnussen ha døydd av kveling og «press mot halsen».

Ho hadde også andre skadar på kroppen som samsvarar med overfallsskadar som typisk oppstår i kamp, skriv BBC.

Fakta om Martine-saken Ekspandér faktaboks Martine Vik Magnussen (23) fra Asker var student ved Regent's College i London. Hun ble funnet død 16. mars 2008 i kjelleren til leilighetskomplekset hvor medstudenten Farouk Abdulhak bodde.

Hun ble sist sett i live halvannet døgn tidligere på et utested sammen med Abdulhak.

Abdulhak forlot Storbritannia dagen etter at Martine forsvant.

Britisk politi har siktet ham for å ha voldtatt og drept Magnussen og etterlyst ham via Interpol.

Britiske myndigheter har ingen avtale om utlevering med Jemen, men har likevel bedt om utlevering. Dette har Jemen avslått.

Britisk politi har siden rettet jevnlige appeller til den mistenkte om å melde seg.

Tirsdag 8. mars 2022 opplyste britisk politi at en kvinne i 60-årene er pågrepet i London i forbindelse med saken. Hun er siktet for å ha bistått en ettersøkt forbryter. (NTB)

– Dette er etter mitt syn ein «game-changer»

– Det er klart at innhaldet som blir formidla er dels provoserande. Han viser ingen anger, ingen empati. Det handlar om eigennytte, fortel Odd Petter Magnussen, far til Martine.

Odd Petter Magnussen fortel at delar av innhaldet i innrømminga er provoserande. Foto: Emma-Marie B. Whittaker / NRK

Odd Petter Magnussen er likevel glad for at det endeleg har kome ei innrømming:

– Men for første gong har vi her ei innrømming. Eg har kalla vedkommande gjennomgåande for mistenkt, no er han ein sjølverklært drapsmann.

Kva tenker du om at han kallar det ei ulukke?

– Det er nok veldig beskrivande for hans mentalitet, der han har problem med å innrømme rekkevidda av det han har gjort. Og prøver å bagatellisere det så godt han kan.

Magnussen trur likevel innrømminga kan bli ei vending i saka:

–Dette er etter mitt syn ein «game-changer» i heile saka. Vi har forsøkt å byggje opp eit press mot mistenkte og hans familie.

– Det er innlysande at det dei har forsøkt hittil: Å leggje eit lokk på heile saka i Midtøsten, og forsøke å framsette påstandar om at han er uskuldig. Dette er eit unnagjort stadium.

– Vi snakkar om ein drapsmann ikkje ein mogleg mistenkt, legg han til.

Leiar i Martinestiftelsen: – Reell sjanse for utlevering

– Innrømminga kan ha stor betyding for saka. Farouk lever beskytta hos Houthiane. Dei ønskjer å vere ein del av ei ny regjering i Jemen når den dagen kjem. Dei ønskjer å vise verda at ein følger demokratiske prinsipp, fortel advokat Patrick Lundevall-Unger, leiar i Martinestiftelsen.

Leiar i Martinestiftelsen Patrick Lundevall-Unger trur at innrømminga kan ha stor betyding for saka. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Dersom Houthiane no pressar på ei utlevering kan dei spegle seg i glans. Eg meiner det er ein reell sannsyn for utlevering no. Farouk har erkjent ei straffbar handling, held han fram.

–Før har ein sagt at tvilen må komme han til gode, men no er det ikkje noko tvil meir. Dette kan gjere at Scotland Yard kan yte ytterlegare press inn mot Houthiane. UD må komme på banen her. Martine er norsk statsborgar og har post mortem krav på konsulær bistand, avsluttar han.